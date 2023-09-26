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Rent Go Kasımpaşa Spor Kulübü’nün araçlarını yeniledi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Yüzde 100 Türk sermayeli araç kiralama şirketi olarak faaliyet gösteren Rent Go, 2021 sezonundan bu yana sponsoru olduğu Kasımpaşa SK’nın araçlarını yeniledi.

Yeni araçların teslimat töreni takım yöneticileri ve profesyonel futbolcuların da katılımıyla Turgay Ciner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Yüzde 98’lik müşteri memnuniyeti oranıyla araç kiralama sektöründe ilk üç sırada yer alan Rent Go, sponsorluk anlaşması çerçevesinde Kasımpaşa SK taraftarlarına özel indirimli fiyatlar sunmaya devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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