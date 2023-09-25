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Chery’den yüzde 95 şikayet kapama oranı!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Tüm modelleri için 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunan Chery, satış sonrası hizmetlerinde, ücretsiz ikame araç hizmeti ve yüzde 95 şikâyet kapama oranı ile dikkat çekiyor.

Ağustos 2023 itibarıyla yapılan en güncel kullanıcı memnuniyeti anketlerine göre beklentilerin üzerinde bir puana ulaşan marka, 1000 puan üzerinden 974 puana ulaşarak otomotiv sektörünün en iyilerinden biri oldu.

Chery, kullanıcılarının ulaşımını kesintisiz olarak sürdürebilmesi için, üretici garantisi kapsamındaki araçlara yetkili servislerde düzenli olarak bakım yaptırılmasını öneriyor. Chery bununla birlikte, kullanıcılarına özel bir avantaj sunularak onarımı 5 günden uzun sürenlere ücretsiz ikame araç hizmeti sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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