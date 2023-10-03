Yenilenen Skoda Kodiaq’ın çizimleri paylaşıldı

CARMEDYA.COM – Skoda, 4 Ekim’de örtüsünü kaldıracağı yeni Kodiaq’ın lansmanı öncesinde aracın çizimlerini paylaştı.

Yeni nesil Kodiaq, daha güçlü bir ön bölüm, köşeli çamurluklar ve ikinci nesil TOP LED Matrix farlarıyla dikkat çekiyor. Yeni tasarım unsurlarıyla birlikte daha dinamik ve daha modern bir görünüme sahip olacak Yeni Kodiaq,“Modern Solid tasarım dilinin ilk unsurlarını adapte ediyor.

Aracın formunun fonksiyonellikle buluşmasını temsil eden bu tasarım dili, pratikliği ve geniş iç hacmi vurgulamasının yanı sıra dinamik tasarımıyla aerodinamik verimliliği de ileriye taşıyor.

Yeni tasarım unsurlarından biri ise D sütununda opsiyonel olarak tercih edilebilecek Koyu Krom renk olacak. Aracın arka bölümünde C şekilli ışıklandırma imzasının üst bölümü aracın orta kısmına kadar gelirken alt bölüm ise aracın genişliği boyunca uzanacak. Ortaya konumlandırılan yeni Skoda yazısı ise, ikinci nesil Kodiaq’ın güçlü duruşunu tamamlayacak.

Yeni Kodiaq’ın dünya prömiyeri, 4 Ekim Çarşamba günü 19:45 TSİ Skoda’nın YouTube kanalından ve Skoda Storyboard adresinden canlı olarak yayınlanacak.