Skoda‘nın elektrikli SUV modelleri Elroq ve Enyaq Türkiye’de







CARMEDYA.COM – Skoda, tamamen elektrikli SUV modelleri Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe’yi Türkiye’de satışa sundu.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, markanın elektrikli mobilite vizyonunu “Elektrikli mobilite, sadece bugün için değil, geleceğin sürdürülebilir ulaşım altyapısının temelini de oluşturuyor. Bu yüzden elektrikli mobiliteye geçiş sadece ürün sunmakla sınırlı kalmıyor, kullanıcı alışkanlıklarından altyapı yatırımlarına kadar kapsamlı bir ekosistem ve sürdürülebilir sahiplik deneyimi de yaratmak gerektiriyor. Skoda olarak biz de bu dönüşümün merkezinde yer almak için ürün gamımızı yeni nesil elektrikli modellerimiz ile genişletiyoruz. Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe modellerimizle yalnızca yüksek teknoloji sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hızlı şarj altyapımız ve mobil şarj istasyonlarımız ile kullanıcılarımızın menzil ve şarj ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. İlk etapta 4 araçla hizmet vermeye başladığımız mobil şarj araçlarımız İstanbul ve Ege Bölgesi’nde elektrikli araç kullanıcılarına aktif olarak hizmet veriyor. Bu araçlarımızın gördüğü yoğun ilgi bizi daha da mutlu ediyor ve doğru bir hamle yaptığımızı görerek motive oluyoruz. Ayrıca bir çok kurumsal markadan iş birliği teklifleri de alıyoruz“ şeklinde değerlendirdi.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar

Başar sözlerine şöyle devam etti;” Skoda olarak, 130 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız tecrübe ve güçle, otomotiv endüstrisinin en büyük dönüşümlerinden birine liderlik etmek istiyoruz. Müşterilerimizi yalnızca bugünün değil, geleceğin sürdürülebilir ulaşım sistemlerine de hazırlıyoruz”

Enyaq ailesi

Skoda’nın, Avrupa’da en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer alan ve markanın yeni tasarım dili Modern Solid ile yepyeni bir görünüme sahip olan Enyaq ailesi; düşük sürtünme katsayısına sahip aerodinamik tasarımı sayesinde 597 km’ye varan menzili, daha fazla sürdürülebilir materyal kullanılan iç mekânı ve geliştirilmiş boyutlarıyla dikkat çekiyor.

63 kWh batarya kapasiteli Enyaq 60 ve Enyaq Coupe 60, arka aksta bulunan 150 kW (204 PS) elektrik motoruyla 310 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede gerçekleştiren bu versiyonlar maksimum 160 km/s hız ile sınırlandırıldı. Şehir içi 538 kilometreden fazla menzil sunulan Enyaq 60 ve Enyaq Coupe 60 modelleri aynı zamanda 165 kW DC Şarj kapasitesi ile yüzde 10’dan yüzde 80 batarya doluluğuna yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. 82 kWh ile daha büyük bir bataryayı gövdesinde bulunduran Enyaq Coupe 85x, arka bölümde konumlanan elektrikli motora ek olarak ön aksta da elektrik üniteyle kombine ederek dört tekerlekten çekiş imkânı sunuyor. 210 kW (285 PS) güç ve 545 Nm tork üreten elektrikli bir motorla performans ile verimliliği bir arada sunuyor. Enyaq Coupe 85x modeli 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 6.7 saniyede gerçekleştiriyor. Şehir içi 663 kilometreden fazla menzili ile uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olan yeni Enyaq Coupe 85x’in 82 kWh bataryası, 175 kW maksimum şarj gücü sayesinde DC hızlı şarj istasyonlarında batarya seviyesini yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 28 dakikada doldurulabiliyor.

Skoda Enyaq, ferah iç mekânın yanında, bagaj kapasitesiyle de öne çıkıyor. Enyaq SUV modeli 585 ile 1710 litre, Enyaq Coupe modeli ise 570 ile 1610 litre arasında bagaj hacmi sunuyor. 5 inçlik dijital kokpit ve 13 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı Enyaq ailesinin standart donanımları arasında yer alıyor. Daha fazla teknoloji tercih edenler için artırılmış gerçeklik özellikli head-up display de talep doğrultusunda alınabiliyor.

Standart donanımlar arasında KESSY Advanced (yaklaşırken kapıları otomatik açma ve uzaklaşırken otomatik kilitleme) ve 3 bölgeli Climatronic klima sistemi bulunuyor. Bunlara ek olarak ısı pompası ve dış arka koltuklar için ısıtma fonksiyonu gibi paketler de Enyaq ailesinin öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.

Enyaq ailesi, güvenlik konusunda da iddialı. Arka Trafik Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Öngörülü Adaptif Hız Sabitleyici gibi yeni özellikler standart olarak sunulurken Ön Bölge Frenleme Asistanı, Trafik Sıkışıklığı Asistanı ve Şerit Değiştirme Asistanı gibi birçok özellik yer alıyor.

Elroq

Skoda’nın tamamen elektrikli Elroq modeli, kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Skoda Elroq 63 kWh kapasiteye sahip tek batarya seçeneği ile satışa sunuluyor. Elroq, 60 versiyonuyla 543 km’den fazla menzili kullanıcısına sunarken, 150 kW/204 PS güç çıkışıyla verimlilik ve performansı bir araya getiriyor.

Elroq 60’da 165 kW’ya kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, aracın 63 kWh kapasiteli bataryası sadece 24 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. Elroq 60 modeli, AC şarj istasyonlarında 11 kW’ya kadar şarj hızlarını destekliyor.

Elroq, geniş iç hacmi ve pratik kullanımıyla da öne çıkıyor. 470 litre bagaj hacmine sahip Elroq, arka koltuklar katlandığında bin 580 litrelik hacim sunuyor. Geniş 13 inçlik multimedya ekran, opsiyonel head-up display ve Simply Clever akıllı saklama çözümleri ile donatılan Elroq, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Mobil şarj çözümleri

Skoda, şarj altyapısını sadece sabit istasyonlarla sınırlı tutmayarak mobil şarj çözümleriyle de destekliyor. Türkiye genelinde devreye alınmaya başlanan mobil DC şarj üniteleri, özellikle yoğun şehir içi trafiğinde veya uzun yolculuklarda kullanıcıların her koşulda hızlı şarj imkanına erişimini sağlıyor. Mobil şarj üniteleri, 150 kW’ye kadar DC hızlı şarj kapasitesi sunarak batarya doluluğunu kısa sürelerde gerçekleştirebiliyor. Sadece Skoda kullanıcılarına değil, tüm elektrikli araç sahiplerine hizmet veren mobil şarj araçları, kullanıcıların ihtiyaç halinde tek çağrıyla bulundukları lokasyona yönlendirilerek, araç bataryalarının kısa sürede şarj edilmesini ve kesintisiz yolculuklarına devam etmelerini sağlıyor.

Skoda Elroq 1 milyon 924 bin 900 TL, Enyaq 2 milyon 799 bin 900 TL ve Enyaq Coupe ise 2 milyon 949 bin 900 TL fiyat etiketlerine sahip. Elroq ve Enyaq e-Prestige donanım versiyonuyla satışa sunulurken, Enyaq Coupe e-Sportline ve 2025 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak RS versiyonuna sahip. Elroq fiyat olarak yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdiği için yeni düzenleme öncesi avantajlı fiyatıyla öne çıkıyor.