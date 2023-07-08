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Hyundai IONIQ 5 N gün sayıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, otomobil tutkunlarının merakla beklediği IONIQ 5 N modelinin dünya prömiyerini 13 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirecek.

İlk elektrikli yüksek performanslı N modeli olan IONIQ 5, İngiltere’deki Goodwood Hız Festivali’nde ziyaretçilerle bir araya gelecek ve markanın Hyundai N sergi standında yeni bir dönemin başladığını temsil edecek.

Uzun süredir kamuflajlı olarak gösterilen IONIQ 5 N, bu festivalde tamamen örtüsüz olarak izleyenlerle bir araya gelecek. Performanslı otomobil tanıtıldıktan sonra seri üretime başlayacak ve tamamen elektrikli ilk Hyundai N modeli olarak markanın elektrifikasyon stratejisini daha da hızlandıracak.

Lansmanın ardından, festivalin ikonik 1,87 kilometrelik Hill Climb etkinliğinde de IONIQ 5 N’in bir gösteri sürüşüne yer verilecek. Kısacası, IONIQ 5 N ile birlikte diğer Hyundai N modellerinin de katılacağı bir ‘N Moment’ şovu yapılacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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