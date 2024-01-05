Chery satışları 2023 yılında 1.8 milyonu geçti

CARMEDYA.COM – Hızlı bir giriş yaptığı 2023 yılını performansını artırarak tamamlayan Chery, 2023 yılı sonuçlarını açıkladı.

Aralık ayını 215 bin 690 adetlik satışla kapatan Chery Grubu, 2023 yılında ardı ardına 12 ay boyunca büyüme kaydederek önemli bir başarıya daha imzasını attı. Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1.881.316 adet aracı kullanıcılarına teslim etti.

İhracatını yüzde 101,1 artırdı

Grubun yıllık araç ihracatı ise, 2022 yılına göre yüzde 101,1 artış kaydederek 937 bin 148 adede ulaştı. Bu rakamla Chery Grubu üst üste 21’inci yılda da Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı oldu. 2023 verileriyle birlikte Chery Grubu’nun küresel otomotiv kullanıcı sayısı 13 milyonu (3,35 milyonu Çin dışında) aştı. Yeni Enerji ve Konvansiyonel yakıt stratejisiyle hareket eden Chery, diğer yeni enerji ürünlerinin yanı sıra TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid, TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid ve eQ serisi gibi yenilikçi ürünlerle farklı segmentlere odaklandı. Grubun TIGGO 8 serisi, TIGGO 7 serisi ve Arrizo 8 gibi modellerle satışlarında gerçekleştirdiği artış, büyüme rakamlarına yansıdı.

Chery, Google ve Kantar’ın ortaklaşa yayınladığı “2023 Çin Küresel Marka Oluşturucuları İlk 50”de, otomotiv kategorisinde ilk sırada yer aldı. “Bir yerde, bir yer için” küresel kurumsallık konseptiyle hareket eden Chery, yurt dışı pazarların bulunduğu ülkelerin ekonomik kalkınması, ESG oluşumu, geçimi ve sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılıyor. Chery Automotive, uluslararası çocuk eğitimi projeleri için UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) 6 milyon dolar bağışladı ve WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ile dünya genelinde hassas çevrelerin korunmasını teşvik etmek, sorumluluk ve sevgi yoluyla sıcaklık ve yoldaşlığı aktarmak üzere bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Katar’da yeni QPower mimarisi tanıtıldı

Chery 2023 yılında teknolojik yenilikleri sürdürdü ve Tech Chery’nin evrimini gerçekleştirdi. Chery, Katar GIMS’de (Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı) “Gelecek için Evrim” teması altında QPower mimarisini tanıttı. QPower, Chery’nin 26 yıllık bilgi birikimini ve ileri düzeydeki teknolojisini temsil ediyor. Bu, ICE, PHEV, BEV ve hidrojen gibi ana akım enerji formlarını kapsayan gelişmiş bir profesyonel güç çözümü olarak öne çıkıyor. QPower, “güçlü ve hızlı”, “verimli ve çevreci” ve “yüksek enerjili ve akıllı” gibi enerji avantajlarına sahip olmakla birlikte performans, menzil, hızlı şarj ve kapsamlı güvenlik açısından da kullanıcıların çevre dostu seyahat taleplerini tam olarak karşılıyor. QPower’ın pazara sunulması sadece küresel otomotiv endüstrisine daha fazla yenilik getirmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel kullanıcılara daha iyi bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca Chery; TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid, Katar GIMS’te görücüye çıktı. Chery, fuarda tanıtılan TIGGO 8 PRO Max, TIGGO 7 PRO Max, Arrizo 8 ve diğer amiral gemisi modelleriyle dikkatleri üzerine çekti.

532 araçla çarpışma testi gerçekleştirdi

Chery, 2023 yılında üst üste ikinci kez ileriye dönük teknoloji stratejisindeki en son gelişmelerin tanıtıldığı “Chery Teknoloji Günü”ne ev sahipliği yaptı. Beş ana teknolojik alana odaklanan şirket, 140’ın üzerinde kurulu ve yapım aşamasında olan teknoloji laboratuvarına sahip. Chery, akıllı hibrit mimari, bataryalar, elektrikli tahrik ve daha birçok alanda önemli teknolojilere sahip. Bu çabanın amacı, küresel kullanıcılar için “güvenlik”, “alan”, “enerji tüketimi”, “zekâ” ve “ekoloji” alanlarında kapsamlı ilerlemelerle kaliteli ürünler yaratmak ve böylece yeni döneme uygun bir teknolojik inovasyon zinciri oluşturmak. Chery, kalite açısından “Made in China” ve “Created in China” altın standart etiketlerini sürekli olarak geliştiriyor. J.D. Power tarafından yayımlanan 2023 Çin İlk Kalite Araştırması’nda Chery, kendine ait markalar arasında ilk sırada yer alıyor. Chery’ye ait Asya’nın önde gelen çarpışma testi laboratuvarı, 2023 yılında 532 araç çarpışma testi gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı.

Hedef sektörün çok üzerinde büyüme sağlamak

Chery Group, 2024 yılı için iddialı hedefler belirledi. Yeni yıla “sektördeki büyüme oranının çok üzerinde büyüme ve 2023 yılına kıyasla daha büyük başarılara ulaşma” hedefleriyle giren şirket, “Marka olarak sınıf atlama, Pazarda Dışa Dönük, İleri Teknoloji ve Tüm Değer Zincirine İleri Endüstri” yaklaşımıyla kalite konusunda gelişmeye devam etmeyi planlıyor. Chery, 2024 yılında birçok pazarda bir dizi yeni Plug-in Hybrid ve batarya elektrikli modelini pazara sunacak. Yeni nesil DHE/DHT, yapay zekâ, otonom sürüş ve akıllı kokpit gibi ileri teknolojilerle donatılacak olan bu modeller, ürün yenilemeleriyle araçlarının teknolojik özelliklerini sürekli geliştirecek.