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Connect uygulaması Fiat Topolino’da!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat’ın yüzde yüz elektrikli Topolino modeli, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması olan Fiat Connect ile uyumlu hale geldi.

Topolino kullanıcıları, Connect uygulamasıyla bağlanabilirlik teknolojisinin sunduğu ayrıcalıklardan ve hayatlarını kolaylaştıracak birçok akıllı çözümden yararlanabilecekler. Kullanıcılar, Connect uygulaması üzerinden araçlarının konumunu telefonlarından takip edebilecek, mevcut batarya seviyesini ve kalan menzili görebilecek, araçları çekilirse anında bildirim alabilecek, güvenli sürüş için gerekli hız ve mesafe limitleri belirleyebilecek, geçmiş yolculuklarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecekler. Ayrıca, kaza riski yüksek bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir sürüş için Kaza Kara Nokta uyarı bildirimi alarak, konum hakkında önden bilgi sahibi olacaklar.

Herhangi bir arıza durumunda da anında bildirim alabilecek ve servis randevularını da online olarak kolayca oluşturabilecekler. Topolino kullanıcıları, yakınlardaki akaryakıt istasyonu veya otopark gibi lokasyonların bulunması, Sürüş Skoru uygulaması ile sürüş performansının değerlendirilmesinin yanı sıra Araç Sağlığı sayfası ile de Topolino’larının durumunu kontrol edebilecekler.

Dileyen Topolino kullanıcılarının satış sonrası çözümler kapsamında Fiat servislerinden sahip olabileceği Connect uygulaması, Topolino’yu Vakkorama mağazalarından satın alan müşterilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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