Biwatt ilk sürdürülebilir ofisini açtı

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin ilk günlük elektrikli araç kiralama şirketi Biwatt, tüm operasyonlarını çevreyle dost ve en az karbon ayak izi hedefiyle yürütmek amacıyla tasarladığı sürdürülebilir ofislerinin ilkini hizmete sundu.

İstanbul Anadolu yakasının en merkezi lokasyonlarından biri konumundaki Hilltown AVM Maltepe’deki Biwatt ofisi yüzde 70’i geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturuldu.

Biwatt Satış ve Operasyon Müdürü Nazlı Bayraktar

Çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırma hedefiyle Türkiye’nin ilk günlük elektrikli araç kiralama şirketi olarak 2023 yılında faaliye geçen Biwatt’ın, sürdürülebilir ulaşım çözümleri arayan çevre hassasiyeti ve bilinci yüksek müşterileri için özel tasarımlı çevre dostu ofisler hazırladığını belirten Satış ve Operasyon Müdürü Nazlı Bayraktar, “Daha fazla noktada çevre dostu ulaşım çözümleri sunmak ve elektrikli araç kiralama deneyimini herkes için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Dekorasyonun yüzde 70’ini geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturduğumuz Hilltown AVM’deki ofisimizi Trabzon, Kocaeli ve Bursa ofislerimiz izleyecek. Bu yeni ofislerimizle sürdürülebilir bir dünya için adımlarımızı daha güçlü atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Biwatt’ın günlük elektrikli araç kiralama süreçlerinde müşterilerine eşsiz bir teknolojik deneyim yaşattığını belirten Bayraktar, “Bu deneyim imkanını sürekli iyileştirmek ve filomuzdaki araç sayısını artırmak öncelikli hedefimiz. Hizmet noktalarımızı çoğaltarak daha çok kişiye karbon ayak izi bırakmadan ulaşım çözümü sunmak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Çevreye duyarlı çözümler arayanlar, Biwatt web üzerinden hızlı ve kolay kiralama yapabiliyor. Zengin marka ve model çeşitliliğiyle elektrikli sürüşü günlük kiralamayla daha hızlı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.