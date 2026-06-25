Toyota C-HR 10 yaşında!

CARMEDYA.COM – Toyota’nın tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan modeli C-HR, 10’uncu yılını kutluyor.

İlk kez 2016 yılında tanıtılan Toyota C-HR, geçen 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2.1 milyonun üzerinde, Avrupa’da ise 1.2 milyondan fazla satış gerçekleştirerek markanın en başarılı modellerinden biri haline geldi.

C-SUV segmentine farklı bir bakış açısı getiren Toyota C-HR, coupe tarzı tasarımı, sürüş dinamikleri ve hibrit teknolojisiyle kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Avrupa’da segmentinde ortalama yüzde 7.7 pazar payı elde eden model, Toyota’nın Avrupa’daki marka algısının dönüşümünde de önemli rol oynadı.

Verilere göre Toyota C-HR sahiplerinin yarısından fazlası aracı tercih etme nedenlerinin başında tasarımını gösterdi. Toyota C-HR, aynı zamanda Toyota’nın markaya yeni müşteri kazandırma konusunda en başarılı modellerinden biri oldu. Bu başarısını 2019 yılında zirveye taşıyan modelde, müşterilerin yüzde 67’si ilk kez bir Toyota satın aldı. Toyota C-HR kullanıcıları yüksek memnuniyet oranlarıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye’de de büyük başarılar elde etti

Toyota C-HR, Türkiye’de de markanın en başarılı modelleri arasında yer alıyor. Türkiye’de satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana yaklaşık 71 bin adetlik satışa ulaşan model, Toyota’nın Sakarya’daki fabrikasında üretiliyor ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Hibrit teknolojisi, dikkat çekici tasarımı ve SUV karakteriyle öne çıkan Toyota C-HR, Türkiye pazarında da geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Toyota C-HR Hybrid, Toyota’nın Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden biri olarak ilk 5 ayda 12 bin 451 adetlik satışa ulaştı.

İkinci nesil Toyota C-HR iddiasını güçlendirdi

2023 yılında tanıtılan ikinci nesil Toyota C-HR Hybrid ise, iddiasını daha da ileriye taşıdı. “Yollar için tasarlanmış konsept otomobil” anlayışıyla geliştirilen yeni nesil model daha iddialı tasarımı, dijital kokpiti, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve gelişmiş hibrit teknolojileriyle öne çıkıyor. Modelde kendini kanıtlamış tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojiler kullanılıyor.

Glişmiş güvenlik teknolojilerine de sahip olan Toyota C-HR Hybrid, Toyota Safety Sense güvenlik paketi kapsamında sunulan Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi ve birçok sürüş destek teknolojisiyle öne çıkıyor. Model, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başarmıştı.

Toyota C-HR Hybrid, markanın Garanti ON programıyla da kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor. Periyodik bakımların Toyota Yetkili Servisleri’nde yaptırılmasıyla ücretsiz garanti uzatma imkanı sağlayan Garanti ON sayesinde kullanıcılar, gerekli şartları sağlamaları durumunda araçlarını 10 yaşa veya 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamına alabiliyor.

Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de de çok geniş ürün yelpazesiyle sunuluyor. Model, Flame, Passion, Passion X-Sport ve GR SPORT donanım versiyonlarına sahip. Araçta 140 HP güç üreten 5. nesil 1.8 litrelik hibrit motor kullanılıyor.