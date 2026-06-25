Stellantis Wayne ve Uber Robotaksi güçlerini birleştiriyor

CARMEDYA.COM – Stellantis, Wayve ve Uber ile L4 sürücüsüz mobilite hizmetlerini geliştirmek ve hayata geçirmek için iş birliği yaptığını açıkladı.

Şirketler, Stellantis’in L4-Ready Platforms araç platformlarını, Wayve’in gelişmiş yapay zekâ destekli sürüş teknolojisini ve Uber’in lider mobilite ağını bir araya getirerek robotaksi hizmetlerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Ortaklık ayrıca, Stellantis ve Wayve arasında yakın dönemde imzalanan L2++ anlaşması ile Wayve ve Uber’in bu yıldan itibaren Londra, Tokyo ve dünya genelindeki diğer on şehirde otonom ulaşım hizmetlerini devreye alma iş birliği dahil olmak üzere, şirketler arasındaki mevcut stratejik ilişkilerin üzerine inşa ediliyor.

“Otonom araçların yaygınlaşması hızlanacak”

Konu hakkında açıklama yapan Stellantis Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Ned Curic, “Bu iş birliği, müşterilerimize daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli mobilite sunma hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor” dedi. Curic sözlerine şöyle devam etti: “Güvenli ve verimli sürücüsüz operasyonlar için sıfırdan tasarlanan L4-Ready Platforms™ araç platformlarımızı, Wayve’in uyarlanabilir yapay zekâ teknolojisi ve Uber’in küresel ağıyla bir araya getirerek, gerçek müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren ve günlük yaşamda kesintisiz mobiliteyi ölçekli şekilde mümkün kılan otonom araçların yaygınlaştırılmasını hızlandırıyoruz” dedi. Wayve Ticari Operasyonlar ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaity Fischer ise şunları söyledi: “Bu ortaklık, her biri kendi alanında güçlü uzmanlıklara sahip üç lideri bir araya getiriyor: Stellantis’in araç geliştirme yetkinliği, Uber’in küresel mobilite platformu ve Wayve’in somutlaştırılmış yapay zekâ teknolojisi. Bu iş birliği, sektörün otonom araçları küresel ölçekte yaygınlaştırmanın yolu olarak Wayve teknolojisi etrafında birleştiğinin güçlü bir göstergesi. Otonom mobilitenin potansiyelini daha hızlı hayata geçirmek için Stellantis ve Uber ile çalışmayı sürdürmekten büyük heyecan duyuyoruz.” Uber Otonom Mobilite ve Teslimat Küresel Başkanı Sarfraz Maredia da, “Otonom mobiliteyi başarıyla ölçeklendirebilmek, doğru araçları, teknolojiyi ve platformu kusursuz bir şekilde bir araya getirmeyi gerektiriyor. Stellantis ve Wayve ile birlikte, güvenli ve güvenilir otonom mobiliteyi dünyanın dört bir yanındaki daha fazla kullanıcıya ulaştıracak olmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha fazla kullanıcıya otonom mobilite

Bu iş birliği kapsamında şirketler; araç entegrasyonu, test süreçleri, doğrulama çalışmaları ve devreye alma faaliyetlerinde birlikte çalışarak Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer bölgelerdeki şehirlerde güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir otonom mobilite hizmetlerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Stratejik ortaklık, robotaksi hizmetlerinin ticari ölçekte yaygınlaştırılması yolunda önemli bir adımı temsil ederken, otonom araç teknolojilerinin demokratikleşmesi ve dünya genelinde milyonlarca araç ile kullanıcıya ulaştırılması için gerekli ekosistem yaklaşımını da güçlendiriyor.