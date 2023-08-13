MG Marvel R Electric Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MG’nin Marvel R Electric modeli 2 milyon 989 bin TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Ayrıca Doğan Trend Otomotiv, yeni model için 85 bin TL’den başlayan fiyatlar ile kiralama seçeneği de sunuyor. Luxury ve Performance versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya başlayan yeni modelin her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip bataryalar bulunuyor. MG’nin Türkiye’deki ilk 4×4 otomobili unvanını kazanan Marvel R Electric Performance 288 HP güç ve WLTP’ye göre 370 kilometre menzil; çift motorlu, arkadan itişli Luxury versiyonu ise 180 HP güç ve 402 kilometrelik WLTP menzil sunuyor. Üç elektromotorla donatılan Performance versiyon 4,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 200 km/s’lik maksimum hızıyla öne çıkıyor.

Marvel’ın kelime anlamı “Olağanüstü”, “Harika”, “Mucize” olarak Türkçe ifadelere denk gelirken, “R”, İngilizce’de “Rising”in (Yükseliş) kısaltması olarak model adına ekleniyor. MG markasının dikkat çekici başarısına vurgu yapan yeni model, ilerleyen dönemlerde ulaşabileceği hedefleri de simgeliyor.

Tamamen elektrikli D-SUV

MG’nin yüzde 100 elektrikli D-SUV modeli Marvel R Electric, 4674 mm uzunluğu ve 2804 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç mekana sahip. Azami 750 kg çekme kapasitesine sahip olan SUV, bu sayede römork, karavan veya özel bir bisiklet taşıyıcı üzerinde iki e-bisikleti çekebiliyor. 357 litrelik kapasiteye sahip olan bagajın hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1396 litreye kadar artırılabiliyor. Marvel R Electric’in arkadan itişli versiyonunda, ön kaputunun altında ek bir 150 litrelik bagaj daha yer alıyor. Ayrıca modelde irili ufaklı toplam 25 saklama alanı daha sunularak pratiklik artırılıyor.

Toplam 512 LED kullanılan aydınlatma

Toplam 512 LED kullanılarak tasarlanan Marvel R’ın hem önünde hem arkasında yer alan yatay LED ışık çizgileri de modele estetik bir görüntü katmasının yanı sıra daha verimli bir aydınlatma sağlıyor.

Farklı çekiş seçenekleri ve yüksek kapasiteli batarya

İki farklı çekiş seçeneğiyle sunulan Marvel R Electric’in Performance olarak isimlendirilen dört tekerlekten çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan elde edilen azami 212 kW (288 HP) güç ve 469 km şehir içi menzil sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 HP) güç üretiyor ve menzil şehir içi kullanımlarda 526 km’ye ulaşıyor. Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip. Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına sahip iklim kontrolü, düşük sıcaklıklarda dahi etkileyici verimlilik seviyeleri sunuyor. MG’nin premium modeli Marvel R Electric, yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Performance versiyon, sahip olduğu üstün tri-motor teknolojisi ile 0-100 km/s hızlanması 4,9 saniyede tamamlarken her iki versiyon da 200 km/s hıza ulaşabiliyor. Kullanıcı, KERS seviyesini trafik yoğunluğuna göre ayarlayarak enerji geri kazanımı elde edebiliyor.

V2L teknolojisi

Marvel R Electric, araçtan araca şarj (V2L: vehicle-to-load) işlevine sahip. Bu teknoloji, aracın bataryasındaki elektrik enerjisinin, hava kompresörü, elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar gibi cihaz ve araçlara aktarımına olanak tanıyor. Enerji aktarımı, başka bir bataryalı elektrikli araca da yapılabiliyor. V2L Enerji Paylaşım Özelliği ile hayata yepyeni ve ilerici bir özellik daha katılmış oluyor.

MG Pilot

Marvel R Electric, MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği ile güvenliği bir adım ileriye taşıyor. MG Pilot kapsamında yarı otonom sürüşe imkan tanıyarak sürücüyü olası tehlikelere karşı uyaran ve gerektiğinde müdahale eden 16 gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) bulunuyor. Marvel R Electric’le birlikte MG Pilot özelliklerinin arasına İkincil Çarpışma Freni (MCB) ve Yorgunluk Tespit ve Uyarı Sistemi (DWS) gibi özellikler de ekleniyor.

Donanım

Luxury donanımından itibaren LED farlar, 19 inçlik alaşım jantlar, elektrikli-hafızalı sürücü koltuğu, Bader Napa deri koltuklar, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı, 19.4 inçlik dokunmatik merkezi ekran, menzil artıran donanımlardan ısı pompalı klima ve aktif ön ızgara, 1.14 metrekarelik panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması, sanal pedallı bagaj kapağı, hafızalı yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, 360 derece kamera, R-Welcome Akıllı Karşılama Sistemi, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi ve 2500 Watt kapasiteli V2L Enerji Paylaşım Özelliği standart olarak sunuluyor. 3 milyon 699 bin TL’den satışa sunulan MG Marvel R Performance, 9 hoparlörlü BOSE ses sistemi ve Taba (Alcantara) iç döşeme seçeneği ile öne çıkıyor.