Yenilenen Opel Corsa Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Opel’in 1982’den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarında 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satış sunuldu.

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ayrıca GS donanımıyla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor. Yeni Opel Corsa’nın benzinli motorlarına ek olarak Yeni Corsa Elektrik de GS donanımı ile 1 milyon 175 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel’in ikonik Vizör tasarımı artık yeni Corsa’da

Daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör’ünü ve Opel’in yeniden tasarlanan “Şimşek” logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Siyah Vizör, Corsa’nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor. Yeni “Şimşek” logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Yeni Corsa ile ilk kez sunulan ‘’Grafik Gri’’ gövde rengi de yeni modelin ihtişamlı bir şekilde parlamasına yardımcı oluyor. Yeni Opel Corsa toplamda 6 farklı renk seçeneğinin yanı sıra, siyah tavan ile de sunulmaya devam ediyor. Siyah cam çerçeveleri, iki farklı alt ızgara tasarımı, bagaj kapağının merkezindeki siyah ya da gümüş renkli “CORSA” yazısı, 16 ve 17 inçlik yeni alaşım jant tasarımları ve panoramik cam tavan seçeneği ile yeni Opel Corsa, çok daha cesur ve modern bir görünüm sergiliyor.

Daha teknolojik ve daha yalın

Yeni Corsa’nın iç mekanı da çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni spor koltuklar, düz tabanlı suni deri direksiyon simidi, E-Toggle ve sezgisel bilgi-eğlence sistemi ile, hem sürücü hem de yolcular için iç mekanda daha iyi hissettiren modern bir atmosfer oluşturuyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir platform olarak, daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine sahip oluyor. Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi, yeni Corsa’da da kendini gösteriyor. Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getiriliyor. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor. Sürücü odaklı kokpit yapısında gösterge paneli, GS donanımından itibaren 7 inçlik bir dijital ekranla donatılıyor. Isıtmalı ön koltuklar ve ısıtma fonksiyonlu düz tabanlı suni deri direksiyon simidi de yeni Corsa ile soğuk günlerde sıcak bir yolculuk yapılabilmesini sağlıyor.

Güvenlik

Baz donanımdan itibaren standart olarak sunulan güvenlik özellikleriyle Opel Corsa öne çıkıyor. Hız sabitleme sistemi (Cruise Control), sürücü yorgunluk tespit sistemi, yokuş kalkış sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, aktif acil frenleme sistemi, ön & arka park sensörleri standart olarak sunulurken, Opel’e özgü aydınlatma sistemi IntelliLux LED Matrix Farlar‘a ise opsiyonel olarak sahip olunabiliniyor.

3 farklı donanım paketi

Yeni Opel Corsa’nın giriş seviyesini oluşturan Edition donanımında, 16 inçlik alaşımlı jantlar, LED ön farlar, LED ön sis farları, uzun far asistanı, arka park sensörü, seçilebilir “Spor” sürüş moduna sahip spor şasi (sadece EAT8 şanzımanlı versiyonda), ön çarpışma ikazı, aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, yağmur sensörü, düz tabanlı suni deri (sadece EAT8 şanzımanlı versiyonda) direksiyon, hız sabitleyici, “Fresez” siyah kumaş koltuk döşemesi, Akoya gri iç dekor, 5 inçlik monokrom ekranlı radyo, Bluetooth ve 4 hoparlör standart olarak sunuluyor. GS donanımınındaki yeni Opel Corsa modellerindeyse Edition’a ek olarak; 16 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanan elektrikli yan aynalar, siyah Corsa yazısı, parlak siyah ön tampon alt ızgarası, ön ve arkada siyah Opel logoları, kör nokta uyarı sistemi, 7 inçlik dijital sürücü göstergesi, 130 derecelik geri görüş kamerası, alaşımlı spor pedallar, siyah tavan, ön & arka park sensörü, elektronik iklim kontrollü klima, ön koltuk ısıtması, direksiyon ısıtması, “Banda” beyaz ve “Mucizevi” siyah spor koltuklar, “Sessiz” siyah iç dekor, 10 inçlik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay & Android Auto ile LED stoplar sunuluyor. Yeni Opel Corsa’nın en üst donanım seviyesi olan Ultimate da ise; 17 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, ambiyans aydınlatma, karartılmış arka camlar, 180 derecelik dijital panoramik geri görüş kamerası, 7 inçlik dijital sürücü göstergesi, anahtarsız çalıştırma, navigasyon, köpekbalığı anten, “Sessiz” siyah iç dekor, 10 inçlik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay & Android Auto, siyah tavan ve panoramik cam tavan standart olarak sunulurken IntelliLux LED® Matrix Farlar opsiyonel olarak eklenebiliyor.

Opel Corsa Elektrik

Yeni Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, GS donanım paketi ve 136 HP’lik elektrikli motoruyla, 1 milyon 175 bin 900 TL’den başlayan fiyatlardan satışa sunuldu. 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüsüne her an üstün sürüş keyfi yaşatıyor. Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor. 8 yıl 160.000 km garanti sunulan 50 kWh batarya, 18 modül ve 216 hücreden oluşuyor. Yeni Opel Corsa Elektrik’in diğer teknik özellikleri arasında, 7,4 kW on board charger, 300-450 voltaj aralığı, 100 kW DC şarj kapasitesi, tek vitesli redüktör şanzıman ve menzil kazanımı sağlayan rejeneratif fren yer alıyor. 0-50 km/s hızlanması 2,8 saniye süren Corsa Elektrik, 8,2 saniyede de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılmış durumda. Modelde 3 farklı sürüş modu bulunuyor.