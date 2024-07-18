Elektrikli MINI Countryman Yalıkavak Marina’da

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI’nin Yeni Tamamen Elektrikli Countryman modeli, Bodrum Yalıkavak Marina’da sergileniyor.
15 – 31 Temmuz ve 15 – 31 Ağustos tarihleri boyunca sürecek sergilemede otomobili yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, test sürüşü de yapabiliyor.
Geleneksel Go-Kart sürüş hissini elektrikli MINI DNA’sıyla birleştiren Yeni Tamamen Elektrikli MINI Countryman, Bodrum’un en şık alışveriş ve eğlence merkezlerinden Yalıkavak Marina’da yüzde 100 elektrikli ruhunu keşfetmek isteyen MINI tutkunlarıyla buluşuyor.
Bir önceki nesle göre artan boyutlarıyla MINI ailesinin en büyük otomobili unvanını alan Yeni Tamamen Elektrikli MINI Countryman, Retail Next konseptiyle Yeni Nesil MINI Ailesi’nin renkli ve dinamik kimliğine uygun olarak tasarlanan MINI Pop-Up Showroom’da sergileniyor.
Yeni MINI Countryman’in en yeni teknolojilerini deneyimleyebilen konuklar, MINI Pop-Up Showroom’u saat 17:00 – 00:00 arasında ziyaret edebiliyor. Test sürüşü ise saat 17:00 – 21:30 arasında yapılabiliyor.
Elektrikli MINI Countryman E, 150 kW / 204 bg güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan otomobil WLTP değerlerine göre 462 km’ye varan menziliyle öne çıkıyor.
Model, 1 milyon 921 bin 500 TL azami liste satış fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuluyor.