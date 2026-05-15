Tamamen yeni elektrikli GLC Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz’in 140. yaşını Doğu Ekspresi’yle kutladığı özel etkinlikle birlikte tamamen yeni ve elektrikli GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG ve GLB 200+ AMG modelleri tanıtıldı.

Daha önce Erzurum’dan Erzincan’a uzanan bu büyüleyici yolculuğu anlatmıştık, linkini haberin altında bulabilirsiniz. Tren yolculuğunun sonunda GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG ve GLB 200+ AMG modellerini kullanma imkanı da bulduk. Yine GLB ile ilgili bilgileri de diğer haberimizde paylaşıyoruz. Bu haberin linkini de aşağıda bulabilirsiniz.

Mercedes-Benz’in dünya çapında en çok satan modeli olan GLC’nin tamamen elektrikli versiyonu yeni nesil batarya ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan 800 voltluk sistem ile hızlı ve son derece pratik bir şarj deneyimi sunuyor. WLTP’ye göre 638 kilometreye kadar menzile sahip olan yeni GLC, sadece 10 dakika şarj ile 300 kilometreye kadar ek menzil de sağlıyor. Şarj 330 kW’a kadar hızlı DC şarjı da destekliyor.

Modeli Bağıştaş Tren İstasyonu’ndan başlayan ve Karanlık Kanyonu da kapsayarak Kemaliye’ye ulaşan keyifli bir rotada kullanma ve inceleme imkanı buldum.

489 bg güce sahip yeni GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG, 0’dan 100’e 4,3 saniyede çıkarak, oldukça etkileyici bir performans sunuyor.

Yeni GLC’nin One-Box fren sistemi enerji geri kazanımı veya mekanik frenleme yoluyla çizgisel, tutarlı ve güvenli bir yavaşlama sağlıyor. Tamamen yeni elektrikli GLC’deki MB.Drive sistemleri, on adede kadar dış kamera, beş radar sensörü ve on iki ultrasonik sensörden yararlanarak birinci sınıf gelişmiş bir sürüş yardımı sunuyor. S-Serisi’nden bilinen akıllı havalı süspansiyonu Airmatic ile üstün sürüş konforunu garanti ediyor. Bu konfor, üstün çeviklik sağlayan 4,5 dereceye kadar tekerlek dönüş açısına sahip arka aks yönlendirme sistemi ile birleşiyor.

2,4 tona kadar çekiş kapasitesi

Yeni GLC, 2,4 tona kadar frenli çekme kapasitesi ile büyük karavanlar ve tekneler için de uygun bir çekiş gücü sunuyor. 100 kilograma kadar taşıyabilen çeki demiri de uygun bir taşıyıcı ile elektrikli bisikletlerin taşınmasına olanak tanıyor. ESP römork stabilizasyonu ve Römork Manevra Yardımı ile GLC, özellikle rahat ve güvenli bir kullanım sunuyor.

Ayrıca, Römork Manevra Yardımcısı, römorkla geri manevra yaparken sürücüye destek sağlıyor. Sistem, saatte 7 km’ye kadar hızlarda ve yüzde 15’e kadar eğimlerde çekici aracın direksiyon açısını otomatik olarak kontrol ediyor. Römork tipi seçilebiliyor ve merkezi medya ekranından izin verilen maksimum hız belirlenebiliyor. Ayrıca, römorkun sebep olduğu ek enerji tüketimi, menzil planlamasında dikkate alınıyor.

Arazi veya çakıllı yollarda sürüş programı olarak Terrain Mode özelliğine sahip yeni GLC 400 4MATIC, sürüş, direksiyon ve fren özelliklerini yol koşullarına göre ayarlayabiliyor. Şeffaf kaput özelliği, ön kamera ve dış ayna kameralarından gelen görüntüleri birleştirerek otomobilin ön kısmının altında sanal bir görüş sağlıyor.

99,3 santimetrelik yeni kesintisiz MBUX Hyperscreen

Mercedes Benz’in bugüne kadarki en büyük ekranı tamamen yeni, kesintisiz 99,3 santimetre (39,1 inç) MBUX Hyperscreen, sahip olduğu yüksek çözünürlük ve binden fazla bireysel LED’e sahip yenilikçi matris aydınlatma teknolojisi sayesinde üst düzey netlik sunuyor.

Yeni GLC’nin sahip olduğu 4. nesil MBUX, Microsoft ve Google tarafından geliştirilen yapay zekâ teknolojilerini entegre eden ilk araç içi bilgi-eğlence sistemi olarak insan ile otomobil arasında yepyeni bir kişiselleştirilmiş deneyim ve sezgisel etkileşim dünyasının kapılarını aralıyor.

MBUX Sanal Asistan, Microsoft ve Google’ın sunduğu yapay zekâ araçlarını bir araya getiren “Çoklu Ajan Yaklaşımı”nı kullanıyor. Aynı konuşma içinde dahi her bir görev için en uygun kaynağı seçiyor ve internet üzerinden toplanan bilgileri birleştirerek kullanıyor. Kullanıcı, MBUX Sanal Asistan ile konuşurken içeriği tekrar etmesine gerek kalmadan detaylı yanıtlar alıyor ve Sanal Asistan da arka arkaya gelen farklı konulardaki soruları anlayarak yanıtlıyor.

Sertifikalı vegan iç donanım sunan dünyadaki ilk otomobil üreticisi

Mercedes-Benz, yeni GLC’de lüks konfor hissini bozmadan opsiyonel Vegan paket ile iç mekânda farklı bir özellik sunuyor. Vegan Society tarafından sertifikalı lüks iç donanım malzemeleri, Mercedes Benz’i bağımsız olarak sertifikalandırılmış vegan iç donanımı sunan dünyadaki ilk otomobil üreticisi haline getiriyor.

Ayrıca yeni GLC’nin koltukları, en üst düzey konforu sunarak sürücü ve yolcuların uzun yolculuklarda yorulmalarının önüne geçiyor. Tüm koltuklar, Almanya merkezli “Aktion Gesunder Rücken” (Sağlıklı Sırtlar Derneği) tarafından verilen AGR sertifikasına sahip.

Her iki koltuk yapısında da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor; koltuk süngeri yüzde 30 geri dönüştürülmüş malzeme ile üretiliyor. Konfor koltuklarda ayrıca, geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde edilen siyah suni deri ve destek tekstili bulunuyor.

Microcut mikrofiber kumaş, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilirken süet benzeri dokusu ile yüksek kalite ve dayanıklılık sunuyor. Zemin kaplaması da yüzde 100 geri dönüştürülmüş Econyl iplikten oluşuyor.

Daha ergonomik olmak için geliştirilen ve sezgisel bir kullanım sunacak şekilde tasarlanan yeni direksiyon simidinde Mercedes-Benz kullanıcılarından gelen yoğun geri bildirimler doğrultusunda, hız sınırlayıcı ve sabitleyici için kullanılan buton (rocker) kontrolü ile ses seviyesi için kullanılan kaydırmalı (roller) kontrol tasarımı yer alıyor.

4858 mm uzunluğa, 1913 mm genişliğe ve 1649 mm yüksekliğe sahip GLC büyüyen boyutlarıyla dikkat çekiyor. Aracın dingil mesafesi ise 2972 mm.

570 litrelik bagaj hacmi 1740 litreye kadar genişleyebilirken, önde de kaputun altında Frunk adı verilen 128 litrelik bir alan da mevcut.

Aracın son hızı 210 km/s ile sınırlandırılmış. WLTP verilerine göre ise 14.9 ile 18.9 kWsa bir tüketim değerine sahip ve bu sayede 638 km’ye varan bir menzil ile yollara çıkıyor.

Aracın içerisinde ergonomi açısından her şey düşünülmüş. Zaten elektrikli bir otomobil olduğu için son derece sessiz ve yoldan gelen sesler için de ses yalıtımı başarılı. Arka aks yönlendirmesinin etkisiyle ve akıllı dört tekerden çekiş sisteminin de katkısıyla en keskin virajlarda bile yola gayet iyi tutunuyor ve sürüş konforu açısından başarılı bir performansa sahip.

Önde binden fazla led ile yapılan aydınlatma karşılama ve uğurlama sırasında görsel bir şölene dönüşüyor. Aydınlatma konusunda ise araç her zamanki gibi oldukça başarılı.

Aracın Türkiye satış fiyatı ise 6 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Mercedes-Benz Türk

Mekan: Erzurum / Erzincan – Türkiye