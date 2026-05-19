Skoda’dan yepyeni elektrikli SUV: Epiq

CARMEDYA.COM – Skoda, elektrikli ürün gamına eklenen yeni SUV modeli Epiq’i tanıttı.

Markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir rol üstlenecek Epiq, 2027 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

Skoda’nın elektrikli ürün gamında Enyaq ve Elroq modellerinin ardından konumlanan Epiq, önümüzdeki dönemde tanıtılacak Peaq modeliyle birlikte markanın tamamen elektrikli araç ailesini iki katına çıkaracak. Yeni Epiq modeli, kompakt boyutları, geniş yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun yapısıyla dikkat çekiyor. Epiq yaklaşık 440 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj desteğiyle bataryası yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurulabiliyor.

Yeni tasarım dili

Epiq, Skoda’nın yeni “Modern Solid” tasarım dilini tamamen kullanan ilk seri üretim model oldu. Parlak siyah “Tech-Deck” ön yüz ve yeni T şeklindeki far imzası modelin karakteristik unsurları arasında yer alıyor. İlk kez Vision 7S konsept modelinde görülen bu tasarım detayları, Epiq ile birlikte seri üretime taşındı. Yan profilde yüksek omuz çizgisi ve güçlü alt gövde yapısı araca sağlam bir duruş kazandırırken, tavan rayları gibi detaylar ile SUV karakteri vurgulanıyor.

Aktif hava kanalları, optimize edilmiş jant tasarımları, hava yönlendirme kanalları ve tamamen düzenlenen alt gövde yapısı sayesinde model 0.275 Cd sürtünme katsayısına ulaşıyor. Bu değer, enerji tüketiminin azaltılmasına ve menzil verimliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor.

4171 mm uzunluğa, 1798 mm genişliğe ve 1581 mm yüksekliğe sahip olan yeni Epiq, 2601 mm aks mesafesiyle kompakt boyutlarına rağmen geniş bir yaşam alanı sunuyor. Epiq’in bagaj hacmi 475 litre olarak açıklanırken, ön bölümde yer alan 25 litrelik ön bagaj alanı da ek depolama çözümü sunuyor.

Teknolojik yaşam alanı ve akıllı çözümler

Markanın yeni “Modern Solid” tasarım anlayışı doğrultusunda geliştirilen kabin, kullanıcı dostu kontrol tarzı ve geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor. Yeni Epiq’te sürdürülebilirlik yaklaşımı iç mekanda da kendini gösteriyor. Tüm tekstil döşemelerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester lifler kullanılırken, deri yerine geliştirilen yüksek kaliteli “Techtona” malzemesi tercih ediliyor. Ayrıca kapı içerisindeki şemsiye, buz kazıyıcı ve park bileti tutucu gibi Simply Clever detayları da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Toplamda araç içerisinde 34 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor.

Epiq modelinde ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli Climatronic klima ve kablosuz telefon şarjının yanı sıra panoramik cam tavan, ısı pompası ve çekme demiri gibi özellikler tercih edilebiliyor. Ayrıca üst donanımlarda Matrix LED farlar, aydınlatmalı ön ızgara, Canton ses sistemi, panoramik kamera sistemi ve uzaktan park desteği gibi teknolojiler de dikkat çekiyor.

Modelde yeni nesil Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu da mevcut.

Yeni Epiq’in merkezinde, aracın dijital merkezi olarak geliştirilen 13 inçlik Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Yenilenen grafikler, sadeleştirilen kontrol yapısı ve uygulama tabanlı yeni ana ekran tasarımı sayesinde sistem daha sezgisel bir kullanım sunuyor. Sistem içerisinde Skoda’ya özel uygulamaların yanı sıra Spotify, YouTube ve Google Maps gibi üçüncü parti uygulamalara da erişim sağlanabiliyor. Akıllı telefon entegrasyonu sayesinde kullanıcılar mobil cihazlarını araçla sorunsuz şekilde senkronize edebiliyor.

440 kilometreye varan menzil

Epiq, Skoda’nın yeni nesil MEB+ platformunu kullanan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Önden çekişli model, hafifletilmiş platform mimarisi sayesinde daha yüksek verimlilik sunuyor.

Skoda, Epiq modelini iki farklı batarya seçeneği ve üç farklı güç versiyonuyla sunuyor. Giriş seviyesinde yer alan Epiq 35 ve Epiq 40 versiyonları, 38.5 kWh kapasiteye sahip lityum-demir-fosfat (LFP) batarya kullanıyor. Daha yüksek enerji yoğunluğu sunan Epiq 55 ise 55 kWh brüt kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya ile geliyor. Epiq 35 modeli 85 kW güç üretirken, Epiq 40 versiyonu 99 kW güç sunuyor. Serinin en güçlü versiyonu olan Epiq 55 ise 155 kW güç ve 290 Nm tork üretiyor. Yaklaşık 440 kilometre menzil sunan bu versiyon maksimum 160 km/s hıza ulaşıyor. Epiq, hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurabiliyor. Modelde standart olarak 11 kW AC şarj desteği de yer alıyor.

Ayrıca Epiq, çift yönlü şarj teknolojisini destekleyen ilk Skoda modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde araç bataryasında depolanan enerji dışarıya aktarılabiliyor veya uygun altyapı durumunda ev ya da elektrik şebekesine enerji sağlayabiliyor. Model aynı zamanda markanın tek pedallı sürüş imkanı sunan ilk elektrikli aracı oldu.

Gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri

Epiq, kapsamlı güvenlik teknolojileri ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış. Modelde Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi gelişmiş güvenlik teknolojilerini standart olarak sunuluyor. Ayrıca Öngörülü Hız Sınırlayıcı, Akıllı Hız Sınırlayıcı ve sürücünün göz hareketlerini takip ederek yorgunluk belirtilerini algılayan Sürücü Uyarı Sistemi de modelde yer alıyor.

Yedi hava yastığıyla donatılan Epiq’te orta hava yastığı da standart olarak sunuluyor. Opsiyonel Travel Assist 3.0 sistemi ise trafik sıkışıklığında destek sunabiliyor, trafik ışıklarını algılayabiliyor ve gerektiğinde aracı tamamen durdurabiliyor. Modelde ayrıca yeni nesil köşe radarlarıyla çalışan Ön Çapraz Trafik Asistanı da bulunuyor. Sistem yandan yaklaşan otomobil, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarını algılayarak özellikle kavşak geçişlerinde güvenliği artırıyor.