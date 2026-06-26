Opel’in yeni akıllı dijital asistanı: Opelo

CARMEDYA.COM – Opel, web sitesinde yer alan Chatbot’unu kullanıcıların her sorusuna daha iyi yanıt verebilmek adına Agentic AI ile güncelledi.

Opelo ismi verilen yeni chatbot, artık tam olarak bir akıllı bir dijital asistan haline geldi. Şirket, Opelo ile kullanıcılarının sorularını en iyi şekilde anlayarak ve kullanıcılara tıpkı bir danışman gibi yanıt vererek otomotiv dünyasında dijital müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Yeni Grandland ve Frontera ile elektrikli ürün gamındaki dönüşümünü sürdüren Opel, bu yaklaşımı müşteri deneyimine de taşıyarak yapay zekâ destekli yeni bir dönemi başlatıyor.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Teknolojiyi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanmayı önemsiyoruz. Opel web sitesinde kullanıcılarımızı karşılayan yeni dijital asistanımız Opelo da bu yaklaşımımızın en güncel örneklerinden biri. Yapay zekâ desteği sayesinde kullanıcılarımız ihtiyaç duydukları bilgiye daha hızlı ulaşabiliyor, modellerimizi daha kolay keşfedebiliyor ve kendileri için en uygun aracı seçerken destek alabiliyor. Opelo ile müşterilerimize markamızla olan her temas noktasında daha akıllı, daha hızlı ve daha kişisel bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Önceden yazılmış şablonları tekrarlamıyor

Markanın yenilenen yapay zeka destekli chatbot’u ismini, Opel’in sempatik karakteri Opelo’dan alıyor. Klasik chatbotlar gibi sadece yönlendirme yapmayan Opelo, önceden yazılmış şablon cümleleri kopyalamıyor; kullanıcının niyetini anlıyor, analiz ederek en uygun dille açıklama yapıyor. Sistem model karşılaştırmasında da kullanıcıya en uygun modeli sunuyor. Böylece kullanıcı çok daha az soru sorarak ihtiyacı olan bilgiye ulaşıyor. Opelo, araç karşılaştırma ve model seçiminden kişiselleştirilmiş araç önerilerine, donanım ve konfigürasyon danışmanlığından kullanım senaryosuna göre rehberlik hizmetine, anlık soru-cevap ve bilgiye hızlı erişimden yapay zekâ üzerinden karar desteğine kadar pek çok farklı alandaki soruları detaylı şekilde cevaplandırabiliyor. Opelo, “Frontera ve Grandland arasında kaldım, 4 kişilik bir aileyiz hangisi bana daha uygun?” veya “Daha premium’a yakın bir araca ihtiyacım var, hangisini önerirsin?” gibi sorulara da kullanıcıya uygun şekilde cevap ve önerilerde bulunabiliyor.

Kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye daha hızlı ulaşırken, daha az sayıda mesaj göndererek aradıkları yanıtlara erişebiliyor. Opelo ise daha az etkileşimle daha kapsamlı ve anlamlı bilgiler sunarak süreci daha verimli hale getiriyor.