ODMD Gladyatör Ödülleri on dördüncü kez sahiplerini buldu

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu.

Sektörün en iyilerinin belirlendiği gecede, kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı.

4 Ocak 2024 tarihinde Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleşen geceye, ODMD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt

“Otomotiv sektörü ve ODMD, 2023 yılında da çalışmalarıyla değer yarattı.”

Gecede konuşma yapan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 14. kez düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODMD Gladyatörleri’ne katılan tüm adayları tebrik ederken, 2023 yılı değerlendirmesini ve sektörün 2024 beklentilerini de paylaşırken, şunları söyledi; “2023, inişli çıkışlı ve oldukça farklı bir yıl oldu. Yıllardır bu pazarın 1 milyon adedin üzerine ulaşmasını bekledik. Son 3,5 yıl boyunca; önce pandemi, arkasından gerçekleşen deprem felaketi, ekonomik zorluklar gibi tüm dünyada çeşitli olumsuzluklar yaşadık. Ancak bu yıl içerisinde, 1 milyon rakamını aşacağımızı görmeye başlamıştık. 2023 yılında, geçtiğimiz yıla göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 57,4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adetle kapandı. Ağır vasıtaların henüz açıklanmayan bilgilerini de dahil ettiğimizde, yaklaşık olarak 1 milyon 285 bin toplam pazar büyüklüğünün oluştuğunu ifade edebiliriz.

2024 beklentilerinden de söz etmek gerekirse, bu yıl içerisinde herkesin farklı değerlendirmeleri olduğunu görüyoruz. Ancak şu anki fotoğrafa baktığımızda sektör olarak bu yılki kadar yüksek adetlerin yaşandığı bir pazar gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz. ODMD’ye üye olan bütün firmaların ortalama tahminlerine göre 850-900 bin civarında bir pazar beklentisi ortaya çıkıyor. Farklı bir mali disiplinin takip edileceği bir 2024 yılı bizi bekliyor. Biz de sektör olarak her zaman daha sağlıklı bir mali politikayla sadece sektörümüzün değil, ülkemizin ekonomisinin gerçekten belli bir trendi takip edeceği bir yapıya bürünmesini destekliyoruz. Ümit ediyoruz ki bu yapıya kavuştuktan sonra Türkiye’nin lokomotif sektörünün gerçek potansiyeli ortaya çıkar. Hayalimiz 90 milyona varan genç nüfusuyla, yılda 2-2,5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne ulaşmak. Ayrıca yeni üretim yatırımlarının çekilmesiyle 2,5-3 milyonluk üretimin elde edilmesi; bu üretimin de 3/4 ’ünün ihraç edileceği lider bir sektörün oluşması gibi bir hayalimiz var. Bunlar, sağlıklı bir mali disiplinle, özel sektörün gerçek temsilcilerinin, akademisyenlerinin, uzmanların ortak bir zeminde buluşarak hedef birliğine varmasıyla mümkün olabilir. Oluşturulacak stratejinin ciddiyetle takip edilmesiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründe öncü olması hayal değil, ulaşılabilecek hedeflerdir.”

Gece toplam 20 dalda rekabete sahne oldu

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar; Yılın TV Uygulaması, Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması dallarında www.odmdgladyator.com sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek gecede canlı olarak oylandı.

Yılın Basın Lansmanı ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2023 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Gecede sahibinden.com, 2023 yılı 2. el araç ilanı verilerine göre Segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modellere de ödüllerini takdim etti.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODMD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

En yüksek katılım PR/Etkinlik Uygulaması kategorisinde oldu

ODMD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi yirmi aday çalışma ile PR/Etkinlik Uygulaması kategorisinde olurken, Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde on iki ve Entegre İletişim kategorisinde on aday çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında bu yıl seksen dört aday çalışma ödül almak için mücadele verdi.

Gladyatörlerin yol arkadaşları

Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri’nin bu yılki destekçileri arasında ana sponsor sahibinden.com olmak üzere, Castrol, Bridgestone, Garanti BBVA, Otokoç Otomotiv, Autorola, CEVA Logistics , Eşarj, Bakırcı Otomotiv, Wallbox, Lipa Lojistik ve BASF yer aldı.

Jüri üyeleri 2023’ün en iyilerini belirledi

Gladyatör Ödülleri’nin on dördüncü yılında da İletişim Yönetim Danışmanı, İfade Mentoru Sayın Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmesiyle sonuçlar belirlendi.

Jüri Üyeleri

Fügen Toksü – İletişim Yönetim Danışmanı, İFADE Mentoru

Prof. Dr. Suat Gezgin, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Zehra Öney – Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve 360+ Media Interactive Technologies Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Akın, Marka & İletişim Danışmanı, Trend Analisti, Fasilitatör

Emine Pura – Tribal Sahada Pazarlama Yönetici Ortağı

Ercüment Büyükşener – Öğretim Görevlisi, Dijital İletişim Danışmanı

Melda Barkın – Harman Creative Kurucu Ortak ve CEO, Reklam Özdenetim Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı Polat – Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi

Akan Abdula – FutureBright Group, Kurucu Ortak

Prof. Dr. Altan Çakır – İTÜ Öğretim Üyesi, AITR Eşbaşkanı, Adin. Ai Kurucu Ortak ve CIO

Nazım Erdoğan – sahibinden.com, CMO

Ezgi Karataş – Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Marka, Ürün ve İletişim Müdürü

Evren Güzel – Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

Koray Öztopçu – Garanti BBVA, Tüketici Finansmanı Direktörü

Ödül Alan Gladyatörler

Satış Ödülleri

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Citroen

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MG

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Fiorino

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Fiat

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

İletişim Ödülleri

Yılın Basın Lansmanı: Renault Austral Gökçeada Lansmanı

Yılın Dergi Uygulaması: Ford – Ford Türkiye İkinci El Dergi İlanları

Yılın Radyo Uygulaması: Ford – Ford Türkiye Radyo Projesi

Yılın Outdoor Uygulaması: KIA – EV6 Özel Billboard Uygulaması

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: BMW – BMW Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimi – CDP Entegrasyonu

Yılın Gazete Uygulaması: Chery – Chery – Sınıfının Büyüğü

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW – BMW Pop-Up Store, Mandarin Oriental Bodrum

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Cupra – Cupra x FireFlux İş Birliği

Yılın TV Uygulaması: Fiat – Fiat 500e Lansman Filmi

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Toyota – Engelliler Günü Özel İletişim ( Beyaz Baston ve Web Sitesi Simülasyonu Uygulaması)

Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Mercedes-Benz Türk – Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Peugeot – Peugeot 408 – Her Açıdan Göz Alıcı

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz Perakendenin Fijital Dönüşümü