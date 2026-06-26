Hyundai’den araç içi hijyen için Plasma Care UVC teknolojisi

CARMEDYA.COM – Hyundai, yolcular araç içerisindeyken kabin ortamını hijyenik tutmaya yardımcı olan araç içi sterilizasyon teknolojisi Plasma Care UVC’yi tanıttı.

Dünyada ilk kez bir araç kabininde kullanılmak üzere geliştirilen bu teknoloji, yolcular araç içerisindeyken dahi kabin havasının hijyenik kalmasına ve kötü kokuların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Plasma Care UVC, geleneksel ultraviyole sterilizasyon sistemlerinden farklı olarak 200–230 nanometre (nm) dalga boyu aralığında çalışan bir Far-UVC ışığını kullanıyor. Bu özel dalga boyu, yüksek enerjili yapısıyla etkili bir dezenfeksiyon sağlarken, insan cildinin koruyucu dış tabakasını aşmayacak şekilde tasarlandı. Bakteri ve virüsler ise bu koruyucu yapıya sahip olmadığından Far-UVC ışığı mikroorganizmaların DNA’sını etkileyerek çoğalmalarını engelliyor. Bakteri ve mikroorganizmaların azaltılmasına yardımcı olan Plasma Care UVC, aynı zamanda bunların çoğalması sonucu oluşan kötü kokuların da giderilmesine katkı sağlayarak daha ferah ve konforlu bir kabin ortamı sunuyor.

Far-UVC teknolojisinin araç içi kullanıma uygun hale getirilmesi için Hyundai mühendisleri kompakt, dayanıklı ve yüksek verimli bir sistem geliştirdi. Hastane ve okul gibi geniş alanlarda kullanılan Far-UVC çözümlerinden farklı olarak araç kabinlerinde daha sınırlı alan, yoğun elektronik donanım ve yolcuların sisteme yakın konumlanması gibi özel gereksinimler bulunuyor.

Bu doğrultuda geliştirilen Plasma Care UVC sistemi:

Far-UVC ışığını üreten özel bir plazma lamba kullanıyor.

Araç içerisinde kolay entegrasyon sağlayacak şekilde kompakt ve enerji verimli bir yapıya sahip.

Titreşim, sıcaklık değişimleri ve zorlu sürüş koşullarına karşı yüksek dayanıklılık sunuyor.

Yalnızca kontrollü Far-UVC dalga boylarının yayılmasını destekleyen özel optik filtre sistemi ile güvenlik katmanı oluşturuyor.

Hyundai, teknolojinin etkinliğini doğrulamak amacıyla bileşen seviyesinden gerçek araç uygulamalarına kadar kapsamlı testler gerçekleştirdi. Araç kabini koşullarını simüle eden 8 metreküplük bir test ortamında yapılan değerlendirmelerde, havadaki virüslerin 30 dakika içerisinde yüzde 96,8 oranında azaltıldığı tespit edildi. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise zatürreye neden olan bakterilerin Plasma Care UVC’ye maruz bırakılması sonucunda 30 saniyede yüzde 99,9, 60 saniyede ise tamamen etkisiz hale getirildiği belirlendi. Gerçek araç testlerinde uygulanan değerlendirmelerde de E. coli bakterisinin yüzde 99,9 oranında azaltıldığı doğrulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hyundai Motor Company Kıdemli Araştırma Mühendisi Han Joo Jang şunları söyledi. “Plasma Care UVC, yolcuların bulunduğu açık araç kabinlerinde kullanılmak üzere geliştirildi ve yalnızca kapalı alanlarda kullanılabilen geleneksel sterilizasyon yöntemlerinin ötesine geçiyor. Geleceğin mobilite ekosisteminde daha hijyenik ve daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunacak önemli bir çözüm olacağına inanıyoruz.”