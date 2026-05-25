Opel’in Formula E’deki yeni kozu: GSE 27FE

CARMEDYA.COM – Opel, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’ndaki yeni dönemine, kapsamlı bir takım yapılanması ve yeni nesil yarış otomobiliyle güçlü bir başlangıç yapıyor.

Opel GSE Formula E Takımı’nın liderliğine motor sporları dünyasının deneyimli isimlerinden Jörg Schrott’u getirirken, 800 HP’nin üzerinde güç üreten tamamen elektrikli GEN4 yarış otomobili Opel GSE 27FE’yi de ilk kez sahneye çıkardı.

1997 yılından bu yana Opel bünyesinde görev yapan ve 2012’den beri Motor Sporları Direktörü olarak görev alan Schrott, Opel GSE Formula E Takımı’nın Takım Müdürü olarak elektrikli dünya şampiyonasındaki yapılanmaya liderlik edecek.

Opel GSE Formula E Takım Müdürü Jörg Schrott

Opel CEO’su Florian Huettl, “Jörg Schrott, uzun yıllardır markamızın kimliğini şekillendiren isimlerden biri ve sayısız başarılı motor sporları projesine imza attı. Genç yeteneklere elektrikli yarış dünyasının kapılarını açan ADAC Opel GSE Rally Cup’ın arkasındaki itici güç olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Jörg’ün cesur ve öncü ruhuyla yeni yollar açabildiğini defalarca kanıtlamış olması, onu Motor Sporları Direktörlüğü görevine ek olarak Opel GSE Formula E Takımı’nın Takım Müdürü rolü için mükemmel bir tercih haline getiriyor” dedi.

Kendisine duyulan güven için minnettar olduğunu ve bu yeni meydan okumayı büyük bir heyecanla karşıladığını ifade eden Jörg Schrott ise, “Opel’in Formula E’ye girişine katkı sağlamak ve FIA Dünya Şampiyonası seviyesinde elektrikli motor sporlarını şekillendirmek benim için çok özel bir görev. Önümüzdeki haftalar ve aylarda odak noktamız, yarış kazanma hedefiyle yola çıkan güçlü bir ekip kurmak olacak. Bu doğrultuda uyumlu bir sürücü ikilisi, pistte tutkulu ve deneyimli bir ekip ve Rüsselsheim’da yarışlara en yüksek hassasiyetle hazırlanan odaklı bir organizasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Kritik pozisyonlar belirlendi ve Formula E uzmanlığıyla adım adım doldurulacak. Formula E, dünyanın en zorlu yarış serilerinden biri. Başarı ancak gerçek takım çalışması ve doğru zihniyetle mümkün. Benim görevim ise, Rüsselsheim merkezli ve ortak bir hedef doğrultusunda çalışan güçlü bir ekip oluşturarak markamızın uluslararası arenadaki başarısını sağlamak” dedi.

Opel GSE 27FE ile GEN4 çağı başladı

Opel’in Formula E vizyonunun en somut göstergesi, Fransa’nın Le Castellet kentindeki Circuit Paul Ricard’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen Opel GSE 27FE oldu. GEN4 nesli tamamen elektrikli yarış otomobili, Opel’in motor sporlarında yeni döneme geçişini simgeliyor.

800 HP gücünün üzerinde performans sunan Opel GSE 27FE, dört tekerlekten çekiş sistemi, 700 kW’a kadar enerji geri kazanım kapasitesi ve yeni nesil aerodinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Model, Formula E’nin şimdiye kadarki en gelişmiş ve en hızlı yarış otomobilleri arasında yer alıyor.

Opel Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, “Opel GSE ile net bir stratejimiz var: Yarış. Sür. Hisset. Elektrikli performansın Opel için ne kadar heyecan verici olduğunu Formula E ile güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz” dedi.

Schrott, yeni yarış otomobilinin yalnızca pist odaklı bir proje olmadığını vurgularken, “Opel GSE 27FE bir prototipten çok daha fazlası. Bu otomobil, seri üretim modellerimiz ve özellikle yeni nesil GSE performans araçlarımız için önemli bir itici güç olacak” dedi.

Pistten yola uzanan performans vizyonu

Opel, Formula E’de elde ettiği mühendislik deneyimini doğrudan yol otomobillerine aktarmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın en güncel örneklerinden biri tamamen elektrikli Opel Mokka GSE oldu. 207 kW (281 HP) gücündeki model, markanın ralli ve pist deneyimini günlük kullanıma taşıyan yeni performans vizyonunu temsil ediyor.

Mayıs ayı itibarıyla başlayan kapsamlı pist testleriyle Opel GSE Formula E Takımı, 2026/27 sezonuna hazırlık sürecini hızlandırıyor. Avrupa genelinde yaklaşık 15 günlük bir test programı planlanıyor. Nihai yarış otomobilinin tasarımı ise Ekim ayında düzenlenecek 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.