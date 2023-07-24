Makyajlanan Peugeot 508 satışa sunuldu

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun D segmentindeki modeli 508 geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonunun ardından Türkiye’de lansmana özel 1 milyon 770 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla yola çıkan makyajlı 508’de giriş seviyesi Allure’nin dışında 1 milyon 968 nin TL fiyat etiketine sahip GT versiyonu da bulunuyor.

Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda üretilen Peugeot 508’de yer alan BlueHDi 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonu WLTP verilerine göre 4.4 ile 6.3 lt/100 km arasında değişen yakıt tüketimi değerleri sunuyor. 300 Nm’lik maksimum torku üreten motor yüksek çekiş kapasitesine sahip.

Makyajlı 508’in 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde renk seçeneği bulunurken, modelde yeni logo da dikkat çekiyor. Yeni metalik renk seçenekleri, Okenit Beyazı, Eclipse Mavisi ve Selenyum Gri olarak adlandırılırken, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve özel metalik boyasıyla Elixir Kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor. Peugeot 508, ızgara desenini tamponun hacmine entegre ederek modern bir görünüm sergiliyor. Yeni ön cephe aynı zamanda üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalarla da dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda ışık imzası son derece ince Matrix LED farlara entegre edilmiş durumda. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor.

Güncel 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve 1403 mm yüksekliğe sahip. Modelde ızgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre oluyor, desenler bu yeni tasarımı daha da öne çıkarmak için gövde renginde uygulanıyor. Böylece ön tarafta daha modern görünüm oluşuyor. Yeni Peugeot logosu, imzadan dışa doğru yayılırken, doğal olarak ızgaranın ortasında yer alıyor. Ön kısım daha az katmanlı bir tasarıma sahip. Bu da daha modern görünüme katkıda bulunuyor. Kiriş, ızgaranın içinde kayboluyor ve silüete daha yumuşak bir görünüm kazandırıyor.

Yandan bakıldığında 508’in canlı ve dinamik görünümünü, ALLURE donanımında 18 inç çapında Epherra, GT donanımındaysa 19 inçlik Augusta alüminyum alaşım jantlar destekliyor. Çift tonlu elmas kesimli alaşım jantların, bijonları tamamen gizleyen, Peugeot logolu özel kapaklar sayesinde tasarım bütünlüğü sağlanıyor. Yeni 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri rengiyle daha modern görünüyor.

Arkadaki ışık imzası, üç pençe temasının daha yatay ve dinamik bir versiyonuyla yeniden yorumlandı. Tüm ürün gamında kayar ve yanıp sönen LED teknolojisi kullanılıyor. Logo, ortadaki siyah şeridin tüm genişliği boyunca uzanan koyu Bazalt Grisi “Peugeot” yazısı ile değiştirildi. Bu, arka cephenin modernleşmesine ve görsel olarak daha geniş görünmesine katkı sağlıyor.

İç mekan

Peugeot 508’deki i-Cockpit daha da fazla teknoloji sunuyor. 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji deneyimi sağlıyor. Modelde gece görüşü, yarı otonom sürüş seviye 2 ve HD Kameralar öne çıkıyor. Allure’da 2 kamera ile 180 derece, GT donanımında ise 4 kamera ile 360 derecelik görüş desteği ve park yardımı sağlanıyor.

Peugeot i-Cockpit, 10 yıldır her yeni nesille gelişiyor ve modernleşiyor. Güncel 508 ile birlikte sunulan yeni bilgi-eğlence sistemi Peugeot i-Connect Advanced, ergonomi, kalite, pratiklik ve teknoloji açısından önemli bir gelişme ortaya koyuyor. Kompakt direksiyon, tipik bir Peugeot i-Cockpit özelliği ve benzersiz bir çeviklik ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyon simidinin ortasında yeni logo yer alıyor. Ayrıca multimedya sistemi (Ses kaynakları, telefon) ile ses seviyesi ve ses kontrolü butonlarını barındırıyor. Direksiyonun hemen üzerinde, göz hizasında yer alan dijital gösterge, 12.3 inçlik bir ekrana sahip. Direksiyon kumandalarıyla değiştirilebilen yeni ekran modlarıyla (TomTom Bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Yardımcıları Enerji Akışı vb.) dijital ekran tamamen özelleştirilebiliyor ve kişiselleştirilebiliyor.

Ön konsolun ortasında, hafif sürücüye dönük, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor ve yolcunun gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadan sürüş ergonomisini optimize ediyor. Orta ekranın altında ana menüye, klima ayarlarına, uygulamalara, sürüş yardımcılarına, telefona, medyaya ve araç ayarlarına kısa yollar sağlayan piyano tuşları yer alıyor. Orta konsolda yeni e-Toggle vites tasarımı yer alıyor. Sürücü, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanın modlarını tek bir dokunuşla seçebiliyor.

Bilgi-eğlence sistemindeki yenilikler

Yeni bilgi-eğlence sistemi, her sürücünün becerilerine ve isteklerine uygun akıllı telefon ve otomobil dünyalarının en iyisini sunuyor. Her sürücü kendi ekranını, atmosferini ve ayar tercihlerini tanımlayabiliyor ve koruyabiliyor. Sistemde en fazla 8 farklı profil saklanabiliyor. Yansıtma özelliği, akıllı telefonu bilgi-eğlence sistemine kablosuz (Wi-Fi teknolojisi) bağlıyor. Aynı anda iki telefon, Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Ön kol dayamanın altında 2 adet USB-C ve arka koltuklar için 2 adet USB-A olmak üzere 4 USB girişi, bağlantı seçeneklerini tamamlıyor.

10 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, kullanımı kolay, bir tablet gibi yanıt veren, çoklu pencereler ve kısa yollar ile özelleştirilebiliyor. Menüler arasında soldan sağa veya yukarı ve aşağı kaydırmak ya da ana sayfaya dönmek için üç parmakla dokunmak gibi kolay bir kullanıma sahip. Bir akıllı telefonda olduğu gibi, “Ana Sayfa” piyano tuşuna basarak her an ana sayfaya dönmek mümkün. Ekranın üstündeki sabit ekran bölümü, dış sıcaklık, klima, kısayol sayfalarındaki konum, bağlantı, bildirim ve saat bilgilerini gösteriyor. Peugeot i-Connect Advanced, güçlü ve verimli bir navigasyon ile donatılıyor. Optimum okunabilirlik için harita tam ekran görüntülenebiliyor. Sistem kablosuz, yani doğrudan operatör ağı verisi üzerinden güncelleniyor.

Zengin donanım kombinasyonu

Allure ve GT donanım paketlerinde tercih edilebilen Peugeot 508’de çok kapsamlı konfor ve güvenlik teknoloji standart olarak sunuluyor.

Allure donanımda, Anahtarsız Giriş Ve Çalıştırma Sistemi, Ön-Arka Park Sensörü, Yan Sensörler, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Güvenlik Plus Paketi (Otomatik Acil Durum Fren Sistemi, Önden Çarpışma Uyarısı, 3. Seviye Sürücü Dikkat Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hız Limiti Tanıma Ve Önerme, Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi), Peugeot i-Cockpit (Kişiselleştirilebilir Dijital Ön Gösterge Paneli Ve Kompakt Çok Fonksiyonlu Direksiyon), Peugeot i-Connect Advanced (10 inçlik HD Kişiselleştirilebilir Dokunmatik Ekran, 3D Navigasyon, E-call), “Peugeot Matrix LED Teknolojili” Ön Farlar, Farların Altında Yer Alan 3 Pençeli LED Gündüz Farları, Visiopark 1 (180 derecelik HD Geri Görüş Arka Kamerası), 18 inçlik “Epherra” Çift Tonlu, Elmas Kesimli Alaşım Jantlar, Hırsızlık Korumalı Şifreli Bijonlar, Karartılmış Arka Camlar, “Quartz” Dikişli, Yarı Deri ”Falgo” Kumaş Koltuk Döşemesi ve AGR Sertifikalı Isıtmalı Ön Koltuklar sunulurken; GT donanımda bunlara, Sürüş Destek Plus Paketi (Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Şerit Konumlama Asistanı), Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Geri Viteste Otomatik Alçalan Yan Aynalar, Visiopark 2 (4 kamera ile 360 derece Park Desteği), Ön Kapı Panelleri, Orta Konsolda Ve Bardak Tutucularda Mavi Ambiyans Aydınlatması, Parlak Siyah Alt Izgara Şeridi, 19 inçlik “Augusta” Çift Tonlu, Elmas Kesimli Alaşım Jantlar, Alüminyum Pedallar Ve Ayak Dayaması, “Aikinite” Dikiş Detaylı Ön Panel Ve Orta Konsol Kaplamaları, “Aikinite Dikiş Detaylı Ön Ve Arka Paspaslar, Siyah “Peugeot” Yazılı Alüminyum Ön Kapı Eşiği Kaplaması, Yeni “GT” Logolu, Delikli Deri Direksiyon Simidi, Night Vision, “Aikinite” Dikiş Detaylı Yarı Deri Alcantara Koltuk Döşemesi ve AGR Sertifikalı Isıtmalı Ön Koltuklar ekleniyor.

Panoramik Açılır Cam Tavan Allure donanımında opsiyonel olarak sunulurken GT donanımında standart olarak sunuluyor. GT donanımında ayrıca Mistral Executive İç Mekan opsiyonu da sunuluyor. Bu kapsamda; Mistral “Nappa” Deri Koltuk Döşemesi ve “Zebrano” Ahşap İç Süslemeler, Sürücü İçin 2 Adet Ön Ayarlı, 8 Yollu Elektrik Kumandalı, AGR Onaylı Sürücü ve Yolcu Koltukları, Çok Noktadan Masaj Yapma Sistemli, Isıtmalı Sürücü Ve Yolcu Koltukları ile yeni Peugeot 508 GT daha da kişiselleştirilebiliyor.