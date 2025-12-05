Yenilenen Citroen C5 Aircross lansmana özel fiyatıyla Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Citroen, ikinci nesil C5 Aircross modelini Türkiye’de lansmana özel 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Hibrit ve yüzde 100 elektrikli güç aktarma seçenekleri ile gelen model Plus ve Max olmak üzere iki donanım seviyesine sahip.

2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan C5 Aircross Concept’i temel alan model, büyüyen boyutları ve artan donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Citroen Marka Direktörü Bora Duran

Yeni C5 Aircross’un Türkiye pazarında satışa sunulmasının marka için ileriye dönük önemli bir adım olduğunu ifade eden Citroen Marka Direktörü Bora Duran, “2025 yılı sonunda gerek toplam satış gerekse pazar payı bakımından Citroen markasının Türkiye’deki tarihi rekoruna imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu seneyi tüm binek modellerimizi yenilemiş olarak tamamlayacağız. Bu yeni model serisinin sonuncusunu da aralık ayı itibarıyla pazara sunduğumuz yeni C5 Aircross modelimiz oluşturuyor. Artık markamız elektrikli araçlara, teknolojiye daha yoğunlaşmış bir marka olarak öne çıkıyor. Bunun en somut ve en yeni örneğini de yeni Citroen C5 Aircross temsil ediyor. Yeni C5 Aircross’un gelişiyle beraber markamızın prestij algısını daha yukarıya taşıyor olacağız” dedi.

Modelin tasarımında aerodinamik hatlar öne çıkıyor. Yeni C5 Aircross, Max donanımlı versiyonda sunulan Citroen Matrix LED ön farlar yer alıyor. Model Fransa’da geliştirildi ve Citroen’in Rennes fabrikasında üretiliyor.

Aerodinamik tasarım

Citroen tasarımcıları, yeni C5 Aircross’un her parçasını hem tasarımı hem de verimliliği optimize etme hedefiyle tasarlamış. Araç, önceki daha yuvarlak hatlı profilinden uzaklaşarak markanın yeni tasarım dilini yansıtan daha köşeli hatlarla geliyor. STLA Medium platformu sayesinde C5 Aircross’un yüksekliği 1,69 metre olarak kalıyor. Böylece daha iyi hava akışı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda iç mekân hacmini artırıyor ve 200 mm yerden yüksekliği de koruyor. Modelin uzunluğu 4652 mm ile 152 mm artarken, genişliği de 1936 mm ile selefine göre 77 mm daha iyi değerlere sahip. Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 54 mm artarak 2784 mm’ye ulaşıyor. Bu artışın neredeyse tamamı arka koltuk yolcularının diz mesafesine yansıyor. Bu platform, tasarım açısından Citroen’de bir ilk olan ve elektrikli seçenekte opsiyonel olarak sunulan 20 inçlik Obsidyen alaşım jantlarla birlikte 740 mm (+20 mm) tekerlek çevresi sağlıyor. En güncel Citroen modellerinin tasarım imzası niteliğindeki renkli klipsler C5 Aircross’ta da yer alıyor ve bununla birlikte opsiyonel çift renk tavan seçeneği tercih edilebiliyor.

İç mekanda C-ZEN Lounge etkisi

C5 Aircross’un iç mekânı, Citroen’in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlanmış. Markanın kanepe tasarımı, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar uzanan oldukça yumuşak ve kaliteli bir kumaş malzemeyle kaplanmış. Bir diğer dikkat çeken unsur ise ön konsolda ve koltuklarda yer alan renkli detaylar. Bunlar, aracın dış görünümüne gönderme olarak, aracın dış kısmındaki renk klipslerini anımsatıyor. Standart olarak sunulan yeni Citroen Advanced Comfort koltuklar, C5 Aircross’taki konforun en önemli unsurlarından biri. Citroen araştırmalarının ve diğer Citroen modelleriyle kazanılan deneyimin yansıması olan koltuklar önceki modellerde de beğeni kazanmış bir özellik olarak korunmuş.

Max donanım seviyesinde 8 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar; ısıtma, soğutma ve sekiz programlı masaj işlevi sunuyor. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroen Advanced Comfort’un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21° ile 33° arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca Max donanım seviyesinde ısıtmalı direksiyon simidi ve arka koltuklar için opsiyonel ısıtma özelliği de sunuluyor. Bununla birlikte opsiyonel “Gelişmiş kabin içi hava kalite sistemi” dış hava kirliliğini tespit ediyor ve kabin içerisindeki hava sirkülasyon modunu otomatik olarak ayarlayarak filtreliyor. Max donanımlı versiyonda yer alan soğutma özellikli orta konsol da burada soğuk içeceklerin daha uzun süre soğuk kalmasına yardımcı oluyor. Plus versiyonundan itibaren standart olarak sunulan ve 8 farklı renk arasından seçim yapmaya olanak tanıyan ambiyans aydınlatma ise iç mekandaki premium hissiyatı pekiştiriyor. Elektrikli otomobillerde bataryanın optimum sıcaklığa getirilmesi ve kabin içi iklimlendirme verimini artırarak menzile büyük oranda katkı sağlayan ısı pompası özelliği ise yeni e-C5 Aircross’ta tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

Citroen Advanced Comfort süspansiyon

Advance Comfort süspansiyon sistemi yeni modelde de kullanılıyor. Tekerleklerin yol yüzeyi ile optimum temasını sağlayan bu sistem, daha iyi sürüş konforu sağlarken aynı zamanda yüksek sürüş keyfi de sunuyor. Bu süspansiyon tasarımı, bozuk yol yüzeylerinde yapılan sürüşlerde gövdenin daha stabil kalması için gereken sönümleme seviyesinden ödün vermeden küçük tümseklerde daha pürüzsüz ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Diğer taraftan sistem, hareketin son noktasına yaklaştığında hareketi kademeli olarak yavaşlatıyor. Geleneksel amortisörlerin enerjiyi emen ve bunun bir kısmını darbe şeklinde serbest bırakarak konforu azaltan mekanik sisteminden farklı olarak, kademeli hidrolik amortisör enerjiyi emiyor ve dağıtıyor.

Ergonomik sürüş pozisyonu

Yeni C5 Aircross’a sürüş pozisyonu ergonomisini optimize etmek için ileri teknolojiler entegre edilmiş. Bu da net ve ilgi çekici grafiklere sahip dijital ekranlar üzerinden sürücünün tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayarak daha konforlu ve ergonomik bir sürüş sunuyor. Model, Stellantis’in bugüne kadar sunduğu en büyük merkezi HD dokunmatik ekrana sahip. 13 inç boyutundaki bu ekran, heyecan verici dikey tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Daha fazla ergonomi için bu ekran, dirsek kol dayamada konumlandırılarak rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yeni dikey tasarımlı 13 inç HD dokunmatik ekran, temel işlevlere hızlı ve kolay erişim için hem tamamen kişiselleştirilebiliyor hem de sabit bölümlere sahip. Merkezi ekran şunları sunuyor:

Her zaman temel bilgileri gösteren sabit bir durum çubuğu: Saat, dış ortam sıcaklığı, akıllı telefon şarj seviyesi vb.

3-boyutlu navigasyonu görüntüleyen, bilgi-eğlence sistemini kontrol eden ve belirli işlevlere doğrudan erişim için widget’ların programlanmasına ve bunların ekranda farklı boyutlarda konumlandırılmasına olanak tanıyan büyük, kişiselleştirilebilir bir alan. Bu alan birden fazla sayfa ile içeriği çoğaltma ve sayfa başına 16 adede kadar widget görüntüleme olanağı tanıyor. Tıpkı akıllı telefon veya tablet gibi, parmak ucu ile ekranı kaydırarak bunlara kolaylıkla erişilebiliyor.

Ana sayfaya, telefona ve araç ana ayarları gibi işlevlere hızlı ve kolay erişim için sabit bir kontrol çubuğu bulunuyor.

Sürücü ve ön yolcu klima ayarlarına doğrudan erişim sağlıyor.

Yeni Citroen C5 Aircross, 3-boyutlu navigasyon ve yüksek kaliteli bir ses sistemi de dâhil olmak üzere 13 inç ekrana sahip en güncel Citroen bilgi-eğlence sistemleri nesliyle donatılıyor. Sekiz sürücüye kadar; favori radyo istasyonları, her zamanki varış noktaları, merkezi dokunmatik ekran için tercih ettikleri yapılandırma gibi işlevleri hafızaya alan kişiselleştirilmiş profil oluşturulabiliyor. Bununla birlikte Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonu tamamen sorunsuz gerçekleşiyor. Bluetooth üzerinden ise aynı anda iki akıllı telefon bağlanabiliyor. Ayrıca standart olarak sunulan kablosuz şarj, optimum ergonomi için tasarlanan eğimli bir konumda orta konsola entegre edilmiş durumda. Bu akıllı alan, akıllı telefonlar için ideal bir yer ve araç hareketsizken üzerindeki bilgileri izlemek için makul bir açıya sahip.

Daha güvenli sürüş için daha iyi görüş

Gelişmiş Head-up Display: Tüm yeni C5 Aircross modellerinde, ideal bir konuma ve gelişmiş kişiselleştirme seçeneklerine sahip 10 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bunu, Max donanım seviyesinde, ön cama belirli bilgileri yansıtan gelişmiş ve geniş ölçekli bir Head-up Display tamamlıyor. Bu sürükleyici teknolojiyle, sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmak için gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmıyor.

Citroen Matrix LED farlar: Hem sürücü hem de karşı yönden gelen aracın sürücüsü için kolaylık sağlıyor. Sürüş konforu ve güvenliği için gece görüşünün optimum seviyede olması çok önemli. Yeni C5 Aircross, Max donanım seviyesinde Citroen Matrix LED farlarla donatılmış durumda. Işık seviyesi düşer düşmez, yoldaki diğer kullanıcıların gözünü kamaştırmadan, her zaman tamamen aydınlık far hüzmeleriyle bir sürüş ortamı sağlıyor. Her bir far; tespit edilen diğer araçlara bağlı olarak otomatik olarak açılıp kapanan ve yoldaki diğer kullanıcıları rahatsız etmeden C5 Aircross sürücüsüne optimum görüş sağlamak için ışık hüzmesini mümkün olduğunca ince ayarlayan 20 LED içeriyor. Ayrıca gelişmiş Citroen Matrix LED sistemi, yol işaretlerini algılıyor ve algıladığında ışığın yoğunluğunu azaltarak sürücünün far yansıması nedeniyle gözlerinin kamaşmasını önlüyor.

Yeni C5 Aircross, 2,78 metre aks mesafesi sayesinde iç mekanda iyi bir kullanım alanına sahip. Hem ön hem de arkada oturan yolcular, geniş panoramik açılabilir cam tavanın (1.069 x 720 mm) sağladığı ferah ve aydınlık ortamın keyfini sürebiliyor. Stellantis STLA-Medium platformunun kazanımları sayesinde çok enerjili bir konsept ile yollara çıkan C5 Aircross, arka koltuklar kullanımda iken 565 litre (VDA) arka koltuklar katlandığında ise 1668 litre seviyesinde geniş bir bagaj hacmi sunuyor. C5 Aircross, eller serbest açma ve kapama özelliğine sahip elektrikli bir bagaj kapağı ile donatılabiliyor. Bagaj zemini 75 litre depolama alanı oluşturacak şekilde iki farklı yüksekliğe ayarlanabiliyor. Ek depolama alanlarının hacmi 40 litreye ulaşıyor.

Arka Çapraz Uyarı Sistemi ve Genişletilmiş Kör Nokta Algılama gibi güvenlik sistemleri araçta yer alıyor. Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak Çevre Görüş Sistemi de devreye giriyor. Çevre Görüş Sistemi, 8 park sensörüne ek olarak, geri vites devreye girer girmez etkinleştirilen kameralardan oluşuyor.

Yenilenen modelde mild hibrit ve elektrikli olmak üzere iki farklı versiyon yer alıyor.

C5 Aircross Hybrid 145 HP

Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisi şarj gerektirmiyor. Karma WLTP döngüsünde ortalama 950 kilometre gibi uzun bir menzil ve kullanım kolaylığını, düşük CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi, dolayısıyla düşük kullanım maliyetiyle birleştiriyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde yüzde 50’ye varan oranda elektrikli modda kullanılabiliyor. Bu teknoloji, hibrit için optimize edilen yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu sayede 145 HP kombine güç sunuyor. Elektrik motoru doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. İki motorun yönetimi tamamen otomatik olup sürücü için şeffaf bir süreç sunuyor. Düşük hızda hızlanma sırasında, elektromotor içten yanmalı motoru destekliyor. Sabit hızlarda, iki motor yakıt tüketimini optimize etmek üzere birlikte çalışıyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde ve manevra yaparken bataryanın şarj seviyesi dahilinde elektrik modunda çalışabiliyor. Yavaşlama sırasında batarya otomatik olarak şarj oluyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, bu özellikleri sayesinde hibrit olmayan benzinli bir modele kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 15, optimize edilmiş aerodinamiği sayesinde ise önceki nesil C5 Aircross Hybrid 145’e kıyasla yüzde 4 oranında azaltıyor.

Sadece elektrikle 502 kilometre menzil

STLA Medium platformunun sağladığı esneklikle yeni e-C5 Aircross, tamamen elektrikli motorla sunuluyor. 210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile WLTP ölçümlerine göre 502 kilometre menzil sunuyor. Bununla birlikte şehir içinde 640 km’ye varan bir sürüş menziline de olanak tanıyor. Aracın yüzde 20’den yüzde 80’e şarj süresiyse 7,4 kW tek fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 6 saat 45 dakika, 11 kW üç fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 4 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 30 dakika olarak gerçekleşiyor.

Normal, Eco ve Sport sürüş modlarına sahip araçta üç aşamalı rejeneratif fren sistemi yer alırken, araç, bataryayı şarj etmek üzere otomobilin kinetik enerjisinin kullanımını optimize ediyor. Citroen e-C5 Aircross, geleneksel bir ısıtma sisteminden önemli ölçüde daha az enerji tüketirken yolcu bölmesinde ideal bir iklimlendirme sağlayan bir ısı pompası ile donatılıyor. Tüm donanım seviyelerinde 11 kW yerleşik şarj cihazı (OBC) ve Trifaze 11 kW şarj kablosu standart olarak sunuluyor. Bu da sadece 10 dakika içinde 160 kilometreye kadar menzil anlamına geliyor.