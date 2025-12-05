Lexus LFA Concept geçmişin ruhunu geleceğe taşıyor

CARMEDYA.COM – Lexus, LFA modelinden ilham alan LFA Concept’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Bu konsept, elektrikli spor otomobil dünyasına tamamen yeni bir bakış açısı getiriyor.

Başkan Akio Toyoda’nın baş test pilotu olarak geliştirmelerinde yer aldığı LFA Concept, elektrikli spor otomobillerin potansiyelini de ortaya koyuyor. Lexus’un yeni konsepti sürüş performansı ve tasarım açısından dikkat çekiyor.

Lexus LFA Concept, düşük ağırlık merkezi, yüksek gövde rijitliği ve aerodinamik performans olmak üzere üç temel unsur etrafında şekillenmiş. Lexus, hafif ve yüksek rijitliğe sahip tamamen alüminyum bir gövde ile konsepti tasarlarken, araç ile sürücünün bütünlük hissini artıran ideal bir sürüş pozisyonu ortaya çıkarıyor. Lexus, konsept otomobille sürüş keyfi sunma ve elektrikli spor otomobillerinin potansiyelini gösterme hedefiyle elektrifikasyon çağına uygun bir spor otomobil vizyonunu sergiliyor.

LFA modelinin ismini içten yanmalı motorla çalışan araçların ötesine taşıyan Lexus, spor otomobil üretme konusundaki bilgi birikimini LFA Concept ile geleceğe aktarıyor.

Yeni bir sürüş heyecanı

Lexus LFA Concept, sürücüye farklı bir sürüş deneyimi yaşatacak şekilde tasarlanmış. İdeal sürüş pozisyonu merkeze alınarak tasarlanan kokpit, en ince ayrıntısına kadar rafine edilmiş.

Alçak ve akıcı ön tasarımdan arkaya uzanan silueti, Lexus LFA’yı temel alıyor ve klasik coupe çizgilerini yansıtıyor.

Lexus LFA Concept’in kabini de işlevselliği ve sadeliği bir arada sunuyor. Direksiyon, dönüş sırasında elleri bırakma ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde spor otomobil kullanımına uygun olarak tasarlanmış. Kokpitteki kumanda ve düğmeler ise, performanslı sürüşlerde de sezgisel bir kontrol yapılmasına olanak tanıyacak şekilde yerleştirilmiş.

Teknik detayları ve performans verilerini henüz paylaşmayan Lexus, 2 kişilik LFA Concept’in 4690 mm uzunluğa, 2040 mm genişliğe, 1195 mm yüksekliğe ve 2725 mm aks aralığına sahip olduğunu açıkladı.