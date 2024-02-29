JAECOO’nun arazi seven aracı: J7 ARDIS

CARMEDYA.COM – Klasikten klasiğin ötesine felsefesiyle Nisan 2023’te tanıtılan yeni nesil arazi aracı markası JAECOO, ilk kentsel off-road modeli J7 ile arazi sürüşlerinde öne çıkıyor.

Sahip olduğu üst seviye teknolojiye sahip donanımlar ve sürüş sistemleriyle zorlu arazi koşullarına uygun JAECOO J7, tanıtımının ardından geçen 8 ay gibi kısa bir sürede bir düzineden fazla ülke ve bölgede ilgi odağı olmayı başardı. JAECOO J7’nin gelecekte Türkiye’de pazara sunulması hedefleniyor.

JAECOO, kendi geliştirdiği All Road Drive Akıllı Sistemi (ARDIS) ile teknolojik beceride büyük bir hamle gerçekleştirerek etkileyici bir arazi deneyimi sağlıyor. ARDIS ile donatılan JAECOO J7, performansın büyük önem taşıdığı off-road dünyasında yetenekleriyle dikkat çekiyor. Kum, kar ve çamura ek olarak 7 farklı arazi koşuluna uygun tasarlanmış sürüş modlarını sunan araç, birçok sürüş senaryosuna, sahip olduğu yüksek seviyedeki teknolojiyle cevap veriyor. Ayrıca BOSCH IPB Akıllı Fren Kontrol Sistemi’nden yararlanan ARDIS, benzer dört tekerlekten çekiş sistemlerine kıyasla 0,1 saniyeden daha kısa sürede tepki veriyor. Sistem, diferansiyel kilidinin kilit özelliğini taklit ederek yüksek entegrasyon, hızlı fren gibi 8 temel avantaj sağlıyor. Bu sistemle birlikte J7’nin tutuş becerileri ve sürüş konforu önemli ölçüde artıyor.

2.0 litre turbo motor

JAECOO J7, markanın 1.6 TGDI motoru ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanıyla donatılıyor. 145 kW maksimum güç ve 290 Nm maksimum tork üreten motor, J7’yi 2,9 saniyede 0’dan 30 km/s sürate ulaştırıyor. Lüks markaların 2.0T motorlarına meydan okuyan bu performans, hızlı sollamada da zorlu araziden kurtulma manevrasında da önemli avantaj sağlıyor. Üstün arazi becerileriyle öne çıkan J7, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açısı dışında 200 mm yerden yükseklik ile 600 mm sudan geçme performansı sunuyor.

J7’nin felsefesinde dört tekerlekten çekiş performansı, yakıt ekonomisiyle birlikte sunuluyor. Model, WLTC normuna göre 100 kilometrede 7,48 litrelik yakıt tüketiyor.

ARDIS kum modundayken kaymayı önleme sistemi hassas bir şekilde kalibre oluyor ve gevşek kumlarda aracın zahmetsizce ilerlemesine olanak sağlıyor. Karlı veya çamurlu yüzeylerde ise kar modunun devreye alınmasıyla araç, hassas fren kuvveti dağılımı ile dört tekerlekten çekiş koordinasyonunu optimize ederek kaymayı azaltıyor. Çamur modunda da ARDIS tekerlekler için optimum tork sağlayarak tekerleğin patinaj yapmasına engel oluyor. ARDIS, arazi modunda kum, çamur ve karlı alan modları arasında akıllıca geçiş yaparak sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getirirken arazi maceralarını sürücü için kolaylaştırıyor.