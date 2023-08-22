Maserati MCXtrema’nın örtüsü Monterey’de kalktı

CARMEDYA.COM – Maserati, yeni yarış otomobili MCXtrema’nın örtüsünü Kaliforniya The Quail’de gerçekleşen Monterey Otomobil Haftası’nda kaldırdı.

İtalyan otomobil üreticisinin yeni yarış aracı 730 beygirlik performansıyla ön plana çıkarken, dinamik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Sadece 62 adetle sınırlı olan MCXtrema, Centro Stile ile Maserati mühendislik ekibinin arasındaki yaratıcı ortaklık ile doğuyor. Maserati yarış otomobili üretimine ilham vermek için, rekabet dünyasında görkemli Maserati MC12’nin mirasını devam ettirecek bir yarış otomobili sunuyor.

Araçla ilgili açıklamalarda bulunan Maserati CEO’su Davide Grasso yeni yarış canavarı için; “Maserati MCXtrema, pist arabalarımız için yeni bir paradigma oluşturma amacıyla yaratıldı. Proje, ayırt edici ayrıntılara önem veren ve otomobiline özen gösteren seçilmiş bir müşteri kitlesine ithaf edilmiştir. MCXtrema, rafine ve yenilikçi tasarımdan olağanüstü performansa kadar uzanan bir yelpazede, Maserati’nin DNA’sına özgü sportif ruhu temsil ediyor. Markamız için yeni bir yolun başlangıcı sayılan bu özel otomobil, üstün üretim tutkumuzun ve lüks motor üretimi dünyasında sunduğumuz tavizsiz performansın bir kanıtı.” dedi.