Rolls-Royce’un ilk Droptail otomobili: La Rose Noire

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce markanın yeni stratejisi kapsamında dört farklı Droptail otomobil tasarımından ilki olan La Rose Noire’ın örtüsünü kaldırdı.

Bu özel aracın en çarpıcı özelliği iç mekanında bulunuyor ve lüks otomobil üreticisinin tarihinde geliştirilen en görkemli parke deseniyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda marka, yine ilk kez roadster gövde tipinin modern bir yorumunu sunuyor.

İç mekanda, detaylı bir şekilde uygulanan ahşap işçiliği toplamda 1603 adet siyah ahşap üçgenin birleşimiyle şekilleniyor. El yapımı ahşap parça, neredeyse iki yıl süren mükemmelleştirme süreci sonucunda titizlikle otomobilin iç mekanına ve dışındaki metal ayrıntılara entegre edilmiş.

Karanlık Baccara gülünün cazibesinden esinlenilen otomobil, düşen gül yapraklarının soyut bir ifadesini yansıtıyor. Arka planda 1070 simetrik öğe yer alırken, asimetrik olarak yerleştirilen 533 kırmızı parça ise gül yapraklarını temsil ediyor.

Aracın gövde kısmında Özel Audemars Piguet saati çıkarılabilir bir sabit kemerle birleştirilmiş olarak yer alıyor. Müşteriler saatin hem otomobile monte edilmesini hem de çıkarılabilir olmasını, böylece bir kayışa takılıp giyilebilmesini tercih ediyorlar. Bu özellik bir düğmeye dokunarak saati gösteren elektrikli bir toka mekanizmasıyla gerçekleştiriliyor. Elle işlenmiş gül oyması detayıyla dikkat çeken beyaz altın madeni paranın vurgulandığı saat, Audemars Piguet zanaatkârlarının özgün becerilerini yansıtan bir eser olarak öne çıkıyor. Saat çıkarıldığında ön panodaki açıklık, titanyum işlenmiş zarif bir başlık ile kapatılıyor.

Tasarımcıları tarafından araca uygun özel bir şampanya kutusu talep edilmiş. Kutu, aracın detaylarına uygun olarak tasarlanmış ve gül deseni ile süslenmiş.

Otomobil, çıkarılabilir bir sert tavan tasarımıyla iki ayrı karaktere sahip. Tavan olmadan Droptail ince, açık üst roadster olarak görünüyor. Tavan takıldığında ise otomobil etkileyici bir coupe’ye dönüşüyor. Tavanın altında, Rolls-Royce için bir ilk olan otomobilin adını taşıyan metal levha yer alıyor.

La Rose Noire Droptail’in dış tasarımı özel bir parlaklık taşıyor. Otomobilin dış yüzeyini kaplayan Hydroshade adlı kaplama, çift ton temasına uygun olarak tasarlanmış ve otomobil için özel olarak geliştirilmiş. Ayrıca, dış tasarım True Love adı verilen özel bir kırmızı ton ile tamamlanmış durumda.

Toplamda 150’den fazla deneme ile geliştirilen bu benzersiz boya işlemi, tasarımı iç mekanda devam eden özel bileşenleriyle uyumlu hale getiriyor. True Love boyası, vantilatörlerin ters yüzeyine el ile uygulanarak zarif bir süsleme sağlanıyor.