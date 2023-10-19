Kia elektrikli model gamını büyütüyor!

CARMEDYA.COM – Kia, Güney Kore’de düzenlenen Kia EV Günü’nde üç yeni teknolojik modelini tanıttı.

EV6 ve EV9 modellerinin pazara sunulmasıyla elektrikli araç pazarında dikkat çeken Kia, üç yeni elektrikli modelle ürün gamının geleceğini de göstermiş oldu.

Etkinlikte ilk olarak Y kuşağı ailelere yönelik kompakt bir elektrikli SUV olan EV5’in ilk gösterimi yapıldı. İki konsept model daha tanıtan Kia, Concept EV3 ile elektrikli bir kompakt SUV’da pratiklik ve sürüş keyfi sunmayı hedefliyor. Tanıtılan diğer model olan Kia Concept EV4 ise, zıtlıkların birleşimi tasarım felsefesiyle şekillenen elektrikli sedan olarak karşımıza çıkıyor.

Kia konsept araçlarının yanı sıra yolcu ve sürücü rahatlığını ve güvenliği artırmayı amaçlayan elektrikli araç stratejisini de aktardı. Marka; teknolojisi, sıra dışı tasarım anlayışı, sürücü ve yolcular için geliştireceği sezgisel hizmetlerle elektrikli araç geleceğine hizmet ederek daha fazla kişiyi bu geleceğe dahil etmeyi planlıyor. Müşteri deneyimini satın alma öncesinden itibaren geliştirmeyi amaçlayan Kia, bunun için yeni dijital platformlardan, teknolojilerden ve yapay zekadan yararlanmaya devam edecek.

Yeni konsept araçlarının üretime geçmesiyle birlikte 2026 yılına kadar yılda bir milyon elektrikli araç satışı hedefleyen Kia, 2030 yılında bu sayıyı 1,6 milyon adete çıkarmayı hedefliyor.