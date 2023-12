Yılın Otomobili Finalisti BYD Seal ilk çeyrekte Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Yılın Otomobili (The Car of The Year/COTY) Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD Seal, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak.

22 ülkeden 59 gazeteci tarafından oluşan deneyimli jürinin oylarıyla finale kalan BYD Seal, markanın D segmenti premium sedan modeli olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Yarışmada 7 finalistten biri olarak seçilen iF Design Award ödüllü BYD Seal, yeni test sürüşlerine tabi tutulacak ve ardından gerçekleşecek son oylamalar ile 2024 Yılın Otomobili, 26 Şubat’ta Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki seremoniyle açıklanacak.

BYD’nin yenilikçi elektrikli modeli BYD Seal, ilk bakışta sportif ve dinamik tasarımıyla ilgi çekmeyi başarıyor. BYD’nin yeni “Okyanus Estetiği” tasarım dilini kullanan yeni model, akıcı ve atletik tasarımı yüksek seviyede konfor ve pratiklikle bir araya getiriyor.

BYD’nin elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni BYD e-Platform 3.0 üzerine geliştirilen model, sunduğu yüksek verimli sürüş deneyimiyle öne çıkıyor.

82.5 kWh BYD Blade Batarya ile donatılan BYD Seal, 230 kW (313 HP) arkadan itişli ve 390 kW (530 HP) dört çeker sistemli versiyonlarıyla tercih edilebilecek. BYD Seal versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken yüksek performanslı 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonundaki sadece 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı da dikkat çekiyor. BYD Seal, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar sadece 26 dakikada şarj olabiliyor.