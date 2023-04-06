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Toyota Yaris satışları 10 milyona ulaştı!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Yaris, 10 milyonluk satış adedini aşmayı başarırken, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Yaris, bu başarısıyla Corolla, Camry, RAV4, Hilux ve Land Cruiser gibi sekiz haneli rakamlara ulaşarak efsane Toyota modelleri arasındaki yerini de aldı.

25 yıldır artarak süren başarı

İnovasyon konusunda sınıfında referans olarak gösterilen ve sunduğu yeni teknolojilerle öne çıkann Yaris, 25 yıldır bu başarısını artırarak devam ettiriyor. Toyota Yaris, satışa sunulduğundan bu yana istikrarlı şekilde Avrupa’da en çok satan modellerinden biri olmayı da sürdürüyor.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan Yaris, genişleyen ürün ailesiyle de daha farklı müşteri profillerine ve beklentilerine yanıt veriyor. Türkiye’de 2022’de satışa sunulan Yaris Cross, SUV tarzıyla ailenin müşteri portföyünü de genişletti.

1999 yılında ilk nesil Yaris’in tanıtılmasından bu yana Avrupa’da Yaris ailesinin toplam satışları 5 milyon 155 bin adedi aştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl, Toyota’nın Avrupa satışlarının üçte birinden fazlasını, Yaris ürün gamı temsil etti.

Yaris aynı zamanda dünya çapında bir Toyota modeli haline de geldi. İlk olarak 1999 yılının başında Japonya’da üretilmeye başlanan Yaris’in şu anda Japonya’yla birlikte Brezilya, Çin, Tayvan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Fransa ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 10 üretim merkezi bulunuyor. Avrupa’da ise 2001 yılından bu yana Yaris üretimi gerçekleştiriliyor ve toplam Yaris üretimi 4.6 milyon adedin üzerine çıktı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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