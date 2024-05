Yenilenen BMW X2 ailesi Türkiye yollarına çıktı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin Spor Aktivite Coupe (SAC) sınıfındaki modeli Yeni BMW X2, Marmaris’te düzenlenen özel bir etkinlikle otomotiv basınına tanıtıldı.

Lansman kapsamında BMW X2 ailesinin hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarını Dalaman ile Marmaris Bozburun arasındaki keyifli ve bol virajlı bir rotada yakından tanıma fırsatı buldum.

Yenilenen BMW X2, 3 milyon 364 bin 200 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip. Ülkemizde önden çekişli sDrive20i mild hibrit ve tamamen elektrikli eDrive20 seçeneklerle satışa sunulan model ailesinin elektrikli versiyonunun fiyat etiketi ise 2 milyon 77 bin 300 TL.

Model ailesinin tanıtım toplantısında Borusan Otomotiv’in bu yıl 40’ıncı yaşını kutladıklarını belirterek sözlerine başlayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, premium otomotiv sektöründeki örnek ve öncü rollerini daha nice yıllar başarılarla sürdürmek azminde olduklarını belirtti. Borusan Holding ve GIWA Holding’in 1984 yılında gerçekleştirdiği ortaklık neticesinde ve yalnızca BMW Türkiye distribütörlüğü ile başlayan yolculukta bugün Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında 5 otomotiv markası, 25 Yetkili Satıcı, 46 Yetkili Servis ve 7 ayrı grup şirketi olduğunu belirten Tiftik, “Bu 40 yılda yaklaşık 420 bin yeni otomobil ve motosikleti sahipleriyle buluştururken, yaklaşık 17 bin 650 araç kiralaması gerçekleştirdik. Diğer taraftan motor sporları tarafındaki girişimlerimiz BOM ve BOM Karting takımlarımız ile yerel ve uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını taşıma gururunu elde derken, ekiplerimiz antrenman ve yarışlarda yaklaşık 62 bin 300 kilometre kat ettiler. Otomotiv sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimize benzersiz deneyim, paydaşlarımıza sürdürülebilir değerler sunma misyonumuzu daha uzun yıllar devam ettirmeye kararlıyız” dedi.

Lansmanları yapılan yeni modellerle de ilgili konuşan Tiftik; Yeni BMW X2’nin önceki nesline göre daha sportif bir görünüme kavuştuğunu ve iç mekanda daha geniş bir yaşam alanı sunduğunu belirtti. BMW’nin aynı gövdede farklı güç sistemleri sunan Power of Choice yaklaşımının Yeni BMW X2 ile de devam ettiğini belirten Tiftik, her iki modelin de Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldığını sözlerine ekledi.

Geniş iç hacim ve sportif sürüş dinamikleri

Yenilenen BMW X2 bir önceki nesile göre daha keskin hatlar ve dinamik çizgilere kavuşmuş. Büyüyen boyutlarıyla da dikkat çeken model ilk jenerasyona göre 194 mm daha uzun, 21 mm daha geniş ve 64 mm daha yüksek… Aks mesafesinde 22 mm artışla 2692 mm’ye uzayan araç böylece içeride daha iyi bir diz mesafesi ve daha geniş bir bagaj alanı da sunabiliyor. Artan boyutlar sayesinde daha da ferahlayan iç mekan, panoramik cam tavan sayesinde ise yeterince aydınlık bir ortama sahip. Önde 7 mm uzayan baş mesafesi, arka koltuklarda ise 1 mm artmış. Bagajda ise 55 litrelik ek bir hacim kazanılmış. Ön tekerleklerden tampona uzayan mesafe 31 mm artarken, arka tekerlekler ile arka tampon arasındaki mesafe ise 141 mm uzamış.

BMW markasının yaratıcısı olduğu SAC formu, Yeni BMW X2’nin önden arka kısmına doğru uzayan ve alçalan tavan yapısıyla yan profilde vurgulanıyor. Özellikle M Sport tasarım ile daha sportif bir görünüm kazanan Yeni X2, yeniden tasarlanan arka aydınlatma grubu ve görünmeyen egzoz çıkışlarına sahip difüzörü ile dikkat çekiyor.

Üç silindirli benzinli-mild hybrid güç ünitesine sahip Yeni BMW X2 sDrive20i, 48V teknolojili motoru sayesinde 170 beygir güç üretirken, WLTP normlarına göre 6-6,5 lt / 100 km yakıt tüketimi sunuyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş bu ünite hem geleneksel sürüş keyfini hem de yakıt ekonomisini beraberinde getiriyor.

Tamamen elektrikli Yeni BMW iX2 eDrive20, ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km’ye varan menzili kullanıcısına sunuyor. Yeni BMW iX2 eDrive20 130 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sunan Yeni BMW iX2 eDrive20, bataryaların 0-100 dolumunu yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayarak esnek kullanıma da imkan tanıyor.

Model ailesinde BMW Live Cockpit, adaptive LED farlar, çok sayıda güncel sürüş asistanı, kablosuz şarj, ısıtmalı ön koltuklar, adaptif M süspansiyon, elektrikli ön koltuklar ve hafızalı sürücü koltuğu, güneş korumalı arka camlar, çift bölgeli otomatik klima, otomatik bagaj kapağı, panoramik cam tavan, akustik koruma, otomatik uzun far asistanı ve Luxury ön panel standart olarak sunuluyor. Buna ek olarak Harman Kardon ses sistemi, M Sport tasarım koltuklar, önde ironik çift böbrek ızgarayı aydınlatan BMW Iconic Glow, Sürüş Asistanı Plus, Park Asistanı Plus ve dış tasarıma daha da dinamik detaylar katan M Sport Pro opsiyon olarak alınabiliyor.

M Sport tasarım paketiyle 19 inç çift kollu M bicolor jantlar, parlak siyah cam çıtaları, alüminyum iç kaplama, M deri direksiyon, spor on koltuklar ve M antrasit tavan döşemesine sahip olunabiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak 20 inçlik jant seçenekleri de tercih edilebiliyor.

Model ailesi toplam dokuz farklı dış renk ve 10 farklı döşeme seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Dalaman ile Marmaris Bozburun arasındaki keyifli rotada hibrit ve elektrikli versiyonları gerek otoyol, gerekse de virajlı orman ve sahil yollarında kullanma imkanı buldum. Öncelikle yol tutuş ve ses yalıtımı açısından model ailesinin bir alkışı hak ettiğini söylemek gerek. Hibrit versiyon ani hızlanmalarda virajlı yollarda çok dengeli bir sürüş imkanı sunarken, elektrikli versiyonda aniden gelen güç ve torkun etkisiyle sert girilen virajlarda hafif bir kayma yaşansa da aracın sürüş asistanları devreye girerek sizi güvenle şeridinizde tutuyor ve sürücüye açıkçası pek fazla iş bırakmıyor.

Diğer BMW modellerinden tanıdığımız kavisli panel üzerinde yine gösterge ekranı ve multimedya ekranıdijital ve dokunmatik olarak yer alıyor. Arayüzü hızlı ve kullanımı pratik olan bu ekranların dışında Head-Up Display ile gerekli bilgiler ön cama yansıtılıyor ve yoldan gözünüzü ayırmaya gerek kalmıyor.

Direksiyon ve pedalların tepkisi ile zaten kendisini ispatlamış şanzımanın geçişleri arasındaki uyum ise sürüş keyfini yükseltiyor. Genişleyen bagaj hacmi ve arka koltuk alanı ise X2’yi çocuklu aileler için de iyi bir alternatif haline getiriyor.

Elektrikli versiyonda direksiyon ortasındaki logonun çerçevesi mavi renkli ve bazı küçük detaylarla bu model kardeşinden ayrışıyor. Elektrikli otomobillere özgü son derece sessiz ve ekonomik sürüş imkanı sunan aracın tepkileri hibrit versiyona göre biraz daha sert ancak bu keyifli bir yolculuğa çok da engel değil.

Model ailesinde CarPlay ve Android Auto’yu da kablosuz şekilde kullanabiliyorsunuz.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: BMW Türkiye

Mekan: Dalaman – Marmaris / Muğla