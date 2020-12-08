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Mercedes-Benz’den aralık kampanyaları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Aralık ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayına özel 480.000 TL’ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz GLC Serisi otomobillerde 505.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı uygulanıyor. Yeni GLB ise Aralık ayında 335.000 TL, 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Aralık ayına özel 48 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,99 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,79 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve % 0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi için http://www.mbfh.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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