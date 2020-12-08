Mercedes-Benz’den aralık kampanyaları

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Aralık ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarında avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayına özel 480.000 TL’ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz GLC Serisi otomobillerde 505.000 TL krediye bu aya özel 12 ay %0 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz A-Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260.000 TL krediye 36 aya kadar %1,25 faiz oranı uygulanıyor. Yeni GLB ise Aralık ayında 335.000 TL, 36 ay %1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Aralık ayına özel 48 aya kadar %1,63 faiz fırsatı sunuluyor.

Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Vito sahibi olmak isteyenler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,99 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.

Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200.000 TL kredi için, 24 ay vade ve % 0,79 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araç alımlarında avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 60.000 TL kredi için, 10 ay vade ve % 0 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi için http://www.mbfh.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.