“Aracın için fiyatı sen belirle”

CARMEDYA.COM – Otomerkezi.net, yeni kampanya kapsamında, bir araca sahip olanların takasta kendi araçlarını diledikleri gibi fiyatlandırmasına imkan tanıyor.

Bağımsız kuruluşlar tarafından piyasa fiyatı değerine göre takasta alınan araç, eğer 14 gün içinde müşterinin belirlediği fiyattan satılırsa, aradaki fark araç sahibine ödeniyor. Öte yandan takasta satın alınacak yeni aracın fiyatı bu süre zarfında sabit kalıyor ve ikinci eldeki fiyat artışından etkilenmiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş; “Takas sistemimiz sayesinde, takasa güven duymayan vatandaşlarımız için yeni bir çözüm yaratmayı amaçlıyoruz. Bu sayede araç alım-satım telaşı ile uğraşmadan, tek çatı altında tüm ihtiyaçlarını giderebilecekler. Örneğin piyasa değeri bağımsız kuruluşlar tarafından belirlenerek ortalama 90 bin TL değerleme yapılan bir otomobiliniz var. Bir showroomumzdaki 150 bin TL’lik aracı beğendiğiniz. 100 bin TL fiyat biçmek isterseniz, bu fiyatla 14 gün boyunca aracı satışa çıkarıyoruz. 90 bin TL’ye sizden satın aldığımız otomobil, 14 gün içinde belirlediğiniz fiyattan satılırsa, 10 bin TL’yi sizlere geri ödüyoruz” dedi.