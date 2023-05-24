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Lexus yeni modeli LBX’i tanıtmaya hazırlanıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus, yeni modeli LBX’in örtüsünü 5 Haziran’da kaldırmaya hazırlanırken, modelle ilgili ilk görseller paylaşıldı.

Detay görsellere göre Lexus’un yeni SUV modellerinde bir imza haline gelen şerit ışıklandırma LBX modelinde de kullanılacak ve ilk bakışta özel bir model olduğunu belli edecek.

Aynı şekilde tamamen yeni LBX’in önünden de bir kesit paylaşan Lexus, aracın yeni tasarımından ipuçları verdi. LBX, kendine özgü L motifli ön farı, akıcı kaput çizgisi ve yeni ön panjur tasarımıyla dikkat çekiyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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