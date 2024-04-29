Lexus LBX’in Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni modeli LBX’i Türkiye’de satışa sunmaya başladı.

LBX’in karakterini yansıtan bir lansmanla Türkiye pazarındaki yerini alan SUV modeli, İstanbul Akaretler’de oluşturulan LBX Hub deneyim alanlarıyla tanıtıldı.

Lexus LBX, 2 milyon 290 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroom’lardaki yerini alırken, bu sıra dışı modelle tanışmak isteyenler, 3 Mayıs’a kadar Beşiktaş, Akaretler’de oluşturulan LBX Hub’larını ziyaret ederek aracı yakından tanıyabilecekler.

LBX’in yüzü Hadise oldu

Lexus LBX lansmanı ile birlikte markanın Türkiye’de çekilen yeni reklamı da ilk kez gösterildi. Yeni LBX modelinin reklamının başrolünde ise, dünyaca ünlü idol isim Hadise yer aldı. “Her Gün Sıra Dışı” sloganıyla tanıtılan yeni LBX modelinin Türkiye’de çekilen reklam filminde oynayan Hadise, bir kez daha kendine özel tarzını yansıttı. Hadise, LBX modelinin Elegant, Emotion, Relax ve Cool atmosferlerinin sıra dışı görünümüyle özdeşleşti ve Lexus, otomotiv sektöründe farklı bir iş birliğine daha imza atmış oldu. LBX’in dünya prömiyerinden bu yana Lexus ile Avrupa’nın başkentlerinde yapılan dört sıra dışı etkinliğe katılan Hadise’nin marka ile iş birliği lansmanla heyecan verici şekilde devam etti.

Donanım yerine atmosfer!

Giriş seviyesinden başlayarak en üst donanıma kadar devam eden klasik ürün gamı yaklaşımı yerine Lexus LBX’te, herkesin yaşam tarzına ve tercihlerine uyum sağlayacak dört farklı atmosfer seçeneği yer alıyor. Bu dört atmosfer, yüksek standart donanımlarıyla kullanıcıların kişiliklerini ve yaşam tarzlarını yansıtıyor.

LBX, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de Elegant, Emotion, Relax ve Cool ismi verilen atmosferlerle kullanıcılara sunuluyor. Elegant ve Relax, rafine bir hisse odaklanırken Emotion ve Cool daha sportif, daha dinamik bir karakterle öne çıkıyor. Her bir model, farklı tip müşteriler düşünülerek tasarlanmış.

LBX’in Elegant atmosferi 2 milyon 290 bin TL, Emotion atmosferi 2 milyon 390 bin TL, Relax atmosferi 2 milyon 575 bin TL ve Cool atmosferi 2 milyon 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Tüm atmosferlerde standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı, Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Akıllı Telefon Entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar, Kablosuz Şarj Ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar yer alıyor.

Emotion ve Cool modelleri, çift renkli gövde, 18 inç alaşım jantlar ile dikkat çekerken Elegant ve Relax tek renkli gövde ve parlak 18 inç jantlarla sunuluyor. LBX’in kabininde ise Emotion atmosferi, koltuklarda, orta konsolda ve kapı kaplamasında kırmızı vurgular ve kontrast yaratan dikişler içeren delikli sentetik deri döşemeyle tasarlandı. Dinamik temalı LBX Cool, bakır detaylar ve dikişlere sahip Ultrasuede ve deri çift tonlu siyah/koyu gri kabine sahip.

Elegant, toprak kahverengi veya bej sentetik deriyle tercih edilirken Relax ise topaz kahverengi veya siyah yarı anilin deri döşemelerle sunuluyor.

Tercih edilen atmosfere göre LBX modelinde 12.3 inç dijital göstergeler, 13 Hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround Ses Sistemi, Adaptif Uzun Far Sistemi, Aktif Gürültü Kontrolü, Akustik Ön ve Ön Yan Camlar, Direksiyon Arkasında Vites Kulakçıkları, Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu, 8 Yönlü, Isıtmalı Direksiyon ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı gibi özellikler de yer alıyor.

LBX ile yeni bir marka kimliği

Lexus, LBX ile birlikte kullanıcıların ilk bakışta duygusal bağ kurabilecekleri bir otomobil tasarlamak istedi. Sonuç olarak LBX modelinde yeni tasarım dili, teknolojiler, Lexus’un kendine has kalitesi ve Omotenashi misafirperverlik felsefesi bir araya getirildi. LBX’in en dikkat çeken tasarım unsurlarından biri, markanın son 10 yılına damga vuran “spindle ön panjur” tasarımının yeniden yorumlanması oldu. Tamamen yeni bir tasarıma sahip LBX, bu yeni görünümle de ilk bakışta bir Lexus olduğunu belli ediyor. Ön farlara entegre edilen kesintisiz ve çerçevesiz ön panjur, LBX’in spindle gövde tasarımıyla birleşerek dinamik bir duruş sergiliyor. Bu aerodinamik ve güçlü tasarım, Lexus’un yeni tasarım dilinin bir parçası olarak aracın arkasında da devam ediyor. Plakalık tamponun altına konumlandırılırken LEXUS yazısı ise bagaj kapağının üzerine dikkat çekici bir şekilde yerleştirildi. Bununla birlikte Lexus’un yeni modellerinde bir imza haline gelen L şekilli şerit ışıklandırma grubunun son versiyonu LBX modelinde yer alıyor.

LBX, 4190 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1545 mm yüksekliğe ve 2580 mm aks aralığına sahip. Modelin genel tasarımına alçak kaput, akıcı gövde, arka tavan spoyleri ve sinyalleri damgasını vuruyor. Ayrıca 5.2 m’lik dönüş yarıçapı ise şehir içi sürüş için ideal bir kullanım sağlıyor. Aracın 332 litrelik bagaj hacmi ise koltukların katlanmasıyla 994 litreye kadar genişleyebiliyor.

İç mekan

LBX’in kabininde akıcı bir tasarım, ferah bir atmosfer ve teknoloji dikkat çekiyor. Üst düzey kaliteye sahip yarı anilin derinin yanı sıra koltuk kaplamaları ve direksiyon, vites kolu ve kapı döşemeleri için sentetik deri ve malzemeler kullanan vegan dostu bir iç mekan da yer alıyor.

Lexus LBX, araç içerisindeki aydınlatmadan, klima kontrollerine, koltuk tasarımından multimedya sistemine ve e-Latch elektronik kapı açma sistemine kadar tüm ayrıntılarıyla Omotenashi misafirperverlik felsefesini yansıtıyor.

Bununla birlikte LBX, sürücü odaklı Tazuna kokpitiyle de dikkat çekiyor. At ve binici arasındaki doğal iletişimin otomobil ve sürücü arasında gerçekleşmesini sağlayan Lexus, LBX’in kabinini de Tazuna felsefesine göre şekillendirdi. Tüm kontrollerin kolayca ulaşılabilecek yerde olmasıyla birlikte sürücü, LBX’i kullanırken gözünü yoldan ayırmadan tamamen sürüşe odaklanabiliyor.

Bununla birlikte Tazuna konsepti Lexus’ta ilk kez kullanılan yeni 12.3 inç dijital gösterge ekranıyla daha da ileriye taşınıyor. Dijital göstergelerin tasarımı, seçilen sürüş moduna veya kişisel tercihlere göre değiştirilebiliyor.

Elektronik kapı açma sistemi

Lexus’un e-Latch elektronik kapı açma sistemiyle donatılan LBX’in kapılarını tek bir dokunuşla açmak mümkün. Dış kapı kollarında ise bir açma düğmesine yer veren Lexus, bu özelliği Güvenli Çıkış Asistanı’yla birleştiriyor. Bu sayede e-Latch, arkadan yaklaşan araçlarla kaza riski algılandığında, kapıların açılmasını engelliyor. Böylece özellikle şehir yaşamında kapıları açılmasıyla yaşanan bisiklet, motosiklet ve araç kazalarının önüne geçiliyor. Lexus, bu sistemin kapı açılmasından kaynaklanan kazaların yüzde 95’inden fazlasının önlenmesine yardımcı olabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca araç 4 km/s hızın üzerinde çıktığında kapılar otomatik olarak kilitleniyor ve LBX’in kapıları sadece vites konumu “P” pozisyonundayken veya elektronik park freni aktifken açılabiliyor.

Hibrit motor

Lexus LBX modeli, aracın dinamik tasarımını yansıtan ve sürüş karakterine büyük katkı sağlayan 1.5 litrelik hibrit motor ile donatıldı. Yüksek verimliliğe sahip ve hızlı tepkiler veren 1.5 litrelik hibrit motor, Lexus Sürüş İmzası’nın tüm unsurlarını sunuyor. Yüksek verimliliğe sahip tam hibrit sistemle donatılan LBX, 1.5 litrelik benzinli motoru elektrik motoruyla kombine ediyor. Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

Lexus’un LBX modelinde yer verdiği yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, daha fazla güç elde edilmesini sağlarken aynı zamanda aracın tam elektrikle sürüş kapasitesini artırıyor.

LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte resmi WLTP birleşik ölçümlerine göre yakıt tüketimi 4.4 lt/100 km ve CO2 emisyonu ise 100 g/km olarak açıklandı.

LBX dinamik tasarımının altını çizen sürüş keyfiyle dikkat çekerken, LBX’in daha sportif versiyonları olan Relax ve Cool atmosferleri, sürücünün direksiyonun arkasına konumlandırılan kulakçıklarla sıralı vites değişimi yapmasını sağlıyor. Sistem, altı kademede son derece duyarlı motor frenleme gücü sağlayarak manuel şanzıman kullanımına benzer bir vites değiştirme hissi vererek sürüş keyfini artırarak otomobille daha iyi iletişim kurulmasına yardımcı oluyor.

Sürdürülebilirlik ön planda

LBX, premium segmente farklı bir bakış açısı getirirken aynı zamanda çevrecilik konusunda da öncü rol oynuyor. Araçta kullanılan malzemeler premium kalitesi ve detaycılığıyla dikkat çekerken, sürdürülebilirlik de esas alındı. Üst düzey kaliteye sahip yarı anilin derinin yanı sıra koltuk kaplamaları ve direksiyon, vites kolu ve kapı döşemeleri için sentetik deri ve malzemeler kullanan vegan dostu bir iç mekan da yer alıyor.

LBX yeni bir kaplama tekniği kullanılarak oluşturulan modelinde Tsuyusami karakalem süslemeler bulunuyor ve aracın kabinine daha fazla derinlik hissi veriyor. Kabin ambiyans aydınlatması ise, insanların hoş karşılandığı ve araçta kendilerini tamamen evlerinde hissettikleri Omotenashi etkisine katkıda bulunuyor. Farklı temalarda 50 renk seçeneği sunulan LBX’te, İyileştirici, Rahatlatıcı veya Neşelendirici gibi birçok tema tercih edilebiliyor.

Yeni nesil güvenlik özellikleri

LBX, son nesil Lexus Safety System + ile donatıldı ve her koşulda yüksek güvenlik sağlıyor. Kapsamlı aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerini içeren Lexus Safety System + kaza risklerini tespit etmek, sürücüyü uyarmak ve gerektiğinde bir çarpışmayı engellemek üzere otomatik olarak direksiyon, fren ve tahrik gücü kontrolü sağlayan özelliklere sahip.

Tüm versiyonlarda standart olan Lexus Safety System + içerisinde Kavşak Dönüş Asistanı ile çalışan Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi yer alıyor. Ayrıca daha güvenli sürüş ve manevralar için Sürücü Monitörü, Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Monitörü de bulunuyor. LBX’in güvenlik özellikleri arasında Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Panoramik Çevre Monitörü gibi unsurlar da yer alıyor.

Türkiye’ye ilk etapta 500 adet gelen LBX için ön siparişler alınmaya başlandı. Lexus’un diğer modellerinde sunduğu kişiye özel nakliye veya helikopter gibi hizmetler LBX müşterileri için de geçerli olacak.