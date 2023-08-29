TransAnatolia 700 kişilik ekiple 13. kez start alıyor

CARMEDYA.COM – Ülkemizde 2-9 Eylül 2023 tarihleri arasında 13. kez düzenlenecek TransAnatolia’nın Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan yarış rotası Samsun-İzmir arasında gerçekleşecek.

Sayılı günler kalan yarışta bu özel rota Karadeniz’den Ege’ye iki denizi adeta birbirine bağlayacak. TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, TransAnatolia ile ilgili detayları anlattı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “13.kez gerçekleşecek TransAnatolia için geri sayım başladı. 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak yarış, toplam 2350 km’lik rotayla 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek. Bu yıl yarışa 13 ülkeden 83 araç ve 122 yarışmacı katılıyor. Türk yarışmacıların yanısıra İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Almanya, Rusya, İran ve Hindistan’dan katılım var.” dedi.

“Rotanın belirlenmesi için dört ekip, dört kez rotanın üzerinden geçiyor”

17 il sınırından geçecek rotanın belirlenme aşamaları hakkında bilgiler veren Büyükpınar, “TransAnatolia’da kat edeceğimiz 2350 kilometreyi ilk önce harita üzerinde belirliyoruz. Ardında bir ekip rotanın üzerinden geçerek, yarışta rotanın gerçekten geçilip geçilemeyeceğine bakıyor. Pek çok yerde seller nedeniyle hasarlar olabiliyor. Bu kısımlar yeniden düzenlenerek, ana hat belirleniyor. Daha sonra yol notları çıkarma konusunda profesyonel İspanyol bir ekip geliyor ve yarışın yol notunu hazırlıyor, bu süreç yaklaşık bir ayı buluyor. Ardından İtalya’dan başka bir ekip geliyor ve bu ekip de yol notlarının doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Yarıştan bir gün önce rota tekrar geçiliyor. Özetle 2350 kilometrelik yarış rotası dört kez geçiliyor.” dedi.

“Acil durumlarda en fazla 25 dakikada yarışçıya ulaşıyoruz”

Büyükpınar ayrıca “TransAnatolia’da en önemli konumuz güvenlik, Stella uydu takip cihazları ile yarıştaki araçların saniye saniye nerede olduğunu görebiliyoruz. Kaza anında veya herhangi bir sorun olduğunda hemen müdahale edebiliyoruz. Bu süreçte UMKE bizim en büyük destekçimiz. Ambulanslar, sağlık ekipleri hazırda bekleyen helikopter ambulanslar gibi çok iyi hazırlanmış bir sistemimiz var. Maksimum 25 dakika içinde ulaşabiliyoruz.” dedi.

“Her gün 700 kişiyi bir yerden bir yere taşıyor olacağız”

Yarışın organizasyon kısmının büyük bir planlama gerektirdiğine değinen Büyükpınar “TransAnatolia’da yarışmacılar, servis, sağlık, jandarma, organizasyon, ulusal ve yabancı basından oluşan yaklaşık 700 kişiye yakın bir ekibi her gün bir yerden bir yere taşıyoruz. Yarışın bazı günleri kampta, bazı günleri de otelde konaklama ile sona eriyor. 50 dönümlük arazi üzerine çok büyük kamplar kuruyoruz, bu kamplarda sunduğumuz açık büfe yemek düzeni, dinlenme alanları, sürekli sıcak suları olan duş üniteleri ile katılımcılarımıza oldukça konforlu alanlar oluşturuyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.