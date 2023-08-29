Makyajlanan Mercedes-Benz GLA Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, bir süre önce makyajlanan ve donanımı güncellenen kompakt SUV modeli GLA’yı Türkiye’de satışa sundu.

Makyajla birlikte yeni radyatör ızgarasına kavuşan model, zarifçe gizlenen güç kubblerine sahip motor kaputu ve yeniden tasarlanan ön tampona kavuşmuş ve yeni detaylarla GLA’nın off-road genlerine vurgu yapılmış.

Buna modernize edilen standart yüksek performanslı LED ön farlar ve LED arka stop lambaları da ekleniyor. Mercedes-Benz, yeni Spektral Mavi gövde rengi ve iki ek jant tasarımıyla seçenek yelpazesini de genişletiyor. GLA baz donanımı 19 inç beş çift kollu alaşım jantlarla donatılıyor. Ayrıca 19 ila 20 inç jant seçenekleri mevcut.

Multimedya ve gösterge paneli ekranları, önemli ölçüde iyileştirilen iç mekânın öne çıkan özelliklerinden biri. 10,25 inçlik gösterge paneli ve 10,25 inçlik bilgi-eğlence paketi standart olarak sunuluyor. Çift ekranlı konsept yüksek teknoloji deneyimi yaşatırken, açık planlı mimariyi ileri taşıyor. Standart olarak sunulan deri direksiyonun yanı sıra, ilk kez olarak AMG Tasarım Konsepti ile ısıtmalı direksiyon simidi de opsiyonel olarak sunuluyor.

Kapsamlı standart donanımla basitleştirilmiş çözüm yaklaşımı

Güncel GLA, standart olarak Artico deri ve Dinamica mikrofiber kumaşa sahip spor koltuklarla donatılıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak modaya uygun adaçayı yeşili rengi de tercih edilebiliyor. AMG Tasarım Konsepti’nde standart Artico deri/Dinamica mikrofiber döşemeler ayrıca bahia kahvesi olarak da sunuluyor. AMG Tasarım Konsepti ile siyah, bahia kahvesi, adaçayı yeşili ve siyahla kombine edilen yeni kırmızı da dahil olmak üzere toplam dört döşeme rengi söz konusu. Artico/Microcut döşemede geri dönüştürülmüş malzeme oranı koltuk arkasında yüzde 65 ve koltuk zemininde yüzde 85.

Mercedes-Benz, GLA’nın standart donanımını önemli ölçüde geliştirmekle kalmadı, müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılamak üzere de uyarladı. Örneğin, baz donanım seviyesi; deri direksiyon simidi ve LED ön farlar dışında Uzun Far Asistanı, geri görüş kamerası ve USB paketini içeriyor. Park Paketi ve Ayna Paketi de standart donanımlar arasında yer alıyor. Koltuk ısıtma, anahtarsız giriş, metalik boya,kör nokta yardımcısı ve navigasyon da GLA’nın standart donanımları arasında. Daha fazla fonksiyonel donanım, gerçek müşteri davranışıyla tasarlanmış paketlerde bir araya geliyor. Araçlar renk, döşeme, süsleme ve jant seçimleriyle müşteri tarafından bireysel olarak konfigüre edilebiliyor.

Yeni nesil MBUX ile sezgisel kullanım ve uyarlanabilir yazılım

Makyajlanan GLA, yeni ekran stillerine sahip en güncel MBUX nesli ile donatılıyor. Klasik stil, tüm sürüş bilgilerini sağlarken Spor stil, devir saati ile daha dinamik bir görünüm sergiliyor. Güvenli stil ise ekran görünümünü temel içerikle sadeleştiriyor. Navigasyon, Yardım Destek ve Servis modları dışında 64 farklı ortam aydınlatması rengiyle zengin bir kişiselleştirme çeşitliliği ortaya çıkıyor. Medya, telefon, araç özellikleri gibi işlevler dokunmatik ekran veya direksiyon üzerindeki pedlerle kullanılıyor.

Elden geçirilen telematik sistemi yeni bir tasarıma ve geliştirilmiş performansa sahip. Ayrıca artık standart olarak sunulan Apple CarPlay veya Android Auto bağlantısı kablosuz gerçekleşiyor. Bunun dışında GLA ek bir USB-C bağlantı noktasına ve daha yüksek USB şarj gücüne sahip. Tüm USB girişleri aydınlatılmış durumda.

En güncel MBUX nesli ile isteğe bağlı olarak sunulan Burmester surround ses sistemi, müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik kazandıran sürükleyici Dolby Atmos ses deneyimi sunuyor. Dolby Atmos aynı zamanda herhangi bir oynatma ortamına uyum sağlıyor. Yani müzik tutkunları, dinledikleri sanatçıyı, stüdyodaki orijinal kaydına uyan benzersiz bir netlikte duyabiliyorlar.

Yeni nesil park paketi

Makyajlanan GLA aynı zamanda güvenlik destek sistemleriyle de öne çıkıyor. Güncel Sürüş Yardım Paketi, Aktif Direksiyon Kontrolü ile Şerit Takip Yardımcısının daha rahat kontrol edilmesini sağlıyor. Yeni nesil park paketi uzunlamasına park etmeyi de desteklerken, kamera destekli park için 360 derece görselleştirme de sunuyor. Ayrıca GLA’da ilk kez olarak Römork Manevra Yardımcısı da yer alıyor. Bu özellik kamera desteği ile geri manevrayı kolaylaştırıyor. Bunun için, 360 derece kameralı Park Paketi ile ESP römork stabilizasyonuna sahip römork bağlantısı gerekiyor.

Gelişmiş elektrikli güç-aktarma seçenekleri

Tüketimi ve emisyonları daha da azaltmak için, GLA’nın benzinli motoru elektrik destekli çalışıyor. Dört silindirli motor seçeneği ile standart olarak yedi vitesli DCT çift kavramalı şanzımanla donatılıyor. Yarı hibrit sistemde kayış tahrikli marş jeneratörü ile ek 48 voltluk entegre güç kaynağı yer alıyor. Bu ilk kalkış veya ara hızlanma anında, anlık olarak 10 kW ek güç anlamına geliyor. Marş jeneratörü konfora da katkı sağlıyor. Sistem motoru daha az titreşim ve sesle çalıştırırken, aynı zamanda içten yanmalı motoru stop ederek süzülme işlevi de sağlıyor. Ayrıca, fren ve hızlanma anında enerji geri kazanımı sağlayarak aracın 12 volt gereksinimini ve 48 volt bataryayı elektrik enerjisi ile besliyor.

Mercedes-Benz GLA ülkemizde 2 milyon 473 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.