Yeni BMW X2 CI Bloom’da sanatseverlerle buluşuyor

CARMEDYA.COM – BMW Türkiye, bu yıl üçüncüsü düzenlenen CI Bloom’da bu kez Spor Aktivite Coupe (SAC) formundaki Yeni BMW X2 ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında sergilenecek Yeni BMW X2, dinamik tasarımı ve modern teknolojileriyle, Universal Everything stüdyosunun 1000 Hands isimli projesinin yer aldığı bir sunum eşliğinde fuardaki yerini alıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temsil edilen sanatçı stüdyolarından Universal Everything’in 1000 Hands projesi, bir mobil uygulama aracılığıyla interaktif biçimde üretilmiş çizimlerden oluşuyor. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan eserde, göz alıcı şekiller fon müziğinin yükselen ve alçalan tonuna bağlı olarak sürekli deviniyor. Yeni BMW X2, güncel görüntüleme teknolojilerini tuvale dönüştüren Universal Everything’in izleyenleri içine çeken, sürükleyici videosu ile sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

BMW, MINI ve BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen CI Bloom’a Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak destek olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirten BMW, MINI ve BMW Motorrad Genel Müdürü Can Mete Paker, “Geçtiğimiz aylarda satışına başladığımız, her kesimden tüketicinin dikkatini çeken iddialı tasarımı ve sahip olduğu güncel teknolojileriyle öne çıkan modelimiz Yeni BMW X2’yi Türkiye’nin en önemli çağdaş sanat fuarlarından CI Bloom’da sergilediğimiz için çok heyecanlıyız. BMW’nin sanat dünyasına olan katkısına Borusan Otomotiv ve BMW Türkiye olarak ilham kaynağı olmak bizim için çok kıymetli. CI Bloom boyunca, Yeni BMW X2 ve modelle özdeş bir tasarım anlayışıyla sunularak otomobili de içine alan 1000 Hands projesini, sanat ile otomobili ilişkilendirerek somutlaştırmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Borusan Contemporary Direktörü Kumru Eren

Borusan Contemporary Direktörü Kumru Eren, İngiltere merkezli sanatçı stüdyosu Universal Everything’in 1000 Hands isimli eserinin CI Bloom’un üçüncü edisyonunda Türkiye’de ilk defa gösterileceğini vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan bu eseri, BMW Türkiye iş birliğinde sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Duyusal, fiziksel ve zihinsel deneyimleri keşfetmeyi amaçlayan çalışmaları ile tanınan sanatçı stüdyosunun, ileri teknolojiyi ve yenilikçi tasarım tekniklerini kullanarak ürettiği dijital eserin, Yeni BMW X2 ile uyumlu bir birliktelik yakaladığını düşünüyoruz. Sanat ve inovasyonu yan yana getiren bu ortak proje, izleyicilere estetik ve teknolojik açıdan zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.”

BMW Türkiye, geçtiğimiz yıl CI Bloom’da tamamen elektrikli kompakt SAV modeli Yeni BMW iX1’i, Art On İstanbul sanatçılarından Kerem Giriş’in özel cam tasarımı “Dream Away” ile sergilemişti. Fuarın ilk yılına ise multidisipliner sanatçı Can Büyükberber’in tamamen elektrikli BMW iX modeli için özel olarak tasarladığı, görsel ve işitsel deneyimi bir arada sunan sanat eseri “Monolit” ile katılmıştı.

Yeni BMW X2

BMW Spor Aktivite Coupe (SAC) formundaki kompakt otomobili Yeni X2, ikinci jenerasyonunda dinamizm ve geniş yaşam alanını bir arada sunuyor. Dış tasarımındaki dinamizmin sirayet ettiği, premium ambiyans ve fonksiyonelliğin bir arada olan Yeni BMW X2, üst düzey verimliliğe sahip motor seçenekleriyle dikkat çekiyor ve M Sport tasarım paketiyle tercih ediliyor.

Universal Everything

Universal Everything, Sheffield, İngiltere merkezli bir dijital sanat pratiği ve tasarım stüdyosudur. Stüdyo, 2004 yılında kreatif direktör Matt Pyke tarafından kuruldu.

Stüdyo, büyük ölçekli deneysel çalışmalar yaratmak için 3D baskı, dokunmatik ekranlar, hareket yakalama, geniş formatlı video gösterimleri ve karmaşık ses tasarımı gibi modern teknolojilerden yararlanıyor. Çalışmaları genellikle manzaraları, insan hareketlerini ve figüratif formları içeriyor; modernizme, mimariye, antropomorfizme ve sinesteziye referans veriyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda temsil edilen sanatçı stüdyolarından Universal Everything’in 1000 Hands projesi, bir mobil uygulama aracılığıyla interaktif biçimde üretilmiş çizimlerden oluşuyor. CI Bloom’da sonsuz döngü video formatında sanatseverlerle buluşan eser, sade çizimleri detaylı ve evrimleşen formlara çeviriyor. Proje aşamasında izleyicilerin katkısıyla oluşmuş bin farklı şekil, üç boyutlu hale gelip renk kazanıyor ve müzikle birlikte hareketleniyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, Türkiye’de ilk IACCCA (Uluslararası Kurumsal Çağdaş Sanat Koleksiyonları Birliği) üyesi koleksiyon olma ayrıcalığını taşıyor. Geçmişi 90’lı yıllara uzanan koleksiyon, önceleri modern ve çağdaş Türkiye sanatı üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak 2000’li yıllardan itibaren uluslararası sanatın önemli temsilcilerinin işlerinin dahil olmaya başlamasıyla dönüşen Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, 2011 yılında hafta sonu kamuya açık bir sanat merkezi olarak Borusan Contemporary’nin kurulmasıyla yeni medya sanatına doğru yöneldi. Mekâna özgü iş üretmeleri için sanatçılara verilen siparişlerin yanı sıra, Perili Köşk’te düzenlenen geçici sergilerden yapılan alımlarla genişleyen koleksiyonun ana karakterini deneysel ve dijital çalışmalar oluşturuyor.