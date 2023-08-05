Makyajlanan Skoda Scala ve Kamiq tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Skoda, dinamik özellikleriyle öne çıkan hatchback modeli Scala ve şehirli SUV modeli Kamiq’i kapsamlı bir şekilde güncelledi.

İlk kez 2019 yılında tanıtılan Scala, 57 farklı pazarda sunularak 230 binin üzerinde satış adedine sahip oldu. 2021 ve 2022 yılında Skoda’nın en çok satan modeli olan Kamiq ise, tanıtılmasından bu yana 351 bin adedin üzerinde satışa sahip oldu.

Güncellenen Scala, ön panjuru ve revize edilen ön-arka bölümleriyle birlikte Vision RS konseptinden daha fazla detay taşıyor. Model, inceltilen ön farları, yeni jantları ve yeniden tasarlanan arka ışıklandırmalarıyla öne çıkıyor.

Bununla birlikte Skoda, Kamiq modelinin SUV tarzına vurgu yapmak adına daha güçlü tasarım unsurlarına yer verdi. Daha büyük ve daha dik ön panjura sahip olan Kamiq, yeni far tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tercihe bağlı olarak TOP LED Matrix far teknolojisinin sunulacağı Kamiq’te, arkada yer alan gümüş difüzör SUV tarzının altını çiziyor.

Scala ve Kamiq’in güncellenen kabinlerinde ise yeni tasarım detayları dikkat çekiyor.

Skoda, araçlarının üretimdeki karbon ayak izini daha da azaltmak için Scala ve Kamiq modellerinde daha fazla sürdürülebilir malzeme kullandı. Yeni kapı ve koltuk döşemelerinde, geri dönüştürülmüş malzemelere yer verildi. 8 inç dijital göstergeler ve 8.25 inç’lik dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, donanım seviyesine bağlı olarak 10.25 inç’lik dijital gösterge paneli tercih edilebiliyor. Ayrıca Klimatronik klima sisteminin yeni sezgisel kontrol paneli ise, sürüş sırasında daha kolay kullanım sağlıyor.

Motor seçenekleri

Her iki modelde de evo2 nesli üç TSI ünitesi yer alıyor. Üç silindirli 110 HP güç üreten 1.0 TSI motor ve dört silindirli 150 HP’lik 1.5 TSI motor tercih edilebiliyor. ACT silindir kapama teknolojisine sahip olan motor, güç gerekmediğinde iki orta silindiri kapatarak yakıt tüketimini azaltıyor.

Standart süspansiyon seçeneğinin yanı sıra Scala’ya yerden 15 mm daha fazla yükseklik sağlayan bozuk yol süspansiyonu ve iki amortisör ayarı sunan Spor Şasi Kontrolü de opsiyonel olarak alınabiliyor. Spor Şasi Kontrolü tercih edildiğinde Scala 15 mm ve Kamiq’te 10 mm daha alçak olarak sunuluyor ve daha dinamik bir sürüş elde ediliyor.

Bununla birlikte yenilenen Kamiq ve Scala modelleri zengin güvenlik ve asistan sistemleriyle donatıldı. Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve Trafik İşaretleri Tanıma gibi birçok özelliğe yer verildi. 9 adede kadar çıkabilen hava yastığı sayısı ise, kaza sırasında araç içerisindekilere koruma sağlıyor.