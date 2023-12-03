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Toyota Türkiye Engelliler Günü’nde özel sporcularla maça çıktı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel sporcularla birlikte basketbol maçı yapmak adına parkeye çıktı.

Toyota Türkiye’nin katkılarıyla Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Metin Sabancı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 3×3 Karma Basketbol Turnuvası, markanın kapsayıcı yaklaşımının altını bir kez daha çizdi.

Özel Olimpiyatlar Avrupa-Avrasya Basketbol Haftası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kapsayacak şekilde her yıl 58 Avrupa-Avrasya Özel Olimpiyatlar programında kutlanıyor. Toyota Türkiye’nin katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada Özel Olimpiyatlar ulusal kadın ve erkek basketbolu için keyifli ve önemli maçlara imza atıldı. Toyota, sporun ilham veren gücünü de kullanarak özel sporcuların hayata katılmalarına ve zorlukların üstesinden gelmelerine destek oluyor.

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından pilot okulların dahil edildiği 3×3 Karma Basketbol Turnuvasında 32 özel sporcu ve 24 partner sporcu olmak üzere toplamda 56 sporcu müsabakalarda mücadele etti. Turnuvada özel ve partner sporcuların yanı sıra Toyota Türkiye çalışanları, basın mensupları ve basketbolun efsane isimleri de özel sporcularla birlikte sahaya çıkarak bu heyecana ortak oldular.

Özel sporcuların ulusal ve uluslararası alanda kendilerini göstermeleri ve sporla bütünleşerek hayata katılmalarına katkı sağlayan Toyota Türkiye, bu desteğini her alanda göstermeye devam ediyor. Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunu üstlendiği Özel Olimpiyatlar Türkiye takımı, geçtiğimiz aylarda Berlin’de gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nı büyük başarılarla tamamlamıştı. Berlin 2023 Özel Olimpiyat Oyunları’nda Özel Olimpiyatlar Türkiye ikisi altın, biri gümüş ve ikisi bronz olmak üzere tam beş madalya kazanarak başarısını taçlandırmıştı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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