Toyota Land Cruiser Prado geri dönüyor

CARMEDYA.COM – Toyota, uzun bir süredir merakla beklenen Yeni Land Cruiser Prado modelinin örtüsünü kaldırdı.

Yenilenen Land Cruiser Prado, 70 yılı aşkın bir süredir güç ve dayanıklılığın simgesi haline gelen modelin tüm özelliklerini sunuyor. Ülkemizde de tutkunları tarafından bir süredir merakla beklenen model, Land Cruiser DNA’sını yeni teknolojilerle birleştirerek günlük kullanımlarla birlikte şehir içi ve arazi sürüşlerinde çok daha yüksek performans getiriyor. Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de müşterilerine sunmayı planlıyor.

72 yıl önce 1 Ağustos 1951’de “Toyota BJ” olarak doğan Land Cruiser, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Fuji Dağı 6. İstasyonuna kadar tırmanabilen ilk araç olarak gücünü ve dayanıklılığını kanıtlamıştı. Toyota, ilk günden bu yana Land Cruiser’ı, yolcuların en zorlu şartları aşarak güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştırabilecek şekilde tasarladı. Dünyanın farklı yerlerinden Land Cruiser kullanıcılarının her geçen gün yaşadığı olağanüstü deneyimler de bunu kanıtlamaya devam ediyor.

170’in üzerinde ülkede ve bölgede, şimdiye kadar 11.3 milyonu aşkın satış adedine ulaşan Land Cruiser, Toyota’nın en çok satan modellerinden biri olmayı başardı.

Geleneksel ve modern yaklaşımı harmanlayan tasarım

Yeni Land Cruiser Prado, en zor koşullarla baş edebileceğini açıkça vurgulayan zamansız tasarımını, modern bir yaklaşımla harmanlıyor. Model, köklerine dönüş tasarım diliyle öne çıkarken aynı zamanda maceracı görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Keskinleştirilmiş ön arka köşe hatları ve daraltılmış alt gövdesiyle birlikte çok daha yüksek bir off-road performansı sağlıyor. Bununla birlikte gövde parçaları, bir hasar durumunda kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlandı.

Dış tasarımında klasik Land Cruiser siluetine sahip olan yeni model, güçlü yatay çizgileriyle dikkat çekiyor. Land Cruiser Prado, 4920 mm uzunluğa, 1980 mm genişliğe ve 1870 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2850 mm.

Yeni Land Cruiser Prado, kabinde fonksiyonelliği öne çıkararak beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Land Cruiser Prado Türkiye’de ise mevcut modelde olduğu gibi yedi koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek. Yatak olarak tasarlanmış dijital kokpiti ve fonksiyonel tasarım öğeleriyle donatılan araçta, zorlu arazilerde sürüş yaparken dahi tüm kontrollerin kolayca yönetilmesi sağlanıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve görüş açısında yapılan geliştirmeler sayesinde sürücü her zaman yola hakim olabiliyor.

Güçlü motor seçeneklerine sahip

Yenilenen modelin motor seçenekleri de, Toyota’nın güçlü ve off-road sürüş şartlarındaki dayanıklılığını yansıtıyor. Yeni model bir dizel ve iki benzinli motor seçeneğiyle tanıtıldı.

Türkiye pazarında sunulması planlanan 2.8 litrelik turbo dizel motor, yakıt verimliliği ve yüksek performans arasında güçlü bir denge sunacak şekilde tasarlandı. 204 HP güç üreten motor, yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu motorun çekme kapasitesi 3500 kg olarak açıklandı.

Benzinli motor seçeneklerinden yeni TNGA 2.4 turbo motor (279 HP) sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirilerek dinamik ve güçlü bir sürüş sağlıyor. Land Cruiser Prado’nun diğer benzinli motor seçeneği ise, 163 HP gücüne sahip 2.7 litre versiyonu olacak.

Dayanıklılık ve performans

Yeni Land Cruiser Prado’nun klasik ve son derece dayanıklı ayrı şasi iskelet gövde yapısı korunurken, daha büyük Land Cruiser 300’den alınan GA-F platformuyla eşsiz off-road kabiliyeti elde ediliyor.

Yeni model, dar alanlarda kolay manevra yeteneği ve fonksiyonelliği sayesinde günlük kullanımlarda da keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Aracın yeni çerçevesinde yüzde 50 artan rijitliğin yanı sıra gövde ve çerçevenin kombine olarak rijitliğinin yüzde 30 oranında arttırılması, sürüş konforunu ve yol tutuşunu daha ileriye taşıyor.

Araçta ilk kez elektrik destekli (EPS) direksiyon sistemi de kullanıldı. Böylece zorlu off-road şartlarında sürüş yaparken hissedilen darbeler minimuma indiriliyor. Ayrıca tüm hızlarda daha direkt direksiyon tepkileri ve kolay manevra kabiliyeti elde ediliyor.

Yeni Land Cruiser Prado’nun artan off-road kapasitesiyle birlikte yeni ayrılabilir ön viraj denge çubuğuna yer verildi. Yeni SDM “Stabiliser with Disconnection Mechanism” teknolojisi, ilk kez bir Toyota modelinde kullanıldı. Sürücü, kokpit üzerinde bulunan bir kontrol düğmesiyle viraj denge çubuğunun durumunu değiştirebiliyor. Bu özellik sayesinde zorlu off-road şartlarında daha yüksek sürüş kabiliyetine sahip olunurken, aynı zamanda daha konforlu ve daha iyi yol tutuş performansı elde ediliyor.

Yeni Land Cruiser Prado’da Çoklu Arazi Monitörü ve Çoklu Arazi Seçim modunda da güncellemeler yapıldı. Çoklu Arazi Monitörü’nün yüksek çözünürlüklü kamerası ve ekranı, sürücünün etrafında ve aracın altında neler olduğu konusunda net bir görüş açısı sağlıyor. Çoklu Arazi Seçim modu, farklı arazi koşullarına göre araç performansını otomatik olarak adapte ediyor.

Yeni Land Cruiser Prado, sürücünün ve yolcuların güvenliğini en yüksek seviyede sağlayan T-Mate ve en gelişmiş Toyota Safety Sense 3 güvenlik özellikleriyle donatıldı.

Land Cruiser Prado First Edition

Yeni Land Cruiser Prado, Avrupa’da özel bir First Edition model ile sunulacak. Avrupa için limitli 3 bin adet üretilecek Land Cruiser Prado First Edition, özel tasarımıyla birlikte modelin eşsiz geçmişine sahip detaylar sunacak. Versiyonda bulunan özel detaylar arasında klasik yuvarlak farlar ve farklı gövde renkleri olacak.