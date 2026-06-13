Peugeot E-208 GTi Le Mans’da sahne aldı

CARMEDYA.COM – Peugeot, tamamen elektrikli yeni E-208 GTi modelinin seri üretim versiyonunu Le Mans’ta düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Geçen yıl konsept olarak sergilenen aracın nihai tasarımı, teknik özellikleri ve performans verileri Peugeot CEO’su Alain Favey tarafından açıklandı.

Peugeot Sport ve Peugeot Design ekipleri tarafından Fransa’da geliştirilen model, markanın kırk yıl önce 205 GTi ile başlattığı sportif ürün gamının ilk yüzde 100 elektrikli versiyonu olma özelliğini taşıyor.

Le Mans Hypercar programındaki Peugeot 9X8 yarış aracının mühendisleri tarafından geliştirilen E-208 GTi, Fransa’nın Trémery kentinde üretilen 281 HP güç ve 345 Nm tork kapasiteli M4+ elektrikli motorla donatıldı. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede ulaşırken, 80-120 km/s ara hızlanmasını 3,2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise saatte 180 kilometre ile sınırlandırıldı.

Standart E-208 modelinde de yer alan 54 kWh brüt (51 kWh net) bataryanın kullanıldığı araçta, yüksek sıcaklıklarda performans kaybını önlemek amacıyla GTi’ye özel termal yönetim çözümleri uygulandı. Aracın WLTP normlarına göre menzili, kullanılan lastik tercihine göre değişiklik gösteriyor; Hankook Ventus S1 Evo3 lastiklerle: 375 kilometre, Michelin Pilot Sport 4S lastiklerle 352 kilometre…

E-208’in mevcut altyapısı sportif sürüş karakterine uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda gövde 25 mm alçaltılırken, ön iz genişliği 56 mm, arka iz genişliği ise 28 mm artırıldı. Araçta 18 inç jantlar ve 215/40 R18 ölçülerinde lastikler kullanıldı.

Dinamik özellikleri desteklemek amacıyla altyapıya 31 mm arka viraj denge çubuğu, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel, hidrolik darbe emicili özel amortisörler, 355 mm ön fren diskleri ve 4 pistonlu sabit kaliperler eklendi.

Sport sürüş modunda, sürücünün fren hissiyatına odaklanabilmesi amacıyla rejeneratif frenleme sistemi devre dışı kalacak şekilde programlandı.

Tasarım

Aracın dış tasarımında alçaltılmış gövde, genişletilmiş çamurluklar, tarihi 205 GTi modeline gönderme yapan delikli 18 inç jantlar, özel ön spoiler, parlak siyah arka difüzör ve modele özgü kırmızı detaylar yer alıyor.

İç mekanda ise Peugeot i-Cockpit mimarisi kırmızı temalı dijital göstergeler ve performans ekranlarıyla yenilendi. Kabinde kırmızı halılar, kırmızı emniyet kemerleri ve dikişler, Alcantara kaplamalı direksiyon simidi, spor koltuklar ve yedi farklı ambiyans aydınlatması seçeneği sunuluyor.

Yeni E-208 GTi, 7,4 kW Wallbox şarj ünitesiyle 4 saat 40 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde ise bataryanın yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına gelmesi 30 dakikanın altında sürüyor.

Araçta ayrıca akıllı rota planlayıcı, V2L (araçtan dışarıya elektrik aktarımı) fonksiyonu ve MyPeugeot uygulaması üzerinden uzaktan şarj/iklimlendirme planlama gibi bağlantılı hizmetler, satışa sunulduğu pazarlara göre değişiklik gösterecek şekilde kullanıma sunuldu. Yeni model için sipariş alımları başlatıldı.