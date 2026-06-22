Yeni Renault Megane E-Tech gelişen özellikleriyle son çeyrekte yollarda

CARMEDYA.COM – Renault’nun elektrikli Megane modeli geliştirilen menzili ve yenilenen özellikleriyle son çeyrekte Türkiye yollarına çıkacak.

İlk kez 2022 yılında tanıtılan Megane E-Tech Elektrikli, yapılan iyileştirmelerle daha iddalı dönüyor. Tasarımı, donanımı ve otuzdan fazla sürüş destek sistemi modelin elini güçlendirecek.

Techno ve Esprit Alpine versiyonlarıyla kullanıcılarıyla buluşacak olan Yeni Megane E-Tech Elektrikli, 500 kilometreye varan WLTP menzili, 220 hp motor gücü ve dört kademeli rejeneratif fren sistemiyle daha dinamik bir sürüş sağlayacak.

Sportif tasarım

Yeni Megane E-Tech Elektrikli’nin ön cephesi, far bölümü hariç olmak üzere tamamen yeniden tasarlandı. Belirginleştirilen tampon rengi, yeni ışık imzasıyla birlikte daha sportif ve canlı bir görünüm sağlıyor. Kapalı radyatör ızgarası, sahip olduğu parlak siyah yüzeyi ve elmas deseniyle Renault logosunu bir araya getirerek Megane E-Tech Elektrikli’nin yeni görsel kimliğinin bir parçasını oluşturuyor. Ön cephe, elmas desenli gündüz farları sayesinde daha modern bir görünüm ortaya koyuyor. Arka aydınlatma üniteleri ise artık kapak merceği olmadan 3 boyutlu parçalar halinde konumlanarak tasarımı güçlendiriyor.

Model, bu değişiklikler dışında başarısına katkıda bulunan özelliklerini de koruyor. Uzun aks mesafesi, 19 veya 20 inç jantlar, gövde altı koruması ile dikkat çekici çamurluk kemerleri, eğimli tavan çizgisi ve gizli kapı kolları, Yeni Megane E-Tech Elektrikli’nin kendine özgü özelliklerini tasarımsal olarak ifade ediyor. Araç, yeni “Saten Arduvaz Mavi” dahil olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle geliyor. Bu yeni renk, yıldız siyah tavan opsiyonuyla birlikte sunuluyor.

Techno ve Esprit Alpine

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, artık Techno ve Esprit Alpine olmak üzere her biri kendi tarzında iki tamamlayıcı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

Techno donanım seviyesi; Google ile entegre 12 inç openR çift ekranlı dijital gösterge paneli dışında elektrikli araç rota planlayıcısı, ısı pompası ve batarya ön koşullandırma gibi günlük elektrikli sürüş için gereken özellikleri içeriyor. Ayrıca 220 hp gücünde bir motorla, yeni 19 inç alaşım jantlarla ve daha geniş bir bagaj hacmiyle kullanıcılara sunuluyor.

Üst donanım seviyesi olarak Esprit Alpine versiyonda ise, 20 inç alaşım jantlar ve özel tasarım unsurları yer alıyor. Ayrıca elektrikli masaj özellikli koltuklar ve üst seviye Harman Kardon ses sistemi ile gelişmiş bir araç içi deneyim sunarken; sahip olduğu çok sayıda sürüş destek sistemi sürüş güvenliğini destekliyor.

İç mekan

Yeni Megane E-Tech Elektrikli’nin Techno donanım seviyesinde, suni deri yüzeye sahip ön konsol kalite algısını artırıyor. Elektrikli koltuklar, açık gri veya titanyum siyahı suni deri renk seçenekleriyle opsiyonel olarak sunuluyor. Bunları ise kapı panellerinde ve ön konsolda ahşap veya gri desenli özel süslemeler tamamlıyor.

Esprit Alpine donanım seviyesi ise yeni bir iç tasarımla dikkat çekiyor. Koyu griden maviye uzanan spektral gri kapı döşemeleri şık bir ortam oluşturuyor.

Ambiyans aydınlatma, genel kokpit ortamını ve kalite algısını arttırmaya yardımcı oluyor. Ambiyans aydınlatma kullanım koşullarına uyum sağlıyor ve ayrıca sürücünün tercihlerine uygun bir ortam yaratacak şekilde kişiselleştirilebiliyor.

Yeni batarya

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, nadir toprak elementleri içermeyen, 220 hp (300 Nm) güç üreten sargılı senkron bir motorla yollara çıkıyor. Model, WLTP standardına göre 500 kilometreye varan WLTP menzile sahip yeni 67 kWh’lik bir batarya ile sunuluyor.

Yeni nesil LFP (lityum demir fosfat) kimyasına dayanan batarya, 232 adet sıkıca yerleştirilmiş hücreden (Pouch 2 Cell) oluşan ve dünyada bir ilk olan yenilikçi bir “hücreden pakete” (C2P) mimarisini kullanıyor. Bu düzen hem enerji yoğunluğunu hem de kullanılabilir batarya kapasitesini optimize ederek yüzde 53’lük bir paketleme verimliliği sağlıyor.

Bu güncelleme aynı zamanda şarj performansını da iyileştiriyor. 165 kW’a (+35 kW) çıkarılan DC hızlı şarj gücü ile batarya, yaklaşık 24 dakikada (-%25) yüzde 15’ten yüzde 80’e şarj oluyor.

Elektrik ekosistemi, enerji verimliliğini ve yönetimini optimize etmek için tasarlanan bir dizi teknolojiye dayanıyor. Google Haritalar’ın rota planlayıcısı, seyahat süresini optimize etmek üzere şarj gereksinimlerini dikkate alıyor. Isı pompası ve batarya ön koşullandırma gibi enerji optimizasyon özellikleri, tüm çalışma koşullarında batarya performansının korunmasına yardımcı oluyor. Çift yönlü 11 kW veya 22 kW AC (opsiyonel) şarj özelliği kompakt otomobil pazarında benzersiz olup çift yönlü şarj özelliği ile daha fazla şarj ve kullanım esnekliği sağlıyor. Çift yönlü şarj ve V2L (araçtan cihaza) işlevi, kullanıcıların 3.700W’a kadar nominal güce sahip 220V’luk bir cihazı, güç-nesne adaptörü kullanarak bataryaya bağlamasına olanak tanıyor.

Google ile Entegre OpenR Link

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, Google ile Entegre openR Link sistemiyle donatılıyor ve bu sayede günlük kullanımda kusursuz ve sezgisel bir bağlantı deneyimi sunuyor. Sol ön cam sütununda bulunan kamera ile yapılan yüz taramasıyla kullanıcının bir profili oluşturuluyor ve kullanıcı direksiyonun başına geçtiği anda sürüş pozisyonu ve Google ile Entegre openR Link ortamı gibi kişiselleştirilmiş ayarlar otomatik olarak etkinleştirilebiliyor. Ters L şeklinde tasarlanan çift ekran, gösterge paneli ile bilgi-eğlence sistemini tek ve kesintisiz bir yüzeyde bir araya getiriyor. Tüm versiyonlarda 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ile 12 inçlik multimedya ekranı arasında bölünmüş toplam 774 cm²’lik bir alana sahip olan bu ekranın kalitesi, sınıfının en iyileri arasında yer alıyor.

Google Gemini ise sürücülerin araçlarıyla doğal ve konuşma dilinde etkileşim kurmalarını sağlıyor. Böylece sürücülerin dikkatlerini yoldan ayırmadan isteklerini verimli bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı oluyor.

Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli, “MySense” modunun yerini alan SMART işlevine de sahip. Bu teknoloji, sürücünün davranışına bağlı olarak Multi-Sense sürüş modları (Eko, Konfor ve Spor) arasındaki geçişi otomatik olarak kontrol ediyor.

Tek pedal sürüş ve dört kademeli rejeneratif fren sistemi

Renault, Yeni Megane E-Tech ile Tek Pedal Sürüş işlevini sunuyor. Bu işlev, sürücünün sadece güç pedalını kullanarak hızlanmasını ve tamamen durmasını sağlıyor. Yavaşlama, elektromotor tarafından sağlanıyor. Bu motor, yumuşak ve kademeli bir yavaşlama süreciyle aracı tamamen durduruyor. Araç durduktan birkaç saniye sonra elektrikli park freni otomatik olarak devreye girerek yüzde 20’ye varan eğimlerde bile hareketsiz kalıyor. Yeni Megane E-Tech Elektrikli’de, direksiyonda yer alan kollar ile seçilebilen ve Tek Pedal Sürüş modu ile tamamlanan dört farklı seviyede rejeneratif fren sistemi de bulunuyor.

Otuza varan sürüş yardımcısı

Yeni Renault Megane E-Tech, her durumda güvenliği artırmak ve sürücüyü desteklemek üzere tasarlanan çok sayıda güvenlik özelliği ve sürüş yardımcısı ile yollara çıkıyor. Yükseltmeler akıllı adaptif hız sabitleyici, acil durum fren yardımcısı, öngörülü eko sürüş tavsiyesi, geliştirilmiş gerçekçi görünüm, güvenlik puanı, güvenlik koçu ve güvenlik monitörünü de içeriyor.

Teknik özellikler

Uzunluk: 4200 mm

Genişlik: 1782 mm

Yükseklik: 1522 mm

Aks mesafesi: 2685 mm

Ön uzantı: 800 mm

Arka uzantı: 715 mm

Yerden yükseklik: 124 mm yüksüz

Bagaj kapasitesi: 440 litre VDA

Bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlı: 1332 litre

Diz mesafesi: 209 mm

Yükleme yüksekliği: 522 mm (bagaj açıklığı – yükseklik)

Ağırlık: 1.772 kg (Maksimum Yüklü Ağırlık): yüksüz ağırlık

Güç: 160 kW (220 hp)

Tork: 300 Nm

Batarya Türü: LFP

Kapasite: 67 kWh kullanılabilir

Menzil: 500 km’ye varan (WLTP)

Şarj: 11 kW AC (opsiyonel 22 kW AC) ve 165 kW DC

Maksimum hız: 160 km/sa

0-50 km/s: 3,4 sn

0-100 km/s: 7,6 sn