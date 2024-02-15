Hyundai’den IONIQ 6 için yeni donanım seviyesi

CARMEDYA.COM – Hyundai, IONIQ markası altındaki ikinci modeli olan IONIQ 6’ya Türkiye’ye özel Advance donanım seviyesini 1 milyon 660 bin TL fiyat etiketiyle satışa sundu.

Elektrikli modellere özel E-GMP platformuyla üretilen IONIQ 6, 0.21cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, satışa sundukları yeni donanım seviyesiyle ilgili olarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi. “Otomotiv sektöründe elektrifikasyona doğru oldukça hızlı bir dönüşüm var ve marka olarak biz de bu dönüşüme öncülük etmeye çalışıyoruz. Hyundai Motor Grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtarak globaldeki EV satış gücümüzü artırmayı istiyoruz. Bu bağlamda, yeni modeller ve yeni tesis yatırımlarımız sayesinde dünyadaki ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de de 2030 yılına kadar EV satışlarımızı yüzde 30 seviyesine çıkararak elektrikli otomobil denilince akla gelen ilk markalardan biri olmayı hedefliyoruz. Satışına başladığımız IONIQ 6 Advance versiyonumuz da yüzde 10 ÖTV avantajı sayesinde Hyundai’nin Türkiye’deki EV pazarında varlığını 2024 yılında güçlendirecek. İçten yanmalı B-SUV modellerle neredeyse aynı fiyatta olan IONIQ 6 Advance, ülkemizde kullanıcılara hem D segmenti konforunu hem de üst düzey elektrikli mobilite deneyimini bir arada sunacak” dedi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel

Arkadan itişli single motor seçeneğine sahip Advance donanım seviyesi, 53 kWh’lik standart bir batarya ile 429 km’lik bir menzile sahip. Bu versiyonun gücü ise 111 kW (151 PS). Otomobilin ortalama enerji tüketimi ise 100 km’de 13,9 kWh (WLTP). Bu tüketim, IONIQ 6’yı otomotiv sektöründeki en tasarruflu elektrikli araçlardan biri yapıyor.

IONIQ 6’nın 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,8 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırılmış. 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebiliyor. WLTP normlarına göre, IONIQ 6 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli. IONIQ 6 Advance, özellikle kış aylarında yaşanan menzil kaybını önlemek için ısı pompasıyla birlikte geliyor. Bu arada EV otomobillerde önemli bir yere sahip olan ısı pompası, Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Tek kavisli dış tasarım

Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri, modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırıyor.

IONIQ 6, tasarımının genelinde marka kimliğini güçlendirmek için akıllı ön aydınlatma sistemi (IFS), LED stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700’den fazla Parametrik Piksel detaya yer veriliyor. IONIQ 6’nın uzunluğu 4855 mm, genişliği 1880 mm ve yüksekliği ise 1495 mm…

İç mekan

IONIQ 6’nın koza şeklindeki iç kısmı, hem rahat bir oturma alanı sunuyor hem de günlük kullanımda hayatı kolaştıracak bir çok şık detaya yer veriyor. Mobilite deneyimini ve çevre dostu bir yaşam tarzı için de pratik özellikler ve sürdürülebilir malzemelerle geliştirilmiş. Otomobilde 2950 mm’lik uzun bir dingil mesafesi dikkat çekerken aynı zamanda Hyundai tasarımcılarının araç içindekileri rahat ettiren optimize edilmiş diz mesafesi kullanması da artı puan olarak karşımıza çıkıyor.

Modelin kullanıcı odaklı iç mekanı ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezi olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesi ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12,3 inç gösterge paneli ve yine 12,3 inç tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, modüler panelle yeni nesil dijitalleşmeyi vurguluyor. Köprü tipi orta konsol da kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor.

IONIQ 6’nın etik benzersizlik temasına uygun olarak, günümüzün çevre bilincine sahip tüketicilerinden ilham alan tasarımcılar, ömrünün sonuna gelmiş lastiklerden kaplamaya kadar bir çok malzemeyi geri dönüştürülmüş olarak kullanıyor. Pigment boya ve iç mekandaki bazı yerler dahil olmak üzere tamamen sürdürülebilir malzemeler kullanılmış.

Hyundai Türkiye’den yapılan açıklamaya göre IONIQ 6 ile her zevke ve her bütçeye özel elektrikli araç stratejisi, 2024 yılında da satışa sunulacak diğer modellerle devam edecek.