Güncellenen Skoda Octavia Sedan ve Combi Temmuz’da Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Skoda’nın güncellenen Octavia Sedan ve Combi modelleri Temmuz ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Model gamı yenilenen tasarımı, yeni bilgi-eğlence sistemleri, yeni güvenlik sistemleri ve daha fazla sürdürülebilir materyal kullanımıyla dikkat çekiyor. Modern nesliyle 1996’dan bu yana 7 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Octavia, dördüncü nesliyle birlikte müşterilerine daha fazla konfor, teknoloji, güvenlik, performans ve çevreci yaklaşım sunuyor.

Octavia Sedan ve Combi modelinde yeni ön-arka tampon tasarımı, yeni Skoda ön ızgarası, ikinci nesil LED Matrix farlar, yeni tasarıma sahip LED arka farlar ve yeni jant tasarımları yer alıyor. Skoda ayrıca, markanın imzası haline gelen ön far grubunun iç kısmında, ayırt edici bir mavi renk veren kristal element olan Crystallinium’a yer vereiyor.

Bazı detaylarıyla Superb modelinden de ilham alan Octavia, daha sportif bir yaklaşıma sahip. Octavia Sedan ve Combi modellerinin uzunluğu ise 9 mm artarak 4698 milimetreye çıktı.

Skoda, koltuklar, ön konsol ve kapı panellerinde daha fazla sürdürülebilir materyale yer verdi. Aynı zamanda Octavia, iç yaşam alanı deneyimini daha da ileriye taşıyan opsiyonel 13 inç’lik yeni multimedya ekranıyla tercih edilebiliyor. Dijital gösterge paneli olarak 10 inç Sanal Kokpit ile tüm veriler kolayca ve hızlı bir şekilde takip edilebiliyor. Yapay zeka tabanlı ChatGPT chatbot özelliği de, Octavia’da Laura sesli asistana entegre ediliyor.

Çift bölgeli Climatronic sistemi artık tüm modellerde standart olarak sunulurken, kablosuz şarj alanı, hızlı şarj özelliğinin yanı sıra soğutma özelliği de sağlıyor. USB-C bağlantı noktaları ise, 45 watt’lık çıkışla daha hızlı şarj sağlıyor.

Çok sayıda motor seçeneğiyle geliyor

Skoda Octavia, dört benzinli ve iki dizel olmak üzere bir dizi gelişmiş dört silindirli motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 115 HP’lik benzinli ve mild hibrit 1.5 TSI motorlarının yanı sıra 150 HP’lik benzinli veya mild hibrit 1.5 TSI motorlar sunuluyor. Benzinli motor seçeneklerinin en üzerine ise 204 HP’lik 2.0 TSı ve 265 HP’lik 2.0 TSI ünite yer alacak. Dizel motor seçenekleri arasında ise 115 HP 2.0 TDI ve 150 HP 2.0 TDI üniteler tercih edilebilecek.

Octavia’nın mild hibrit teknolojisiyle donatılan motorları, daha fazla verimlilik sağlıyor. Frenleme sırasında geri kazanılan enerji, 48 voltluk bir marş jeneratörü kullanılarak bir lityum iyon bataryada depolanıyor. İçten yanmalı motor, elektrik gücüyle destekleniyor. Daha az güç gerektiğinde, 1.5 TSI motorun ACT+ aktif silindir teknolojisiyle iki silindir kapatılarak yakıt tüketimi daha da düşüyor.

Daha yüksek güvenlik seviyesi

Skoda, Octavia’nın aktif ve pasif güvenlik seviyesini yeni versiyonda daha da geliştirdi. Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi’nin yerine sürücü davranışlarını daha hassas bir şekilde değerlendirebilen daha gelişmiş bir sürücü yorgunluk sistemi mevcut. Yeni Akıllı Park Asistanı ise Octavia’nın paralel ve dik park alanlarına otomatik olarak girip çıkmasını sağlıyor. Sistem, direksiyonu kontrol etmenin yanı sıra artık frenleri, hızı ve sürüş yönünü de kontrol edebilirken, bir engel tespit ederse aracı otomatik olarak durduruyor.

Skoda Octavia, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldıza sahip. Octavia’da 10 adede kadar hava yastığı yer alıyor. Sürücü ve ön yolcu arasındaki merkezi hava yastığı; sürücü için diz hava yastığı; sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının yanı sıra ön yan hava yastıkları ve kafa hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte arka yan hava yastıkları da tercih edilebiliyor.

Octavia RS daha da güçlendi

Skoda RS ismi, 2000 yılından bu yana Octavia’nın en sportif versiyonlarını tanımlamak için kullanılıyor. Güncellenen Octavia ile birlikte RS versiyonu da daha iddialı hale geldi. Geleneksel parlak siyah detaylara ek olarak Octavia RS standart olarak LED Matrix farlarla birlikte geliyor.

265 HP ile daha güçlü 2.0 litre TSI motorla donatılan Skoda Octavia RS, aynı zamanda 370 Nm tork değerine sahip. 7 ileri otomatik DSG şanzımanla eşleştirilen model, daha fazla verimlilik ve performans sunuyor. Standart spor süspansiyon 15 milimetre alçaltılan Octavia RS, kademeli direksiyon ve elektronik olarak kontrol edilen VAQ sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile birlikte her durumda oldukça başarılı çekiş ve sürüş dinamikleri sunabiliyor. Octavia RS versiyonları artık standart olarak siyah spor egzozlarla geliyor. Ayrıca aracın yeni motor yazılımı otomobilin güçlü sesini daha da ortaya çıkarıyor. İlk çalıştırmada motorun devrini artırıyor ve Sport moduna geçildiğinde sürüş sırasında daha da fazla keyif veriyor.