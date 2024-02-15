Seat Ibiza 40 yaşında

CARMEDYA.COM – Seat Ibiza, pazara sunulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz inovasyonla geçen 40 yılını kutluyor.

Şirketin başarısında dönüm noktası niteliği taşıyan model, beş nesliyle 6 milyon adetten fazla bir satış rakamına ulaştı.

Modelin 40. yılına ilişkin bir açıklama yapan Seat CEO’su Wayne Griffiths, “Piyasaya çıktığı günden bu yana pazarda bir mihenk taşı haline gelen Seat Ibiza, aynı zamanda Seat’ın dünyanın dört bir yanına otomobil teslimatı gerçekleştiren küresel bir şirket olarak konumunu güçlendirerek markanın başarısının temellerini attı. Şimdi de Seat’ı havalı ve genç ruhlu bir marka olarak gören pek çok neslin gönlünü fetheden bu otomobilin 40. yılını kutluyoruz.” dedi.

Seat Ibiza MK 1: Yeni bir başlangıç (1984-1993)

Birinci nesil Seat Ibiza, şirket için bir dönüm noktasıydı: Markanın artık bağımsız bir üretici olarak devam edeceği yolculuğun başlangıcıydı.

Markanın teknoloji ortağı olmadan geliştirdiği ilk otomobil olan Seat Ibiza MK1’in ortaya çıkış sürecinde şirket içi uzmanlığın yanı sıra, dış tasarımda Giorgetto Giugiaro, iç mekan tasarımında Karmann ve güç aktarma organlarında Porsche gibi ortakların uzmanlığından yararlanıldı.

Her biri 1,2 ve 1,5 litrelik benzinli motor seçeneklerine sahip üç farklı donanım seviyesi mevcuttu: L, GL ve GLX. Öne çıkan model, sınıfının en iyisi 85PS Seat Ibiza 1.5 GLX oldu. 85PS Seat Ibiza 1.5 GLX, en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmıştı. Bunun en iyi kanıtı da tüm sürücülerin aynı 1.5 GLX Ibiza’ları kullandığı tek otomobilli ralli Inter-Ibiza Şampiyonası’ydı.

İlk nesil Seat Ibiza’nın formu da işlevi kadar üst düzeydi. Spor tasarımlı alaşım jantlar, otomobilin görür görmez tanınmasını sağlayan dış tasarımına ekstra bir cazibe katmanı ekleyerek modelin piyasada kendine sağlam bir yer edinmesini sağladı.

Bu modelin tarihsel önemi düşünüldüğünde Seat koleksiyonunda iki örneğinin bulunması şaşırtıcı değil: iki adet 1.5 GLX. 407 şasi numaralı ilk otomobil, üretilen 1,3 milyon birinci nesil Ibiza’nın ilk örneklerinden biri ve tarihî rallilerde sıklıkla kullanıldı. Hatta 2018 yılında Katalonya Rallisi’ni kazandı. Seat’ın koleksiyonundaki ikinci otomobil ise bir Seat bayii tarafından özenle korunan tertemiz bir araç. 64 kilometredeki otomobil, şu anda tarihî araç olarak kayıtlı.

Seat Ibiza MK 2: Martorell’in doğuşu ve büyümesi (1993-2002)

İkinci nesil Seat Ibiza, 1990’ların başında piyasaya sürüldü. Yine Giorgio Giugiaro tarafından Martorell Tasarım Merkezi ile yakın iş birliği içinde tasarlanan otomobilde daha yuvarlak hatlı, aerodinamik ve sportif yönü ağır basan bir estetik anlayış benimsendi.

Daha gelişmiş donanım ve daha fazla mekanik inovasyon barındıran otomobilin en büyük etkisi, Seat’ın Martorell’deki merkezini bir adım ileri taşıması oldu. Mühendislik süreçleri Martorell Teknik Merkezi’nde tamamlanan otomobilin piyasaya sürülmesi, bu tesislerdeki fabrika operasyonlarının başlangıcını işaret ediyordu. Bu gelişme, Seat için büyük bir dönüm noktası oldu.

Yeni nesil Seat Ibiza’nın başarısı, otomobile yapılan yatırımları açıkça yansıtıyordu. Yeni platformu otomobile kompakt boyutlar kazandırırken, iç mekanı ferahlattı. Gücünü ilk bakışta fark etmek mümkün değildi belki ama kaputunun altında 2 litrelik bir benzin enjeksiyonlu motor gizliydi ve bu motor, segmentinin en büyüğüydü. Hızlı, çevik, sürüşü kolay (otomobilde hidrolik direksiyon bulunuyordu) otomobil, 1.010 kilogramlık ideal ağırlığıyla dinamik performans sergiliyordu.

Seat, otomobilin kabiliyetlerini hem sportif hem güvenilir yönünü ortaya koyduğu Gravel Ralli Kupalarında defalarca sergiledi. İkinci nesil Ibiza o kadar popüler oldu ki Seat, efsanevi Monte Carlo Rallisi de dahil olmak üzere Dünya Ralli Şampiyonası’na katılmaya başladı 1996 ve 1998 yılları arasında üç kez FIA 2 Litre Dünya Ralli Kupası’nı kazandı.

Seat Ibiza MK 3: Mühendislik, verimlilik, güç ve dinamizm (2001-2009)

2001 yılında Bologna Otomobil Fuarı’nda tanıtılan üçüncü nesil Seat Ibiza, üretim kalitesi, mühendislik, dinamik performans ve tasarım dilinde önemli bir ilerlemenin sinyallerini verdi.

Efsanevi tasarımcı Walter de Silva, Martorell Tasarım Merkezi ile birlikte çalışarak ürün gamına yeni bir enerji ve sportiflik getirdi. Üçüncü nesil Seat Ibiza’nın tartışmasız derecede çarpıcı silüeti, otomobilin artırılmış çevikliğini vurguluyordu.

Seat Ibiza’nın ürün yelpazesinin tamamında kullanılan yeni “Çevik Şasi konsepti” sayesinde otomobil olağanüstü dinamik kabiliyetler kazandı. 130PS’ye varan motorlarla güç çıtasının yükseltilmesiyle performans özellikleri daha da artırıldı.

2004 yılına gelindiğinde Ibiza 20. yıldönümünü kutluyordu. Bu kilometre taşı, yalnızca bu otomobilin Seat üzerindeki inanılmaz etkisinin bir yansıması değil, aynı zamanda üç nesil boyunca üretilen 3,3 milyondan fazla aracın da gösterdiği üzere, piyasada ortaya çıkardığı dönüşümün de bir göstergesiydi. Küçük otomobilin başarısını kutlamanın ideal bir yolu olarak yeni sportif versiyonlar piyasaya sürüldü. Bu versiyonlar zaman içinde İspanyol markasının meraklılarının bir numaralı tercihi haline geldi. İşte bu noktada FR versiyonu sahneye çıktı. Seat Ibiza FR, 130PS 1.9 TDI dizel ve 150PS 1.8 litrelik benzinli turbo motorlarla piyasaya sürüldü.

MK 3 Seat Ibiza, seriye eklenen daha fazla varyant ve iyileştirmelerle gelişim yolculuğuna devam etti. Seat Ibiza, Şubat 2006’da yeni iç döşeme ve tamponlarla desteklenen güncel, daha modern ve daha sportif bir imaj benimsedi. Bu imaj kapsamında Seat iç pazarında otomobilin 5 trim seviyesini tam 11 motor seçeneğiyle birleştiren 18 farklı versiyonu piyasaya sunuldu.

Tüketicilerin bakış açısı değişip verimlilik ve çevresel konulara daha fazla önem atfedilmeye başlandıkça Seat Ibiza da bu dönüşümlere uyum sağladı. 80PS 1.4 litre TDI motor ve dizel partikül filtresi ile donatılan ve 2007 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Ibiza Ecomotive, yalnızca 99 g/km CO2 emisyonu ile kısa süre içinde segmentinin en çevre dostu otomobili haline geldi.

Seat Ibiza MK 4: Tasarım teknolojiyle buluşuyor (2008-2017)

Seat, dördüncü nesil Seat Ibiza için yeni bir yaklaşım benimsedi. Önceki versiyonları temel alan geliştirme ekibi, yeni bir tasarım dilini mevcut en yenilikçi teknolojilerle bir araya getirmeyi hedefledi. Bu çalışmalar devam ederken, 2009 yılında otomobilin üretimine başlanmasının 25. yılı kutlandı.

Ön tarafta tasarımcı Luc Donckerwolke’nin “Ok Tasarım” konseptinin ilk defa sergilenmesinin yanı sıra keskin geometrik çizgilerin kullanımı ve markanın klasik “Dinamik Çizgi”sinin yan taraflara doğru evrilmesi, yeni Ibiza’ya belirgin bir sportif görünüm kazandırdı. Bu model 3 ve 5 kapılı gövdenin yanı sıra bir de station wagon versiyonla piyasaya sunuldu.

Yeni Seat Ibiza’nın hikâyesi yalnızca görünüşünden ibaret değildi. Baş-göğüs hava yastıkları, elektronik denge programı, Yokuş Kalkış Kontrolü ve düşük lastik basıncı uyarısı gibi gelişmiş donanım özellikleri sayesinde Seat Ibiza, şehir otomobili sınıfında ilk sıraya yerleşti.

Martorell Teknik Merkezi tarafından yürütülen çalışmaların teyidi niteliğindeki Euro NCAP çarpışma testlerinde yolcu koruması için beş yıldız, çocuk güvenliği için dört yıldız ve yaya koruması için üç yıldız alındı.

Yepyeni bir Volkswagen Grubu platformunun kullanıldığı dördüncü nesil Ibiza, bu sayede olağanüstü dinamik özelliklere kavuştu. Segmentinde ilk kez 105PS 1.6 litrelik benzinli motorla bir araya getirilen son teknoloji ürünü yedi vitesli çift kavramalı şanzıman, bu otomobilin en önemli “ilk”lerinden oldu. Çift kavrama sistemi, birçok önemli avantajı beraberinde getirmenin yanı sıra tüm Seat modellerinin olmazsa olmaz niteliği olan sportif ruhu koruyarak sürüş konforunu artırdı.

Motor seçenekleri, 70PS’den 105PS’ye kadar güç üreten sorunsuz ve yüksek performanslı benzinli ve dizel güç üniteleri ile hem verimlilik hem de performans ihtiyacını karşılayacak şekilde genişletildi.

Otomobilin Ecomotive versiyonları ise aracın, dönemin resmî test döngüsüne göre yalnızca 98g/km’lik bir çıktı ile sınıfının en düşük emisyonlu beş koltuklu aracı olduğunu ortaya koyarak çevre dostu özelliğini bir adım daha ileri taşıdı.

Seat Ibiza MK 5: Dijital devrim (2017-günümüz)

Beşinci nesil Seat Ibiza, müşterilerin değişen taleplerini karşılamak üzere tasarlandı: Hem markanın temsil ettiği stil, tutku ve dinamizmi koruması, hem de Ibiza’yı çevre bilinci ve dijitalleşme çağının bir parçası haline getirmesi gerekiyordu.

Barselona’da tamamen yeni bir platform –Volkswagen Grubu’nun MQB-A0 platformu– üzerinde geliştirilen Seat Ibiza, üstün teknolojik içerik, sürüş dinamikleri ve konfor sunuyordu. Alejandro Mesonero-Romanos tarafından tasarlanan Ibiza’nın silüeti, karakteristik özelliklerini tam LED üçgen farlar ve gövdenin yanlarındaki çifte çıkıntının oluşturduğu Seat DNA’sını mükemmel şekilde yansıtıyordu.

İç mekanda ise bir devrim gerçekleşmişti. Yeni Seat Ibiza, ister kabinde ister aracın tamamen dışında olsun, kullanıcıya tam kontrol sağladı.

Android Auto ve Apple CarPlay çok sayıda işlev ve kapsamlı bilgiye erişim sağlarken, doğal dil ses kontrolü araçla etkileşimi sezgisel ve içgüdüsel hale getirdi. Araç dışı bağlantılılık ise Seat Connect ile geliştirildi.

Beşinci nesil Seat Ibiza, markanın tarihindeki en güvenli model oldu. Şerit Asistanı, Yan Asistan ve Trafik İşareti Tanıma gibi yeni gelişmiş sürücü destek sistemleri, sürüş koşullarından bağımsız olarak güvenliği sağlar. Yolculuk Asistanı teknolojisi ise hız ne olursa olsun yarı otomatik sürüş sağlayarak hem uzun hem de kısa yolculuklarda güven verir.

Yeni Seat Ibiza sürüş keyfinden hiçbir şey kaybetmedi. Güç aktarma organları, sağladıkları dinamizmle ister şehrin sokaklarında ister açık yollarda yol alıyor olun, sürüş deneyiminin her zamanki gibi heyecan verici olmasını sağlar.

Seat Ibiza Anniversary Limited Edition

Seat, markanın en ikonik modeli Ibiza’nın 40. yıldönümünü yeni donanım ve renklerin yanı sıra yeni alaşım jantlar ve tasarım dokunuşları içeren “Anniversary” adlı sınırlı üretim modelle kutluyor.

Otomobilin dış tasarımında gövdede özel Grafen Grisi, 18” alaşım jantlarda ise Cosmo Grisi kullanılırken B sütununa dikkat çekici “Anniversary Limited Edition” logosu lazerle işlendi.

İç mekanda ise ön koltuklarda oturanlara yepyeni bir seviyede dinamizm ve konfor katan özel kumaştan yarış koltukları, kapı ve konsol için yeni koyu alüminyum mat kaplama ve kapı eşiğine lazerle işlenmiş “Anniversary Limited Edition” logosuyla kabine yeni bir soluk getirildi. Seat Ibiza Anniversary Limited Edition modeli 2024 yılının birinci çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.