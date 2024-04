Milano’nun yerini Junior aldı

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo’nun yeni küçük SUV modelinin ismi İtalya’da yasalara göre tartışma konusu olurken, İtalyan üretici Milano ismini Junior olarak değiştirdi.

Alfa Romeo’nun Polonya’da üreteceği model, İtalya dışında üretileceği için İtalyan yasalarına göre Milano ismini kullanamayacak.

Halk oylamasında büyük beğeni toplayan Milano ismi, markanın 1910’da kurulduğu şehre olan saygısının altını çizmek adına seçilmişti. Alfa Romeo, bir otomobilinin ismini seçerken kamuoyunun fikrini ilk kez sormamıştı. Daha önce de 1966 yılında, Spider 1600 için buna benzer bir çalışma yapılmış ve halk tarafından seçilen isim Duetto olmuştu.

Benzersiz bir hikaye ve aralarından seçim yapılabilecek sayısız model ismi seçeneğiyle, değişiklik yapmak bir sorun teşkil etmedi. Bu kapsamda Alfa Romeo, halk oylamasında favoriler arasında olan isimleri yeniden gözden geçirdi ve modelin ismi Alfa Romeo Junior olarak değiştirdi.

Alfa Romeo Milano model isminin Alfa Romeo Junior olarak değiştirilmesiyle ilgili olarak marka adına açıklamayı CEO Jean-Philippe Imparato yaptı. Imparato’nun açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Bu anın markanın tarihine kazınacağının farkındayız. Bu büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda heyecan verici bir an. Alfa Romeo Junior isminin seçimi tamamen doğal, çünkü markanın tarihiyle güçlü bir bağlantıya sahip. Aynı zamanda en başından beri bizim ve oylamada halkın en beğendiği isimler arasında yer alıyor. Ekip olarak bir kez daha markaya olan tutkumuzu paylaşmayı, ürüne ve müşterilerimize öncelik vermeyi seçiyoruz. Bunu yapmak zorunda olmadığımızı bilmemize karşın, modellerimizin her zaman yarattığı olumlu duyguyu korumak ve her türlü tartışmadan kaçınmak istediğimiz için ismi değiştirme kararını verdik. Son birkaç gündür yeni aracımıza gösterilen ilgi oldukça heyecan vericiydi. Online konfigüratörümüz daha önce görülmemiş sayıda ziyaret aldı ve bu da web sitemizin birkaç saatliğine çökmesine neden oldu.”

Alfa Romeo Junior isminin kökeni

Giulia’nın ve Giugiaro tarafından Bertone için tasarlanan Giulia Sprint GT Coupe versiyonunun başarısının ardından, Alfa Romeo özel bir otomobil isteyen daha genç ve yeni bir kitleyi markaya çekmeyi hedefliyordu. Bunun için satın alım ve kullanım maliyeti yüksek olmayan bir otomobil geliştirmeyi planladı. 26 Eylül 1966’da GT 1300 Junior Balocco’da tanıtıldı ve Giulia adını taşımamasına rağmen yeni bir Alfa Romeo jenerasyonunun öncüsü oldu. Ayrıca Spider ürün gamının benzer versiyonları da Junior ile özdeşleştirildi.

Bu araç gücünü, 170 km/s’nin üzerinde bir maksimum hız için 89 HP üreten 1290 cc’lik çift egzantrikli bir motordan alıyordu. 1600’ünkinden sadece biraz daha az güç üreten bu motor, üst düzey performans ve sürüş keyfi sunuyordu. Ayrıca araç daha özel ve gençlere hitap eden detaylarla tamamlanmıştı.

GT 1300 Junior, 92 bin adedin üzerindeki satışıyla kısa sürede ürün gamının en çok satan modeli ve zamanının gerçek bir statü sembolü haline geldi.