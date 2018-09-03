CARMEDYA.COM – Citroen C3 Picasso modelinin yerini alan Citroen C3 Aircross, tasarımıyla dikkatleri üzerine başarılı şekilde çekti. Model beklentilerin ne kadarını karşılıyor?

Yazı: Alper GÜLER

Citroen C3 Aircross 2018 tasarım

Citroen günümüze kadar hep ilginç modelleriyle ön plana çıktı. Agresif tasarımlar kimi modelleri fazlasıyla meşhur etti. Bu kez yine daha farklı bir tasarımla marka karşımıza çıktı. C3 Aircross, standart C3’ün yükseltilmiş versiyonu olarak değerlendirilebilir. B-SUV versiyonunun fazlasıyla sevilmesinden kaynaklı, markalar bu segmentte birden fazla oyuncu ortaya çıkardılar. Ülkemize iki farklı donanımla gelen Citroen C3 Aircross, özelleştrilebilir ayrıntılarıyla göz dolduruyor. LED gündüz aydınlatmalarıyla birleşen ve marka logosunu da içine alan krom çıta modele şıklık katmış. Gündüz farlarının altında ana far grubu yer alıyor. Ön splitter ve tekerlek kemerleri otomobilin arazi karakterini ön plana çıkarıyor. Yan bölümde tavan çıtaları dikkat çekiyor. Çıtaların renklerini kendi zevkinize göre değiştirmeniz mümkün. Arka bölüme geldiğimizde ise üç boyutlu görsele sahip stoplar dikkat çekiyor. Arka tampon grubu da öndeki gibi agresif tasarım hatlarına sahip. Otomobil 4155 mm. uzunluğa, 1765 mm. genişliğe ve 1597 mm. yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 2604 mm. Model en yakın rakibi Nissan Juke’dan 15mm. daha uzun, 2 mm daha yüksek ve 74 mm. daha uzun aks mesafesine sahip.

Citroen C3 Aircross 2018 iç mekan

İçeride ise C3 modelinden birebir hatırladığımız bir kokpit tasarımı bizleri karşılıyor. Üç kollu direksiyon simidi ve orta konsolda kullanılan ekran en büyük anımsatıcı detaylardan. Bolca sert malzeme kokpitin her ayrıntısında kullanılmış. Kalite anlamında bu durum çok büyük sıkıntı oluşturmuyor. Gösterge paneli okunaklı. Ortasında yol bilgisayarının da yer aldığı bir ekran yer alıyor. Bu ekran grafik anlamında demode kalıyor. Havalandırma ızgaralarında kullanılan beyaz çıtalar hoş bir detay olmuş. Ortadaki havalandırma ızgaralarının altında 7 inç büyüklüğünde ekrana yer verilmiş. Kapasitif bu ekran dokunmatik hassasiyeti konusunda çok fazla sorun yaşatmıyor. Eşya gözü konusunda model vites önündeki alanda yeteri kadar bir bölüm sunmuş. Buraya bir çok eşyanızı koyabiliyorsunuz. Önde ve arkada sunulan alan yeterli seviyede. Ancak arka bölümde oturan yolcular katlanır perde mekanizması yüzünden sınırda bir baş mesafesine sahip oluyor. Model bagaj hacmi olarak ise 410 litrelik bir alan sunuyor.

Citroen C3 Aircross 2018 motor

PSA grubunun başarılı performans sunan motorlarından biri olan 1.2 litrelik ünite otomobilin kalbinde sunulmuş. 5500 devirde 110 HP güç, 1500 devir bandında 205 Nm tork değeri sunuyor. Bu motor 6 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. 1203 kg ağırlığındaki modele bu ünite 10.6 saniyelik 0-100 hızlanma değeri sunuyor. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede modelin ortalama tüketim değeri ise 5.6 litre. Biz testimiz sırasında 7.2 litrelik değer elde ettik. Eğer performanslı bir kullanım tablosu çizerseniz bu tüketim verileri yukarıya doğru çıkış gösterecektir.

Orta sertlikteki süspansiyonlar, otomobile yüksek karoser yapısına rağmen başarılı bir yol tutuş sağlıyor. Ancak zemin çok fazla bozulursa süspansiyonlar biraz fazla sesli çalışabiliyor. Yalıtım konusunda ise model başarılı. Sadece üst devirlerde biraz fazla motor sesi aldığı bir gerçek.

Citroen C3 Aircross 2018 Yorum

B-SUV segmenti üyeleri özellikle Nissan Juke modelin ardından fazlasıyla sevilir oldu. Beni tanıyanlar bilir.. Arada kalmış modelleri sevmem. Ama her geçen gün artan fiyatlar ve tabi ki müşterilerin büyük ve heybetli otomobil arayışı, üreticileri bu tarz araçlar yapmaya itti. Bu modellerin en yeni simi sie Citroen C3 AirCross. Otomobil kişiselleştirme ve ilgi çekme açısından başarılı. Ancak sadece görüntü amaçlı. Geri kalan tüm detaylar standart C3 ile birebir aynı. Burada alacağınız artılardan biri 120 litrelik daha fazla bir alan. 1.2 litrelik turbo ünite, PSA grubunun başarılı motorlarından. Rölantide titreşimler rahatsız etmiyor. Performans konusunda da küçük hacimli motor algısını yıkan bir tabloyu bu model rahatlıkla sunuyor. Fiyat konusuna geldiğimizde ise Dizel manuel ve benzinli otomatik fiyat etiketleri birbiriyle aynı. Segmentindeki rakipler ile değerlendirdiğimizde ve modelin öne çıkan ayrıntılarını da göz önünde bulundurduğumuzda, Citroen C3 Aircross tercih listenizde üst sıralara oynayacakmış gibi görünüyor.