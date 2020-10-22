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Toyota’dan sonbahar servis kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota, kış bakımını içeren sonbahar servis kampanyasını duyurdu.

30 Kasım tarihine kadar sürecek ‘Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan’ yararlanmak için Toyota Plaza’lara gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler. 3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 oranında indirimli olarak değiştirilecek.

Servis randevusu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alınabilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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