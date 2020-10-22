Toyota’dan sonbahar servis kampanyası

CARMEDYA.COM – Toyota, kış bakımını içeren sonbahar servis kampanyasını duyurdu.

30 Kasım tarihine kadar sürecek ‘Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan’ yararlanmak için Toyota Plaza’lara gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler. 3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 oranında indirimli olarak değiştirilecek.

Servis randevusu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alınabilecek.