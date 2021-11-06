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TRT Çocuk’un yeni yapımı Variloto izleyiciyle buluşuyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – TRT Çocuk, yenilenen yüzüyle birlikte yeni bir yarışma programına da merhaba diyor.

6 Kasım Cumartesi gününden itibaren ekrana gelecek olan Variloto, çocukların en sevdiği yarışmalardan biri olmaya hazırlanıyor.

Temiz enerji ve çevre temasıyla ebeveyn-çocuk iletişimini de geliştirmeyi hedefleyen programda özel olarak tasarlanan bir otomobille yarışan iki takım farklı parkurlarda karşı karşıya gelecek.

Variloto piste çıkıyor

Bir ebeveyn ve bir çocuktan oluşan takımlar, yarışmanın ilk bölümünde soru cevap etabıyla puan toplayacak. Kazanılan puanlar yarış pistinde hangi takımın önde yer alacağını belirleyecek.

Ebeveyninin uzaktan yardımıyla pistteki engelleri aşarak zamana karşı yarışan çocuklar, parkuru en hızlı şekilde bitirmeye çalışacak.

Çocuklar, neredeyse tüm malzemeleri geri dönüştürülerek üretilen elektrikli bir otomobil olan “Variloto”da keyifli etaplardan geçecek.

Yarışma programı, 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren her hafta sonu TRT Çocuk’ta izleyiciyle buluşacak.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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