Lexus RX Black Line Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Lexus, lüks SUV modeli RX’in Black Line versiyonunu satışa sundu.

Sportif bir tarza sahip olan RX Black Line, aralık ayıyla birlikte 1 milyon 275 bin TL fiyat ile Türkiye yollarına çıktı.

Executive donanımlı yeni Black Line versiyonu; Lexus’un kendine has ön panjuru, siyah renk ve krom çerçeveyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte RX Black Line, beş kollu koyu bronz 20 inç alaşım jantlar ve lake siyah aynalar gibi farklıklara sahip.

Lexus RX Black Line’ın kabininde de Executive donanımına özel, yüksek kalitedeki Smooth deri döşemeler kullanılıyor.

RX dünya çapında 3.1 milyon adetlik satışa ulaştı. Lexus RX Black Line versiyonu 238 HP güce sahip 2.0 litre turbo motorla satışa sunuluyor ve bu özel seri sadece 1 yıl boyunca üretilecek.