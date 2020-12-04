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Lexus RX Black Line Türkiye’de

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus, lüks SUV modeli RX’in Black Line versiyonunu satışa sundu.

Sportif bir tarza sahip olan RX Black Line, aralık ayıyla birlikte 1 milyon 275 bin TL fiyat ile Türkiye yollarına çıktı.

Executive donanımlı yeni Black Line versiyonu; Lexus’un kendine has ön panjuru, siyah renk ve krom çerçeveyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte RX Black Line, beş kollu koyu bronz 20 inç alaşım jantlar ve lake siyah aynalar gibi farklıklara sahip.

Lexus RX Black Line’ın kabininde de Executive donanımına özel, yüksek kalitedeki Smooth deri döşemeler kullanılıyor.

RX dünya çapında 3.1 milyon adetlik satışa ulaştı. Lexus RX Black Line versiyonu 238 HP güce sahip 2.0 litre turbo motorla satışa sunuluyor ve bu özel seri sadece 1 yıl boyunca üretilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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