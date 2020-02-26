Groupe PSA 2019’da yeni bir karlılık rekoruna imza attı

CARMEDYA.COM – Grup geliri yüzde 1 artarak 74,7 milyar Euro oldu. Yüzde 8,5’e ulaşan grubun düzeltilmiş faaliyet marjı 6,3 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Yüzde 8,5’e ulaşan otomotiv bölümü düzeltilmiş faaliyet marjı 0,9 puan artarak 5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Net grup hissesi 3,2 milyar Euro ile rekor seviyeye ulaştı. Otomotiv bölümünde 3,3 milyar Euro serbest nakit akışı sağlanırken Opel/Vauxhall yüzde 6,5 düzeltilmiş faaliyet marjıyla PACE! plan hedefini gerçekleştirdi.

Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares değerlendirmesinde: “Nitelikli ve adanmış ekiplerimiz bir kez daha fark yarattı. Böylece 2019’da çevik, müşteri odaklı ve sosyal sorumluluk sahibi yaklaşımımızla rekor sonuçlar elde ettik. Enerji geçişine hazırız. Tüm ekipler müşteriler için temiz, güvenli ve uygun fiyatlı bir ulaşım sunmaya odaklandı. İş modelimize ve etkili olduğunu kanıtlayan savaşçı ruhumuza dayanarak, FCA ile öngörülen birleşmeyle yeni bir döneme girmeye can atıyoruz.” dedi.

Grup geliri 2018 yılına göre yüzde 1 artışla 2019’da 74.731 milyon Euro oldu. Otomotiv bölümü geliri önemli oranda ürün karması (yüzde +4,3) ve fiyatın (yüzde +1,2) ortaklara satışlardaki azalma (yüzde -1,7), döviz kurlarının olumsuz etkisi (yüzde -0,5), satış hacmi ve ülke karması (yüzde -2,4) ve diğer etkenler (yüzde -0,2) dağılımıyla 2018’e göre yüzde 0,7’lik bir artışla 58.943 milyon Euro’ya ulaştı.

Grup düzeltilmiş faaliyet geliri yüzde 11,2’lik artışla 6.324 milyon Euro, Otomotiv düzeltilmiş faaliyet geliriyse yüzde 12,8’lik artışla 5.37 milyon Euro olarak gerçekleşti. Yüzde 8,5 oranındaki bu güçlü karlılık seviyesine, döviz kurundaki dalgalanmalara ve hammadde fiyatlarındaki artışlara karşın pozitif ürün karması ve daha fazla maliyet azaltışıyla ulaşıldı.

Grubun düzeltilen faaliyet marjı 2018 yılına göre 0,8 puan artarak yüzde 8,5’e ulaştı.

Diğer faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve giderler 2018 yılında -1.289 milyon Euro olarak gerçekleşirken, bu yıl -1. 656 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Grubun net finansal giderleri 2018 yılındaki -446 milyon Euro’ya kıyasla -344 milyon Euro’ya geriledi.

Konsolide net gelir 2018 yılına göre 289 milyon Euro artarak 3.584 milyon Euro’ya ulaştı. Net kar, Grup payı, 2018 yılına göre 374 milyon Euro artışla 3.201 milyon Euro’ya ulaştı.

Banque PSA Finance, düzeltilmiş faaliyet geliri olarak 1.12 milyon Euro belirtti, yüzde 7,8’lik bir artış kaydetti.

Faurecia’nın düzeltilmiş faaliyet geliri yüzde 2,9 düşerek 1.227 milyon Euro oldu.

İmalat ve satış şirketlerinin serbest nakit akışı 2.745 milyon Euro olup, bu miktar otomotiv bölümü için 3.265 milyon Euro oldu.

Toplam envanter, bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere 31 Aralık 2018 tarihine kıyasla 74 bin adet azalarak 31 Aralık 2019’da 606 bin adet araç oldu.

İmalat ve satış şirketlerinin net finansal pozisyonu IFRS 16 etkisi, Faurecia’nın Clarion’u satın alması ve DFG hisseleri geri alım borcu dahil olarak 31 Aralık 2019’da 7.914 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Hisse başı 1,23 Euro temettü bir sonraki hissedarlar toplantısında onaya sunulacak olup, temettüsüz işlem tarihi 21 Mayıs 2020 ve ödeme tarihi 25 Mayıs 2020 olacaktır.

Pazara genel bakış: Grup 2020 yılında, Avrupa otomotiv pazarında yüzde 3 daralma, Rusya’da yüzde 2 daralma ve Latin Amerika’da istikrarlı bir otomotiv pazarı bekliyor.

Operasyonlara genel bakış: Groupe PSA 2019-2021 dönemi için ortalama yüzde 4,5 otomotiv düzeltilmiş faaliyet marjı sunmayı hedefliyor.